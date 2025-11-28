Ce se întâmplă cu tarifele la tren și metrou pentru studenți. Normele metodologice privind acordarea acestora, modificate de Guvern

Executivul a modificat Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi.

Potrivit unei hotărâri de guvern adoptate joi, 27 noiembrie, studenţii înscrişi la facultăţile din România vor beneficia şi în 2026 de tarif redus la transportul feroviar pe distanţa dintre localitatea de domiciliu şi localitatea unde se află unitatea de învăţământ superior.

Ce trebuie să știe studenții

Reglementărille referitoare la verificarea actului de identitate pentru studenţii care solicită aceste facilităţi au fost corelate cu faptul că, în cursul anului 2025, a început eliberarea cărţilor electronice de identitate, pe care nu este tipărită adresa de domiciliu.

În cazul în care operatorul de transport nu dispune de o metodă digitală de verificare a cărţilor electronice de identitate, „studenţii posesori de acest tip de document de identitate trebuie să prezinte suplimentar unul dintre următoarele documente: certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor emis în format fizic, în original; certificatul privind domiciliul şi reşedinţa înregistrate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, emis prin intermediul HUB-ului de servicii al Ministerului Afacerilor Interne, în format electronic; sau documentul generat cu ajutorul posesorului de carte electronică de identitate prin intermediul aplicaţiei RO CEI Reader a Ministerului Afacerilor Interne, în format electronic", se arată într-un comunicat al Guvernului

Documentul poate fi consultat AICI.

Referitor la emiterea legitimaţiilor de călătorie pentru studenţii cetăţeni români din străinătate, „în locul cardului de student - care, de regulă, conţine doar numele studentului şi numele unităţii de învăţământ - studenţii cetăţeni români din străinătate trebuie să prezinte un document care să ateste calitatea de student la forma de învăţământ cu frecvenţă în cursul anului universitar respectiv, precum şi a actului de identitate din care se poate identifica vârsta studentului”.