Emiratele Arabe Unite ar fi lansat atacuri secrete asupra unor ținte din Iran, inclusiv asupra unei rafinării strategice din Golful Persic, în timpul armistițiului anunțat de Donald Trump, susține Wall Street Journal. Potrivit publicației, loviturile au marcat o implicare directă fără precedent a unui stat arab din Golf în conflictul cu Teheranul.

Atacurile, pe care Emiratele Arabe Unite nu le-au recunoscut public, ar fi inclus lovituri asupra unei rafinării de pe insula Lavan din Iran, situată în Golful Persic, potrivit unor surse citate de Wall Street Journal.

Publicația susține că atacul ar fi avut loc la începutul lunii aprilie, în perioada în care președintele Trump anunța un armistițiu în război, după o campanie aeriană de cinci săptămâni, și a provocat un incendiu de proporții, scoțând din funcțiune o mare parte din capacitatea rafinăriei pentru câteva luni.

Iranul a declarat la momentul respectiv că rafinăria fusese lovită în urma unui atac inamic și a lansat, ca răspuns, o serie de atacuri cu rachete și drone împotriva Emiratelor Arabe Unite și a Kuweitului.

Statele Unite nu s-au arătat deranjate de atac, întrucât încetarea focului nu se stabilizase încă, și au salutat în tăcere participarea Emiratelor Arabe Unite și a oricăror alte state din Golf care doresc să se alăture luptei, a afirmat una dintre surse.

Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a refuzat să comenteze atacurile, dar a făcut referire la declarații anterioare în care își afirma dreptul de a răspunde – inclusiv pe cale militară – la actele ostile.

„Este semnificativ faptul că o țară arabă din Golf participă la conflict și a lovit direct Iranul”, a declarat Dina Esfandiary, analistă specializată în Orientul Mijlociu și autoare a unei cărți despre ascensiunea Emiratelor Arabe Unite. „Teheranul va încerca acum să adâncească și mai mult prăpastia dintre Emiratele Arabe Unite și celelalte țări arabe din Golf care încearcă să medieze încetarea războiului.”

Țările din Golf au declarat înainte de război că nu vor permite ca spațiul lor aerian sau bazele lor să fie folosite pentru atacuri. Dar odată ce războiul a început, Iranul a răspuns prin lansarea de atacuri cu rachete și drone împotriva centrelor populate, infrastructurii energetice și aeroporturilor din Golf, în efortul de a crește costurile economice și politice și de a îngreuna continuarea atacului de către SUA și Israel.

Iranul și-a concentrat o mare parte din atacuri asupra Emiratelor Arabe Unite, lansând asupra acestora peste 2.800 de rachete și drone – mult mai multe decât asupra oricărei alte țări, inclusiv Israel.

Atacurile au afectat grav traficul aerian, turismul și piața imobiliară din Emiratele Arabe Unite și au dus la o serie de concedieri temporare și definitive. De asemenea, acestea au determinat o schimbare fundamentală a perspectivei strategice a țării, care acum vede Iranul ca pe un actor necinstiți, hotărât să submineze modelul economic și social al țării, bazat pe talentul expatriaților și pe reputația de siguranță și stabilitate, au declarat oficialii din Golf.

De atunci, Emiratele Arabe Unite au devenit cea mai deschisă țară din Golf în ceea ce privește confruntarea și au menținut o cooperare militară puternică cu SUA pe tot parcursul războiului, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

Din punct de vedere militar, Emiratele Arabe Unite sunt depășite de SUA. Însă au o forță aeriană extrem de bine antrenată și capabilă, cu avioane Mirage și o flotă de avioane de vânătoare F-16 avansate, susținute de avioane de realimentare, aeronave de comandă și control și drone de supraveghere.