Eșecul din Hormuz: Arabia Saudită spune «nu» Washingtonului!

„Project Freedom" – Cum a blocat Arabia Saudită operațiunea lui Trump în Strâmtoarea Hormuz

Ce s-a întâmplat zilele acestea? Trump a anunțat duminică după-amiază pe rețelele sociale operațiunea „Project Freedom" — fără să coordoneze în prealabil cu aliații din Golf — surprinzând și înfuriind conducerea Arabiei Saudite. Potrivit NBC News, Arabia Saudită a suspendat capacitatea militară americană de a folosi bazele și spațiul aerian saudit pentru a desfășura operațiunea. Ulterior, Kuwait a tăiat și el accesul la spațiul său aerian, lăsând SUA fără „umbrela defensivă" necesară pentru a proteja navele care tranzitau strâmtoarea.

Detalii militare și diplomatice

Arabia Saudită a informat SUA că nu va permite armatei americane să zboare cu aeronave de la Baza Aeriană Prince Sultan (la sud-est de Riad) și nici să traverseze spațiul aerian saudit în sprijinul operațiunii. Un apel telefonic între Trump și Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman nu a rezolvat problema. Din punct de vedere geografic, cooperarea partenerilor regionali este esențială: Arabia Saudită și Iordania sunt critice pentru bazarea aeronavelor, Kuwait pentru survolul aerian, iar Oman pentru atât suprvolul, cât și logistica navală.

Narațiunea oficială vs. realitatea

Aceasta schimbă complet narațiunea din jurul pauzei de marți. Linia oficială a fost că există „progrese mari" spre un acord diplomatic. Motivul real a fost că SUA nu puteau continua operațiunea fără spațiul aerian saudit, iar saudiții l-au tăiat.

De ce a reacționat astfel Arabia Saudită?

Pentru statele din Golf, riscurile de escaladare sunt mai mari decât beneficiile potențiale ale sprijinului american. Arabia Saudită consideră astfel de acțiuni o amenințare la adresa infrastructurii și securității sale, în special din cauza vulnerabilității instalațiilor petroliere.

Ce dezvăluie această situație?

Episodul evidențiază câteva dinamici importante:

Lipsa de coordonare diplomatică — Trump a lansat o operațiune militară majoră fără să consulte aliații cheie, ceea ce a generat furie în Riad. Limitele puterii americane — Chiar și cea mai mare putere militară din lume depinde de baze și spații aeriene ale aliaților pentru operațiuni regionale. Autonomia tot mai mare a Arabiei Saudite — Riadul a demonstrat că nu mai urmează automat agenda americană, chiar și atunci când există relații strânse. Contextul mai larg — Operațiunea a apărut în contextul războiului SUA-Iran și al blocadei navale iraniene în Strâmtoarea Hormuz, o zonă critică prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Pe scurt, este un moment diplomatic semnificativ: un aliat tradițional al SUA a blocat concret o operațiune militară americană, forțând Casa Albă să facă un marș înapoi neașteptat.

Portavionul care încercă să schimbe jocul: de ce Franța trimite Charles de Gaulle spre Hormuz acolo unde SUA au eșuat?

În 70 de zile, Strâmtoarea Hormuz a trecut de la un culoar maritim prin care curgeau 27% din petrolul mondial la cel mai periculos punct din oceanele lumii. După ce operațiunea americană „Project Freedom” s-a prăbușit în mai puțin de 48 de ore, Franța mută singurul său portavion nuclear spre zona de conflict — cu o strategie fundamental diferită de cea a Washingtonului. Miercuri dimineață, 6 mai 2026, botul ascuțit al portavionului nuclear Charles de Gaulle a spintecat apele Canalului Suez, lăsând în urmă Mediterana de Est și îndreptându-se spre Marea Roșie. La bord: 20 de avioane de vânătoare Rafale, două aparate de avertizare timpurie E-2C Hawkeye, trei elicoptere și câteva mii de marinari francezi. Destinația: Golful Aden, în așteptarea momentului în care circumstanțele vor permite o misiune care s-ar putea dovedi cea mai importantă desfășurare militară europeană din deceniul acesta. Momentul nu este întâmplător. Cu numai 24 de ore înainte, președintele american Donald Trump anunțase pe Truth Social suspendarea „Project Freedom” — operațiunea lansată cu surle și tobe pe 4 mai pentru a forța redeschiderea Strâmtorii Hormuz. Durase mai puțin de 48 de ore. În acel interval scurt, Iranul ripostase cu rachete și drone, Emiratele Arabe Unite fuseseră atacate, un petrolier sud-coreean prinsese foc, Marina SUA scufundase mai multe ambarcațiuni iraniene rapide și prețul petrolului Brent sărise la 114 dolari pe baril — cel mai ridicat nivel din 2026.

