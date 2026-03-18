Expertul în energie Dumitru Chisăliță vorbește miercuri la „Interviurile Adevărul” despre scumpirile accentuate ale motorinei din ultima perioadă, prețuri care au sărit de 10 lei, pentru că România încă nu a luat măsuri de urgență.

În ultimii ani, piața energetică europeană a trecut prin una dintre cele mai rapide reconfigurări din istoria sa. Invazia Ucrainei de către Rusia în 2022 a declanșat un val de sancțiuni care a rupt, cel puțin formal, relația energetică directă dintre Uniunea Europeană și Moscova. România, integrată istoric în fluxurile petroliere din zona Mării Negre și din spațiul ex-sovietic, a resimțit această schimbare în mod particular, avertizează expertul în energie Dumitru Chisăliță.

Datele INS arată o transformare radicală: în 2020, aproximativ 68% din motorina importată de România provenea din Rusia. Până în 2024–2025, acest flux a dispărut aproape complet. În locul lui au apărut furnizori noi — Turcia, Arabia Saudită și India — ale căror exporturi către România au crescut exploziv.

Motorina scumpă a României și iluzia sancțiunilor energetice asupra Rusiei

Creșterile sunt spectaculoase: importurile de motorină din Turcia au crescut cu peste 1000%, cele din India cu peste 1300%, iar cele din Arabia Saudită cu aproape 40.000%. Aceste cifre nu reflectă doar o diversificare comercială, ci o reorganizare structurală a lanțurilor globale de rafinare.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, avertizează că, la aproape două săptămâni de la debutul celei mai mari crize mondiale a petrolului, din cauza unei „scăpări” într-un document, „aflăm că stocurile strategice de produse petroliere de fapt există, dar nu sunt în țară, dar de fapt sunt pe hârtie, dar de fapt acum intenționăm să controlăm dacă ele există”.

Potrivit expertului, lipsa de transparență privind țările unde s-ar afla aceste stocuri poate fi interpretată ca „o problemă reală de stocuri sau aprovizionare care este ascunsă publicului”.

Pe de altă parte, spune expertul, „cererea de declarare a unei stări de urgență ar putea sugera că există temeri privind disponibilitatea reală a stocurilor petroliere sau accesul rapid la ele”.

„În acest caz, problema nu ar mai fi prețul combustibilului, ci securitatea energetică a României. Această ipoteză devine relevantă în contextul în care o parte importantă a stocurilor strategice este depozitată în afara României, există mecanisme de delegare și ticketing, iar informațiile publice despre localizarea și accesibilitatea reală a acestor stocuri sunt limitate”, consideră expertul.