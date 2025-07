O îmbrățișare surprinsă pe ecranul gigant în timpul unui concert Coldplay a declanșat un val de reacții pe internet și acuzații de infidelitate la adresa CEO-ului companiei Astronomer.

CEO-ul companiei Astronomer, Andy Byron, a fost surprins îmbrățișându-se cu colega sa Kristin Cabot, într-un moment devenit rapid viral și care a dus la acuzații de infidelitate. Ambii au fost văzuți fugind jenați din fața camerelor după ce au apărut pe „kiss cam”, în timp ce solistul Chris Martin a făcut o remarcă care a aprins și mai mult suspiciunile.

Filmarea care a aprins rețelele sociale

Totul s-a petrecut în timpul unui concert Coldplay, când camerele l-au surprins pe un bărbat cu păr grizonat îmbrățișând o femeie, mai târziu identificați drept CEO-ul Andy Byron și Chief People Officer-ul Astronomer, Kristin Cabot. După apariția pe ecranul uriaș, cei doi s-au retras imediat din cadru, acoperindu-și fețele, vizibil stânjeniți. Reacția solistului Coldplay, Chris Martin, a fost sugestivă: „Oh, ce-i asta? Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi!”, a glumit Martin, completând apoi: „Sper că n-am făcut ceva rău.”

Publicul a început imediat să investigheze. Curând s-a aflat că Byron este căsătorit, dar nu cu Cabot.

Compania în centrul unui scandal

Astronomer, compania fondată de Byron, este un startup privat în domeniul infrastructurii de date, evaluat la peste 1,3 miliarde de dolari. Ambii, atât Byron, cât și Cabot, ocupă funcții de conducere în firmă.

Potrivit profilului de LinkedIn (acum șters), Byron este absolvent al Providence College din Rhode Island și are peste 20 de ani de experiență în tehnologie. Era descris ca „un profesionist inspirațional, motivat și cu experiență în vânzări”.

Într-un comunicat de presă anterior scandalului, Byron o lăuda pe Cabot: „La Astronomer, oamenii sunt cel mai valoros activ. Conducerea excepțională a lui Kristin și expertiza ei în managementul talentelor vor fi esențiale pentru parcursul nostru accelerat”.

La rândul său, Cabot declara în noiembrie 2024: „M-au energizat conversațiile avute cu Andy de-a lungul procesului de recrutare. Îmi place să gândesc rolul meu mai degrabă ca strategie de oameni decât ca HR tradițional”.

Soția lui Byron și-a închis conturile de social media

După valul de reacții online, contul de Facebook al soției lui Andy Byron, Kerrigan Byron, a fost identificat de internauți. În timp ce unii i-au trimis mesaje de susținere, alții au făcut comentarii batjocoritoare. În cele din urmă, Kerrigan și-a închis complet contul, în timp ce soțul ei a dispărut de pe LinkedIn, potrivit US Magazine.

Scuze false, virale pe internet

La scurt timp după incident, pe rețelele sociale au început să circule mai multe postări care pretindeau a fi declarații de scuze din partea lui Byron. Una dintre ele, publicată de un cont de pe platforma X (fostul Twitter), care se pretindea a fi al unui reporter CBS, suna astfel: „Ce trebuia să fie o noapte de muzică și bucurie s-a transformat într-o greșeală profund personală, petrecută pe o scenă extrem de publică. (…) Acesta nu este omul care vreau să fiu sau imaginea pe care vreau să o proiectez pentru compania pe care am contribuit să o construiesc. Îmi iau timp să reflectez, să-mi asum responsabilitatea și să stabilesc pașii următori.”

Postarea falsă, care includea chiar și un citat din melodia Fix You a trupei Coldplay - „Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you”, a strâns peste 630.000 de vizualizări în doar cinci ore.

Ulterior, compania Astronomer a confirmat că acea declarație nu este autentică. Taylor Jones, director de comunicare al companiei, a declarat pentru Men’s Journal: „Aceasta nu este o declarație reală.”

Glume și speculații online

Internauții s-au grăbit să comenteze întâmplarea. Unii au spus că momentul n-ar fi avut atâta impact dacă cei doi ar fi zâmbit și ar fi rămas pe cameră. Alții au ironizat faptul că pasiunea pentru Coldplay le-ar fi putut ruina căsniciile.

„Dacă ar fi zâmbit și ar fi stat liniștiți, momentul n-ar fi devenit viral”, a scris un utilizator. „Soții lor i-ar fi părăsit oricum când aflau că sunt fani Coldplay”, a glumit altul.

Reacția oficială întârzie

Până la data de 18 iulie 2025, Andy Byron nu a făcut nicio declarație oficială publică. În lipsa unui punct de vedere clar, speculațiile și glumele online continuă să se înmulțească. Între timp, reputația personală și profesională a CEO-ului se clatină din cauza unui moment de doar câteva secunde surprins pe o scenă neașteptată, „kiss cam”-ul unui concert Coldplay.