Vacuumul lăsat de retragerea americană este exact spațiul în care intră Franța. Și o face altfel.

70 de zile care au schimbat lumea

Totul a început pe 28 februarie 2026, când Statele Unite și Israelul au lansat operațiunea „Epic Fury” — o campanie aeriană și maritimă de mare amploare împotriva Iranului, care a inclus, printre altele, uciderea liderului suprem Ali Khamenei. Ripostând, Iranul a făcut ceea ce amenințase de decenii: a închis Strâmtoarea Hormuz. Efectul a fost imediat și brutal. Prin această strâmtoare îngustă — de numai 33 de kilometri la cel mai îngust punct — trec în mod normal circa 120 de nave pe zi, transportând 27% din comerțul mondial cu petrol brut, 20% din gazele naturale lichefiate ale lumii, plus aluminiu, îngrășăminte, heliu și zeci de alte produse esențiale. Într-o săptămână, traficul a scăzut la zero. Companiile Maersk, CMA CGM și Hapag-Lloyd au suspendat tranzitele. Aproximativ 2.000 de nave au rămas blocate în Golf, printre care 26 de vase sud-coreene. „Ceea ce se întâmplă în Hormuz reprezintă cea mai mare perturbare a aprovizionării cu energie din istoria piețelor globale de petrol.” — Agenția Internațională pentru Energie, martie 2026 Prețul benzinei în Statele Unite a urcat de la 2,98 dolari pe galon înainte de război la 4,50 dolari în mai. Analiștii avertizează că ar putea depăși 5 dolari dacă blocajul continuă până în iunie. Primele de asigurare de război pentru navele care ar încerca să tranziteze zona au crescut de patru până la cinci ori față de nivelul dinainte de conflict.

„Project Freedom”: căderea spectaculoasă a planului american

Pe 4 mai, Trump anunțase cu fanfare „Project Freedom” — o operațiune a Marinei SUA pentru a escorta nave comerciale prin Hormuz. Secretarul apărării Pete Hegseth o numise „un cadou al Statelor Unite pentru lume.” Următoarele 48 de ore au arătat că lumea nu era pregătită să accepte acel cadou în condițiile impuse. Marina americană a ghidat primele două nave comerciale americane prin strâmtoare, dar cu preț: mai multe ambarcațiuni iraniene rapide au fost scufundate. Iranul a ripostat cu rachete și drone împotriva navelor de război americane și a unui port petrolier din UAE. Dubai a primit alerte de rachete. Un petrolier operat de o companie sud-coreeană a luat foc. Conform secretarului de stat Marco Rubio, zece marinari civili au murit. CNN raporta că numai patru nave traversaseră strâmtoarea în prima zi de operațiune, față de peste 120 înainte de război. „Project Freedom” este „Project Deadlock”. Evenimentele din Hormuz arată clar că nu există o soluție militară la o criză politică.” — Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului, 5 mai 2026. Marți seara, 5 mai 2026, Trump a anunțat pe Truth Social suspendarea operațiunii, invocând „progresele spre un acord complet și final” cu Iranul. Potrivit NPR, chiar și Israelul fusese luat prin surprindere de această decizie și se pregătise pentru o escaladare. Blocada americană a porturilor iraniene rămâne însă în vigoare.

Franța schimbă strategia: apărare în loc de forță

În dimineața de 6 mai, în timp ce ecoul eșecului american încă răsuna pe piețele financiare, Ministerul Forțelor Armate francez anunța traversarea Suezului de către Charles de Gaulle. Dar tonul comunicatului era deliberat diferit de retorica washingtoniană. Franța, sublinia ministerul, „nu este parte la conflict” și rămâne angajată să respecte dreptul internațional și suveranitatea tuturor statelor. Misiunea franco-britanică, construită împreună cu peste 51 de state în două conferințe găzduite la Londra și Paris, este „strict defensivă” și va opera „în consultare cu țările riverane.” Nu există escorte sub foc, nu există confruntări directe. Există două condiții clare pentru activare.

