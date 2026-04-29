search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC: implicații geopolitice și economice ale unei decizii Istorice

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Decizia Emiratelor Arabe Unite de a se retrage din OPEC marchează un moment de cotitură în arhitectura energetică globală și în dinamica puterii din Orientul Mijlociu. Această mișcare, îndelung pregătită în culise, s-a materializat brusc — după cum descrie Hemingway falimentul: mai întâi gradual, apoi subit. Prezentul articol analizează cauzele structurale, contextul geopolitic și consecințele pe termen lung ale acestei decizii, care reconfigurează nu doar piețele petroliere mondiale, ci și relațiile diplomatice din regiune.

image

Tensiuni acumulate în interiorul OPEC

Abu Dhabi a aderat la cartelul producătorilor de petrol în 1967 și a rămas timp de decenii un membru relativ loial, în pofida unor fricțiuni interne ocazionale. Situația s-a schimbat fundamental din 2016, când Arabia Saudită — liderul de facto al OPEC — a cooptat Rusia în cadrul unei formule extinse, denumite OPEC+. Această extindere a transformat natura organizației, diluând influența membrilor originari și impunând o logică a acordurilor politice cu o putere externă regiunii. Seria de cote de producție și reduceri agresive impuse în cadrul OPEC+ a plasat EAU într-o poziție dezavantajoasă. Compania națională de petrol ADNOC a realizat investiții majore pentru extinderea capacității de producție, însă cotele alocate împiedicau valorificarea acestora. Potrivit unui raport din 2023 al Baker Institute for Public Policy de la Universitatea Rice, surplusul neutilizat al EAU reprezenta cea mai mare pondere din capacitatea totală în cadrul OPEC — o povară disproporționată cu tendință de creștere. Același raport estima că ieșirea din OPEC ar putea aduce un câștig suplimentar de până la 50 de miliarde de dolari anual din veniturile petroliere. Motivul oficial invocat de autoritățile emirateze — dorința de flexibilitate pentru atingerea obiectivului ambițios de 5 milioane de barili pe zi până în 2027 — este plauzibil din punct de vedere economic, dar insuficient pentru a explica întregul tablou. Contextul geopolitic adaugă dimensiuni esențiale acestei decizii.

Rivalitatea saudito-emirateză: o fractură în blocul Golf

Tensiunile geopolitice dintre Riyadh și Abu Dhabi s-au acumulat treptat, manifestându-se pe multiple fronturi. Cele două națiuni din Golf au susținut tabere opuse în conflictele civile din Sudan și Libia, semnalând divergențe strategice profunde. Punctul de rupere publică a survenit în decembrie, când Arabia Saudită a bombardat un transport de arme emirateze destinat, potrivit Riyadh-ului, unui grup separatist din Yemen — incident care a determinat EAU să-și retragă forțele din această țară.

Această fractură deschisă între două state care au colaborat îndelung în cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) reflectă o schimbare mai profundă a balanței de putere regionale. Abu Dhabi s-a văzut deseori în umbra influenței saudite, deși dispune de resurse financiare și de o capacitate diplomatică considerabilă. Retragerea din OPEC poate fi citită și ca un gest de afirmare a autonomiei strategice față de Riyadh.

În paralel, EAU a criticat deschis răspunsul considerat 'slab' al aliaților din Golf față de atacurile iraniene cu drone și rachete, ale căror efecte au fost resimțite cu precădere pe teritoriul emiratez. Această frustrare față de mecanismele colective de securitate regională constituie un alt strat de motivație pentru recalibrarea poziționării diplomatice a Abu Dhabi.

Pivotarea spre Washington și implicațiile pentru multilateralismul arab

Momentul ales pentru retragere nu este lipsit de semnificație diplomatică. Decizia transmite un semnal clar că Abu Dhabi își deprioritizează relațiile cu vecinii arabi în favoarea unei alinieri mai strânse cu Statele Unite ale Americii sub administrația președintelui Donald Trump, care s-a opus în mod repetat politicilor OPEC. Această reorientare geopolitică se înscrie într-o tendință mai largă prin care EAU caută să-și diversifice parteneriatele strategice și să reducă dependența de structurile regionale tradiționale.

