„Operaţiuni militare majore în desfăşurare”. Donald Trump confirmă implicarea SUA în atacurile Israelului asupra Iranului

Preşedintele Donald Trump a postat un videoclip de opt minute pe platforma sa de socializare, Truth Social, în care a confirmat că armata americană a lansat operaţiuni militare majore în Iran. Acesta susţine că măsurile au fost luate pentru a împiedica Teheranul să-şi reconstruiască programul nuclear.

„Am încercat în repetate rânduri să ajungem la un acord. Am încercat. Vom distruge rachetele lor şi industria lor de rachete. Va fi complet distrusă”, a declarat Trump, subliniind că scopul este protejarea SUA prin eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian.

„Trebuie să depuneţi armele. Veţi fi trataţi în mod echitabil şi veţi beneficia de imunitate totală, sau veţi fi confruntaţi cu o moarte sigură”, a declarat preşedintele american adresându-se Gardieniloe Revoluţiei Islamice.

În mesajul său, Trump a detaliat amploarea operaţiunii militare: „Armata Statelor Unite a întreprins o operaţiune masivă şi continuă pentru a împiedica această dictatură extrem de malefică şi radicală să ameninţe America şi interesele noastre fundamentale de securitate naţională. Vom distruge rachetele lor şi vom lăsa la pământ industria lor de rachete. Ne vom asigura că teroriştii din regiune nu vor mai putea destabiliza regiunea sau lumea şi nu vor mai putea ataca forţele noastre sau civilii americani. Şi ne vom asigura că Iranul nu va obţine arme nucleare”.

Capitala Iranului a fost lovită de explozii puternice, inclusiv în apropierea unor clădiri administrative situate lângă birourile liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, după un atac cu rachete revendicat de Israel. Președintele Donald Trump a anunțat că SUA au început o campanie militară. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat că românii aflați în Iran și Israel sunt în contact cu misiunile diplomatice, iar la nivelul MAE a fost activată o celulă de criză.