CONDIȚII PENTRU ACTIVAREA MISIUNII FRANCO-BRITANICE

(Col. Guillaume Vernet, purtătorul de cuvânt al Statului Major francez)

Amenințarea la adresa navigației trebuie să scadă la un nivel acceptabil. Industria maritimă trebuie să fie suficient de reasigurată pentru a folosi strâmtoarea în mod voluntar.

Această logică este fundamental diferită de cea americană. Washingtonul a încercat să forțeze deschiderea strâmtorii prin prezență militară directă. Parisul vrea să creeze condițiile în care navele să treacă singure, fără a fi nevoie de escortă sub foc.

Macron ca mediator: ofertă către Teheran

Dar mutarea portavionului are și o dimensiune care depășește tactica militară. Chiar în ziua traversării Suezului, Emmanuel Macron i-a telefonat președintelui iranian Masoud Pezeshkian. După convorbire, președintele francez a scris pe X: „O revenire la calm în Strâmtoare va ajuta la avansarea negocierilor pe probleme nucleare, balistice și regionale. Europenii... își vor juca rolul.” Un consilier de la Élysée a detaliat pentru jurnaliști schema propusă: Franța a cerut atât SUA, cât și Iranului să trateze problema Strâmtorii Hormuz separat de restul conflictului. Mesajul pentru Teheran: „Vă putem oferi Iranului șansa de a trece din nou prin Strâmtoarea Hormuz” — cu condiția ca acesta să accepte negocieri cu Washingtonul. Mesajul pentru Trump: ridicați blocada porturilor iraniene, profitați de disponibilitatea Iranului de a negocia.

„Semnalul pe care îl transmitem este nu numai că suntem gata să securizăm Strâmtoarea Hormuz, ci că suntem și capabili să o facem.” — Consilier al Élysée, 6 mai 2026. Franța se poziționează astfel ca intermediar între două părți în conflict direct. Este un rol pe care Parisul l-a jucat și în alte crize — de la negocierile nucleare iraniene la războiul din Ucraina — cu rezultate mixte, dar cu o constantă: voința de a ocupa spațiul diplomatic pe care SUA nu îl poate sau nu vrea să îl ocupe.

De ce Charles de Gaulle contează: capacitate unică în afara SUA

Dincolo de simbolistica politică, portavionul are și o valoare militară concretă care justifică atenția internațională. Franța este singura țară din afara Statelor Unite care operează un portavion nuclear cu sisteme de catapultă — un detaliu tehnic cu consecințe operaționale majore. Catapultele permit decolarea avioanelor de avertizare timpurie E-2C Hawkeye — echivalentul unui radar zburător care oferă o imagine de ansamblu a spațiului aerian pe sute de kilometri — și a luptătorilor Rafale cu încărcătură maximă de armament și combustibil. Poziționarea în Golful Aden, la sud de Suez, pune aceste active aeriene la distanță de acțiune față de Strâmtoarea Hormuz fără ca portavionul să fie nevoit să intre în Golful Persic, unde Marina SUA blochează porturile iraniene. La bordul Charles de Gaulle se află și avioane Rafale din Escadrila 11 de vânătoare, care operează deja din baza Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite, de unde interceptează drone și rachete iraniene în cadrul acordului de apărare bilateral cu Abu Dhabi. Integrarea acestor forțe cu grupul portavionului ar da Franței o capacitate aeriană semnificativă în regiune. Charles de Gaulle a fost desfășurat în Mediterana cu o aripă aeriană formată din 20 de avioane Rafale, două aeronave de avertizare timpurie E-2C Hawkeye și trei elicoptere. Olanda a anunțat că fregata de apărare antiaeriană Evertsen, care făcea parte din grupul portavionului, a părăsit desfășurarea și se întoarce la portul de origine Den Helder.

