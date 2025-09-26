Video Benjamin Netanyahu, huiduit copios în timpul discursului de la ONU: „Israelul nu vă va permite să ne băgaţi pe gât un stat terorist”. Mai multe delegaţii au părăsit sala

Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN.

Zeci de diplomaţi şi-au părăsit locurile la sosirea lui Benjamin Netanyahu la tribună, în timp ce alţii au aplaudat gestul.

Unii au plecat aplaudând gestul, în timp ce alţii l-au huiduit pe Benjamin Netanyahu. Delegaţii au fost chemaţi la ordine prin strigăte de „linişte în sală” când premierul israelian şi-a început discursul, primul al zilei la Adunarea Generală anuală a ONU, scrie News.

Netanyahu şi-a început discursul solicitând de la tribuna ONU să fie instituite sancţiuni împotriva Iranului.

Totodată, el a precizat că Israelul îşi va continua ofensiva în Gaza, spunând că a „distrus cea mai mare parte a maşinăriei teroriste a Hamas” şi a promis să „termine treaba” de eliminare a Hamas din Gaza.

În faţa unui public dispersat, premierul israelian a respins din nou acuzaţiile de „genocid” în Gaza.

Potrivit CNN, discursul său la ONU a fost, de asemenea, transmis prin difuzoare la graniţa cu Gaza, ca parte a ceea ce biroul său numeşte „un efort de diplomaţie publică”.

Atac dur la adresa celor care au recunoscut statul palestinian

Premierul israelian a respins cu fermitate noţiunea de stat palestinian în timpul discursului său la Adunarea Generală a ONU, calificând recentul val de recunoaşteri drept „ruşinos, pur nebunesc şi nesănătos". La câteva zile după ce Franţa, Marea Britanie, Canada, Australia şi alte ţări occidentale au anunţat iniţiativa diplomatică palestiniană, Netanyahu a atacat liderii mondiali şi i-a acuzat că cedează sub presiune. „Decizia voastră ruşinoasă va încuraja terorismul împotriva evreilor şi împotriva oamenilor nevinovaţi de pretutindeni. Va fi un semn de ruşine pentru voi toţi”, a spus el. „Ceea ce faceţi este să oferiţi recompensa supremă fanaticilor intoleranţi care au comis şi susţinut masacrul de Sabat. A le oferi palestinienilor un stat la o milă de Ierusalim, după 7 octombrie, este ca şi cum ai oferi Al-Qaeda un stat la o milă de New York după 11 septembrie”, a arătat premierul israelian.

„Israelul nu vă va permite să ne băgaţi pe gât un stat terorist. Nu ne vom sinucide naţional pentru că nu aveţi curajul să înfruntaţi o presă ostilă şi mulţimi antisemite care cer sângele Israelului”, a spus el, referindu-se la un vot declarativ al parlamentului israelian de anul trecut, în care 99 din 120 de parlamentari au votat în favoarea unei moţiuni de respingere a măsurilor unilaterale care ar impune un stat palestinian.

El a susţinut că nu este „ţinut ostatic” de partidele extremiste de dreapta. „Opoziţia mea faţă de un stat palestinian nu este pur şi simplu politica mea sau a guvernului meu, este politica statului şi a poporului statului Israel”, a declarat el.

Pe de altă parte, scrie CNN, un înalt oficial Hamas a apărat comiterea atacurilor din 7 octombrie 2023, declarând pentru postul american de televiziune că acestea au creat „un moment de aur” pentru cauza palestiniană, în ciuda zecilor de mii de morţi din Fâşia Gaza.

Testele grilă ale lui Netanyahu

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a folosit recuzită, hărţi şi teste grilă în timpul discursului său de la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

De pildă, el a purtat o insignă mare, albă, pe care era afişat un cod QR. „O mare parte a lumii nu-şi mai aminteşte de 7 octombrie, dar noi ne amintim”, a spus Netanyahu, arătând spre insignă şi rugând oamenii să folosească codul QR care ducea la un site web despre atacurile Hamas.

Apoi a scos un accesoriu de anul trecut de la ONU: o hartă care prezenta ceea ce el a numit „blestemul axei terorii iraniene”, cu Iranul, Irakul, Siria şi Libanul evidenţiate cu roşu.

A urmat un test surpriză. A scos o foaie mare. „Să facem un test surpriză şi ridicaţi mâna dacă ştiţi răspunsul”, a spus Netanyahu. „Iată prima întrebare. Cine strigă „Moarte Americii”? A. Iranul? B. Hamas, C. Hezbollah? D.Houthi sau E. toate cele de mai sus?” După o pauză, Netanyahu a continuat. „Toate cele de mai sus – corect, toate cele de mai sus”.

Netanyahu nu este singurul lider care a întrerupt monotonia reuniunilor ONU cu ajutorul unor mijloace vizuale. Anul acesta, preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a arătat delegaţilor un colaj de fotografii cu copii ucişi în Gaza în timpul discursului său, notează CNN.

Exemplele din trecut au fost mult mai elaborate: un alt oficial israelian a folosit o miniatură de tocător de hârtie pentru a distruge o copie a Cartei ONU, în luna mai a anului trecut. Mergând şi mai înapoi în timp, fostul secretar de stat american Colin Powell a fluturat în mod scandalos o replică a unei fiole cu antrax în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate cu o lună înainte de invazia americană din Irak în 2003.

Netanyahu se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, care a promis să blocheze orice încercare a Israelului de a anexa Cisiordania - un mesaj care vine în urma unui nou plan de pace propus de SUA şi discutat recent cu liderii arabi.