O țară tot mai căutată de români pentru vacanțe ajunge la un importan acord cu Iranul

Thailanda, o țară tot mai populară printre români pentru vacanțe, a anunțat sâmbătă, 28 martie 2026, că a ajuns la un acord cu Iranul pentru a permite navelor sale petroliere să traverseze în siguranță Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime pentru transportul de petrol și gaze naturale.

„S-a ajuns la un acord pentru ca navele petroliere thailandeze să tranziteze în siguranță Strâmtoarea Ormuz. Cu acest acord în vigoare, există mai multă încredere că perturbările, precum cele înregistrate la începutul lunii martie, nu se vor mai repeta”, a declarat prim-ministrul thailandez Anutin Charnviraku, într-o conferință de presă, potrivit channelnewsasia.

Strâmtoarea Ormuz a devenit punctul central al tensiunilor generate de războiul din Orientul Mijlociu, care a izbucnit la sfârșitul lunii februarie.

Forțele iraniene au redus traficul comercial la minimum, ceea ce a provocat dificultăți majore în aprovizionarea cu combustibil în Asia de Sud-Est, inclusiv în Thailanda, unde cozile lungi la benzinării au devenit tot mai frecvente.

Peste 80% din petrolul brut și gazul natural lichefiat (LNG) care trece prin Strâmtoarea Hormuz are ca destinație Asia, potrivit Administrației americane pentru Informații Energetice.

Conform publicației citate, în prima parte a lunii martie, o navă de marfă thailandeză care naviga prin strâmtoare a fost atacată, iar trei membri ai echipajului au fost dați dispăruți.

Din datele platformei de urmărire maritimă Kpler, transportul de mărfuri prin strâmtoare a scăzut cu 95% între 1 și 26 martie, după izbucnirea războiului.

Gardienii Revoluționari ai Iranului au anunțat vineri, 27 martie, că au întors trei nave care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz, afirmând că ruta este închisă pentru navele care călătoresc către și dinspre porturile legate de „inamici”.

În această lună, 24 de nave comerciale, dintre care 11 petroliere, au fost atacate sau au raportat incidente în Golf, Strâmtoarea Ormuz sau Golful Oman, conform Agenției britanice de securitate maritimă UKMTO.

„Guvernul va continua să se adapteze la evoluția situației și să ajusteze măsurile pentru a minimiza impactul asupra publicului”, a adăugat Anutin Charnvirakul, subliniind că acordul cu Iranul aduce o „mai mare siguranță” pentru aprovizionarea cu combustibil.