Grupul naval al portavionului Charles de Gaulle își modifică escorta în drum spre Hormuz

Grupul naval francez construit în jurul portavionului nuclear Charles de Gaulle continuă deplasarea spre sud, către zona Golfului Aden și Strâmtoarea Hormuz, într-o formulă navală aflată în ușoară schimbare pe măsură ce misiunea evoluează. Potrivit informațiilor confirmate de Ministerul francez al Apărării și de Reuters, portavionul este escortat de cel puțin o navă italiană și una olandeză. Surse militare indică faptul că nava italiană este, cel mai probabil, distrugătorul ITS Andrea Doria, una dintre cele mai performante platforme europene de apărare antiaeriană și antimachetă. În ceea ce privește componenta olandeză, fregata HNLMS Evertsen a făcut parte din grupul de escortă în etapele anterioare ale desfășurării. Totuși, cele mai recente informații sugerează că nava a părăsit formația sau se află în curs de întoarcere către portul său de bază din Den Helder, în Olanda. Retragerea sa ar reduce temporar capacitatea multinațională de apărare antiaeriană a grupului european. Pe lângă navele aliate, grupul francez include probabil și mai multe unități navale proprii, specifice unei desfășurări de portavion de acest tip. Printre acestea se numără fregate de apărare antiaeriană — precum Chevalier Paul din clasa Horizon sau Alsace, fregată FREMM DA — alături de fregate multimisiune FREMM, un submarin nuclear de atac (SNA) și nava de aprovizionare și suport logistic Jacques Chevallier. Această structură oferă grupului naval francez capacități extinse de apărare aeriană, luptă antisubmarin, supraveghere maritimă și proiecție de forță la mare distanță. În actualul context regional, marcat de tensiuni ridicate în jurul Strâmtorii Hormuz, escorta portavionului reprezintă unul dintre cele mai importante dispozitive navale europene desfășurate independent de Statele Unite în ultimii ani. Surse militare subliniază însă că formația exactă a grupului poate varia pe parcursul misiunii, în funcție de rotația navelor, nevoile operaționale și evoluția situației de securitate din regiune.

Marea Britanie colaborează strâns la nivel politic și de planificare cu Franța pentru inițiativa multinațională de securizare a Strâmtorii Hormuz (sunt co-lideri ai coaliției cu peste 40 de țări). Însă nu există nave britanice integrate în grupul portavionului francez în această deplasare. Marea Britanie pregătește propria contribuție navală, dar deocamdată rămâne la nivel de coordonare strategică și planuri comune, nu de integrare operațională directă în GAN-ul francez. Escorta italiană principală este distrugătorul ITS Andrea Doria (D553). Detalii tehnice și operaționale (actualizate la 8 mai 2026): Clasa: Horizon (distrugător de apărare antiaeriană de tip european, conceput în cooperare Franța-Italia); Rol principal: Apărare antiaeriană pe rază lungă și medie – protejează portavionul împotriva amenințărilor aeriene (rachete balistice, cruise, drone, avioane); Capacități cheie: Radar principal: EMPAR (multifuncțional, foarte performant împotriva țintelor multiple)/ Sistem de rachete: Aster 15 și Aster 30 (Sylver A50/A70) – extrem de eficiente împotriva amenințărilor supersonice și balistice/ Tun principal: 76 mm Oto Melara/ Echipament: Sonar, torpile, capacități anti-submarin și anti-navă limitate/Deplasament: ~7.000 tone/Viteză: peste 29 de noduri. ITS Andrea Doria face parte din Grupul Aeronaval francez (Charles de Gaulle) de mai multe luni (din exercițiile ORION 26 și Neptune Strike). A traversat recent Canalul Suez împreună cu portavionul și escorta franceză (inclusiv distrugătorul Chevalier Paul – tot clasa Horizon). Este considerat unul dintre cele mai puternice escorte ale grupului, oferind un strat suplimentar de apărare antiaeriană de înalt nivel, foarte util în contextul amenințărilor din Marea Roșie și apropierea de zona Strâmtorii Hormuz. FS Chevalier Paul (D621) - Clasa: Horizon (aceeași clasă cu distrugătorul italian Andrea Doria). Rol principal: Distrugător / fregată de apărare antiaeriană pe rază lungă – principala navă de escortă pentru protecția portavionului Charles de Gaulle împotriva amenințărilor aeriene (avioane, rachete de croazieră, rachete balistice, drone). Situația actuală (8 mai 2026): Face parte din Grupul Aeronaval francez (Charles de Gaulle) și se deplasează împreună cu portavionul prin Canalul Suez spre Marea Roșie și Golful Aden, pregătit pentru posibila misiune în Strâmtoarea Hormuz. Fregata franceză Alsace, una dintre cele mai moderne nave de luptă ale Marinei Franceze, reprezintă un element-cheie în protecția grupului naval construit în jurul portavionului Charles de Gaulle. Specializată în apărare antiaeriană și antimachetă, nava este proiectată pentru a contracara amenințări complexe, de la drone și rachete de croazieră până la ținte balistice și supersonice. În centrul capacităților sale se află sistemul PAAMS (Principal Anti-Air Missile System), integrat cu 48 de celule verticale de lansare Sylver A50. Acesta utilizează rachete Aster 15 pentru apărare de proximitate și Aster 30 pentru interceptare pe rază lungă, la peste 100 de kilometri distanță. Aster 30 este considerată una dintre cele mai performante rachete europene împotriva amenințărilor balistice și a țintelor aeriene de mare viteză. Pentru lupta navală de suprafață, Alsace este echipată cu opt rachete antinavă Exocet MM40 Block 3, capabile să lovească nave inamice la mare distanță și în condiții de război electronic intens. Artileria navei include două tunuri Oto Melara de 76 mm, utilizate atât împotriva țintelor maritime, cât și pentru apărare antiaeriană apropiată. Acestea sunt completate de trei tunuri telecomandate Narwhal de 20 mm, destinate neutralizării dronelor, ambarcațiunilor rapide și altor amenințări asimetrice. În domeniul războiului antisubmarin, fregata dispune de două lansatoare de torpile MU90, concepute pentru detectarea și distrugerea submarinelor moderne. Nava poate opera și un elicopter NH90 Caïman, utilizat pentru misiuni ASW, supraveghere maritimă, transport și intervenție rapidă. Prin combinația dintre senzori avansați, rachete moderne și capacități antisubmarin, Alsace este considerată unul dintre principalele „scuturi” defensive ale grupului naval francez desfășurat în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Presa occidentală: între admirație și scepticism

