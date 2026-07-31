 Departamentul de Stat al SUA pune în circulație pașapoarte cu imaginea lui Donald Trump, numite „Pașapoarte Patriotice” | adevarul.ro
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Departamentul de Stat al SUA pune în circulație pașapoarte cu imaginea lui Donald Trump, numite „Pașapoarte Patriotice”

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Departamentul de Stat al SUA a anunțat joi, 30 iulie, emiterea a încă 250.000 de pașapoarte comemorative speciale, pe ale căror pagini este imprimată o imagine a președintelui Donald Trump.

Pașaport cu Donald Trump/FOTO: X @StateDept
Pașaport cu Donald Trump/FOTO: X @StateDept

„Ca răspuns la cererea foarte mare, Departamentul de Stat al SUA pune la dispoziția publicului încă 250.000 de pașapoarte comemorative speciale.

Astfel, americanii din întreaga țară vor avea posibilitatea de a solicita unul dintre aceste pașapoarte speciale, cunoscute sub denumirea de «Pașaport Patriotic»”, transmite Departamentul de Stat într-un comunicat.

Potrivit Departamentului de Stat, numărul pașapoartelor comemorative a fost suplimentat după ce documentul, lansat cu ocazia aniversării a 250 de ani de la independența SUA, a generat un interes ridicat în rândul americanilor.

„Pașaportul comemorativ include ilustrații personalizate care leagă trecutul de prezentul Statelor Unite, printre care un portret al președintelui Donald J. Trump, alături de textul Declarației de Independență, un steag auriu «Freedom 250» și o imagine care îi înfățișează pe Părinții Fondatori semnând Declarația de Independență.”

Iniţiativa face parte dintr-o serie de măsuri promovate de Casa Albă care îl plasează pe Donald Trump în centrul manifestărilor de marcare a 250 de ani de la fondarea SUA, criticate de opoziţia democrată, care acuză megalomania acestora, scrie Agerpres.

Pe 15 iulie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, anunțase că imaginea președintelui american va apărea pe o nouă monedă comemorativă de aur de 1 dolar.

Lansarea va avea rolul de a marca istoria și valorile națiunii americane, „de a onora moștenirea durabilă a libertății și un simbol durabil al patriotismului”, a scris Bessent pe platforma X, unde a prezentat și o imagine a viitoarei monede.

Scott Bessent publicase anterior o mostră a unei bancnote de 100 de dolari care include semnătura sa și a președintelui american.  

De asemenea, aeroportul din Palm Beach, statul Florida, a fost redenumit oficial Aeroportul Internațional „Președintele Donald J. Trump”, iar codul aeroportuar a fost schimbat din PBI în DJT, inițialele liderului de la Casa Albă.  

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