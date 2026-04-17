Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Bunicuța de 91 de ani care a pus pe jar Poliția pentru a-și doborî propriul record la un joc video

O femeie de 91 de ani din Ohio a pus pe jar poliția după ce nu a mai răspuns la apelurile zilnice de verificare. Agenții au intrat în locuință temându-se de ce e mai rău, însă au găsit-o în siguranță, jucându-se pe consolă în dormitor.

FOTO X / Action News 5 @WMCActionNews5
Femeia, care locuiește în Westlake, statul Ohio, era înscrisă în programul local „Are You Okay?” („Ești bine?”), prin care locuitorii primesc apeluri telefonice zilnice pentru a se verifica dacă sunt în siguranță și sănătoși, scrie Metro.co.uk.

Îngrijorarea a apărut joia trecută, când femeia nu a mai răspuns la telefon. Nici fiica acesteia nu a reușit să ia legătura cu ea.

„Toată lumea era puțin alarmată că nu mai răspunde la aceste apeluri”, a declarat căpitanul Poliției din Westlake, Jerry Vogel.

Polițiștii au fost trimiși la domiciliul femeii, însă nici acolo nu a răspuns nimeni la ușă.

Aceștia au reușit să intre în locuință folosind codul de acces al garajului și, văzând mașina parcată în interior, s-au temut de ce e mai rău.

Imaginile surprinse de camerele video montate pe uniformele agenților arată cum aceștia parcurg casa în liniște, într-o atmosferă tensionată, strigând din când în când „Poliția Westlake”.

Tensiunea s-a transformat rapid în amuzament în momentul în care au descoperit-o, în cele din urmă, pe proprietară, relatează News 5 Cleveland.

„Suntem cu ea. Se joacă jocuri video în dormitor”, a anunțat unul dintre polițiști.

Autoritățile au confirmat că femeia era în siguranță și au explicat că nu a răspuns la apeluri pentru că era ocupată să-și depășească propriul record la joc.

Căpitanul Vogel a adăugat că femeia a fost recunoscătoare pentru grija arătată de cei din jur.

„Este o confirmare excelentă că locuitorii din Westlake au acest serviciu la dispoziție și se pot înscrie oricând doresc”, a spus el.