Reacțiile presei internaționale variază între recunoașterea importanței gestului și scepticismul cu privire la eficiența sa. Washington Post descrie mișcarea drept „cea mai semnificativă proiecție de forță europeană independentă din ultimii ani”, subliniind că Macron încearcă să separe diplomația europeană de escalada militară americană. Financial Times notează că alianța de 51 de state este cel mai larg acord multinațional de securitate maritimă de la Operațiunea Prosperity Guardian încoace, dar cu o diferență crucială: de data aceasta SUA nu conduce. The Guardian scrie că misiunea testează dacă Europa poate acționa autonom în crize de securitate globală, după decenii de dependență de umbrela americană. Experții de securitate rămân mai rezervați. Jennifer Kavanagh, de la Defense Priorities, avertizează că nicio prezență navală nu rezolvă problema de fond: atâta timp cât incertitudinea privind siguranța tranzitului persistă, comandanții de nave și companiile de shipping vor evita zona, indiferent de escorte. Fernando Ferreira, de la Rapidan Energy Group, subliniază că Iranul „are în mod clar o capacitate asimetrică” de a continua să exercite control în regiune, folosind mine, drone și ambarcațiuni rapide.

Concluzie: Europa în vârful valului sau pe creasta lui?

Charles de Gaulle traversează Suezul într-un moment de maximă incertitudine globală. Petrolul la 114 dolari barilul, 2.000 de nave blocate, negocieri americano-iraniene mediate de Pakistan la un pas de eșec și o blocadă navală americană care menține presiunea, dar nu deschide strâmtoarea. Franța și Marea Britanie oferă o a treia cale: nu forța americană, nu capitulare în fața Iranului, ci o prezență militară defensivă însoțită de un cadru diplomatic care lasă portițe de ieșire ambelor părți. Dacă negocierile vor produce un acord — și dacă Teheranul va ridica minele și va retrage amenințările — codul de 51 de state va fi acolo, gata să garanteze că navele trec. Dacă nu, Europa va fi arătat cel puțin că a încercat — și că, pentru prima dată de mult timp, a încercat independent, fără să aștepte ca Washingtonul să conducă. Istoria va judeca dacă portavionul care a plecat din Toulon în ianuarie pentru exerciții în Atlantic și a ajuns în mai lângă Hormuz a schimbat ceva sau nu. Deocamdată, simplul fapt că a ajuns acolo trimite un mesaj care se aude clar, de la Dubai până la Teheran și Washington: Europa nu este un spectator.