Implicațiile pentru multilateralismul arab sunt considerabile. Funcționarii emiratezi au criticat nu doar Consiliul de Cooperare al Golfului, ci și Liga Arabă și Organizația Cooperării Islamice pentru incapacitatea de a genera un răspuns unitar față de agresiunile iraniene. Există speculații că ieșirea din OPEC ar putea preceda decizii similare de retragere din alte organisme regionale, ceea ce ar slăbi și mai mult capacitatea lumii arabe de a vorbi cu o singură voce pe scena internațională.

EAU nu este, de altfel, prima țară care părăsește OPEC. Indonezia a ieșit în 2016, Qatar în 2019, Ecuador în 2020, iar Angola în 2023. Însă plecarea EAU este de departe cea mai semnificativă, date fiind dimensiunea producției sale și greutatea sa geopolitică. Analiști precum Javier Blas de la Bloomberg avertizează că alți producători ar putea urma exemplul abu-dabiot, căutând să-și maximizeze independent producția.

Consecințe pe piețele petroliere globale

Pe termen scurt, impactul asupra prețurilor petrolului este limitat. Piețele globale se confruntă în prezent cu o ofertă insuficientă, iar perturbările din Strâmtoarea Hormuz captează atenția investitorilor. Contextul curent amortizează șocul imediat al anunțului Emiratelor.

Pe termen lung, perspectiva este mai complexă. Cu o capacitate de control al producției semnificativ diminuată, OPEC va deveni un actor mai puțin eficace în gestionarea volatilității prețurilor. Odată soluționat impasul din Strâmtoarea Hormuz, o eventuală creștere simultană a producției de către mai mulți membri care urmează traiectoria EAU ar putea transforma rapid deficitul actual de aprovizionare într-un excedent de ofertă — cu efecte semnificative asupra veniturilor statelor producătoare și asupra stabilității economice regionale.

Această perspectivă ridică întrebări fundamentale despre viitorul OPEC ca instituție. Organizația fondată în 1960 pentru a contracara puterea companiilor petroliere occidentale și pentru a coordona politicile energetice ale statelor producătoare se confruntă acum cu o criză de relevanță. Dacă exodul continuă, cartelul riscă să devină o umbră a ceea ce a fost, lipsit de instrumentele necesare pentru a-și exercita funcția istorică de stabilizare a pieței.

Concluzii

Retragerea Emiratelor Arabe Unite din OPEC este un eveniment multidimensional, imposibil de redus la o simplă decizie economică. Este totodată o declarație geopolitică, un semnal de autonomie față de Arabia Saudită și o recalibrare a orientării diplomatice a Abu Dhabi. Pe fondul fragmentării multilateralismului arab și al incertitudinilor legate de securitatea regională, EAU alege un drum mai independent — câștigând control asupra producției proprii, dar contribuind la erodarea capacității regiunii de a acționa concertat.

Consecințele acestei decizii se vor manifesta în valuri succesive: mai întâi pe piețele de energie, apoi în dinamica alianțelor regionale și, în cele din urmă, în arhitectura mai largă a guvernanței globale a resurselor naturale. Ceea ce pare astăzi o mișcare pragmatică a unui actor regional ambițios ar putea fi, în retrospectivă, momentul în care ordinea energetică post-1973 a început să se destrame în mod vizibil.

De la alianță la rivalitate: relația dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită

Timp de peste un deceniu, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au format nucleul dur al politicii arabe conservatoare. Cooperarea lor strânsă a modelat o serie de mișcări regionale, de la Africa de Nord la Peninsula Arabică — au coordonat blocada împotriva Qatarului în 2017, au luptat umăr la umăr împotriva rebelilor Houthi din Yemen și au sprijinit tabere similare în Libia și Siria. Această alianță părea solidă și naturală, fondată pe temeri comune față de Iran, Turcia și Frăția Musulmană. Însă în spatele acestei fațade de unitate s-a acumulat treptat o rivalitate profundă. Relațiile dintre cele două state au trecut în ultimii ani de la un parteneriat strâns la o competiție deschisă pentru leadership, prestigiu și influență regională. Ascensiunea lui Mohammed bin Salman și aspirația saudită de a conduce lumea arabă se ciocnesc cu politica externă activistă a Abu Dhabi, care caută să se elibereze de hegemonia saudită.

Yemen — epicentrul rupturii

Niciun dosar nu ilustrează mai bine această fractură decât Yemenul. Deși Riad și Abu Dhabi vedeau Houthiții și Iranul ca amenințări comune, obiectivele lor difereau: Arabia Saudită se concentra pe combaterea Houthiților de-a lungul frontierei saudito-yemenite, în timp ce EAU se orienta spre interesele sale geoeconomice în sudul Yemenului. Tensiunile au explodat la sfârșitul lui 2025. Forțele susținute de Emirate din Yemen s-au deplasat din fortăreața lor din Aden, capturând mai multe zone bogate în petrol controlate de saudiți. La mijlocul lui decembrie, Arabia Saudită a lansat un contraatac puternic. Pe 30 decembrie, o coaliție militară condusă de Riad a efectuat un atac aerian asupra a două nave în portul Mukalla, despre care susținea că transportau un important lot de arme pentru Consiliul de Tranziție al Sudului, grupul separatist susținut de EAU. Arabia Saudită a atacat transporturile de arme emirateze și a emis un ultimatum prin care cerea retragerea tuturor forțelor emirateze din Yemen. EAU a anunțat retragerea, fără a menționa ultimatumul. Escaladarea recentă dintre Arabia Saudită și EAU reflectă o ruptură strategică mai profundă, înrădăcinată în percepții diferite ale amenințărilor, în ambițiile regionale și în viziuni concurente asupra Mării Roșii și a regiunii MENA.

Războiul prin proxi pe mai multe fronturi

Rivalitatea nu se limitează la Yemen. În Sudan, Arabia Saudită și Egiptul au susținut forțele armate sudaneze conduse de Abdel Fattah al-Burhan, în timp ce EAU a sprijinit Forțele de Sprijin Rapid ale lui Mohammed Hamdan Dagalo — un conflict care a culminat cu masacre devastatoare. Arabia Saudită sprijină guvernul central din Sudan, în timp ce EAU susține RSF, care controlează o mare parte a comerțului informal cu aur și rutele spre Marea Roșie. Un alt factor de tensiune este relația EAU cu Israelul. Arabia Saudită rezistă presiunilor de a normaliza relațiile cu Tel Aviv și consideră că alinierea strategică dintre EAU și Israel echivalează cu o tentativă de încercuire. Acordurile Abraham din 2020, semnate de EAU, au transformat relația saudito-emirateză, chiar dacă a durat ceva timp până când diviziunile s-au manifestat pe deplin.

Competiție economică și tehnologică

Dincolo de conflictele militare prin interpuși, rivalitatea s-a extins și în sfera economică. Cele două țări concurează acum pentru controlul resurselor economice, minerale și energetice, dar și pentru tehnologii esențiale precum inteligența artificială. Dubai și Abu Dhabi au devenit centre financiare și de afaceri globale care umbresc, pe anumite segmente, ambițiile Arabiei Saudite din cadrul Viziunii 2030.

Consecințe regionale și globale

Arabia Saudită privește acum fragmentarea regională nu ca pe un risc abstract, ci ca pe o realitate în desfășurare cu implicații directe pentru securitatea națională. Răspunsul Regatului va prioritiza probabil izolarea, presiunea diplomatică și diversificarea parteneriatelor. Ruptura a distrus un rar moment de avânt în care exista posibilitatea dezvoltării unei „viziuni a Golfului” comune pentru regiune. Pentru Europa și Occident, miza este considerabilă: ambele state au interese economice și politice majore care afectează direct guvernele europene, de la investițiile suverane la securitatea rutelor maritime. Ceea ce părea, nu demult, o alianță de nezdruncinat s-a transformat astfel într-una dintre cele mai semnificative rivalități din Orientul Mijlociu contemporan — cu efecte care se resimt de la Marea Roșie până la piețele globale de energie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Cârnaţi şi aproape un carton de ouă. Ce mănâncă Tom Cruise când face cascadorii