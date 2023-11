Noul vehicul blindat al Israelului, trimis la luptă împotriva Hamas înainte de a deveni operațional

Israelul și-a trimis de urgență noul său APC de înaltă tehnologie în luptă împotriva Hamas în actualul asediu din Gaza, cu câteva luni înainte de a deveni operațional.

O fotografie publicată de Forțele de Apărare Israeliene (FDI) arată vehiculul blindat Eitan cu aspect distinctiv care participă la operațiunile din Gaza la 5 noiembrie, scrie businessinsider.com.

Un purtător de cuvânt al FDI a confirmat pentru Insider că vehiculele blindate de luptă sunt în acțiune pe teren în Gaza. FDI a dezvoltat Eitan APC, un vehicul blindat de transport de trupe pe roți 8x8 versatil, conceput pentru a înlocui vechile M113 APC aflate în serviciul armatei israeliene, potrivit Army Technology.

Dispunând de tehnologie avansată din seria de tancuri Merkava și de vehicule blindate Namer, Eitan oferă o mobilitate și o putere de foc ridicate pe diferite terenuri.

Un APC Eitan a intrat în acțiune pentru prima dată în timpul atacurilor teroriste din 7 octombrie asupra sudului Israelului, comise de Hamas, potrivit Walla, un post de știri israelian. În timpul bătăliei de la Zikim, în care o bază de antrenament a FDI a fost invadată, APC-ul neexperimentat a fost chemat în acțiune, ajutând la anihilarea unei echipe de luptători.

"Am ajuns cel mai repede în zonă. Acesta este primul nostru avantaj", a declarat un soldat israelian pentru Walla. Folosind mitralierele Eitanului, aceștia i-au angajat pe "teroriști" alături de tancuri. "Apoi am mers spre așezări. Ne-am lovit de vehiculele teroriștilor și nu am simțit nimic. Este un instrument puternic. Am spart porți și garduri. Apoi am ajutat la evacuarea răniților și la aprovizionarea trupelor". Un comandant Eitan, locotenentul Yotam, a declarat pentru Walla: "Eitan aduce capabilități importante, cum ar fi flexibilitatea, protecția la nivel înalt și letalitatea. Sunt vești bune pentru forțele terestre".

Eitan înseamnă "puternic" în ebraică. Primele unități care s-au antrenat pe noul APC au fost din Sayeret Nahal al Batalionului 50, o unitate de forțe speciale a Brigăzii de Infanterie Nahal. Soldații încă se familiarizau cu noua armă în luna septembrie, potrivit unui raport Breaking Defense.

Cântărind între 30 și 35 de tone, Eitan are un design modular, găzduind un echipaj de trei persoane, inclusiv șoferul, comandantul și artileristul, și nouă soldați. Carena sa în formă de V sporește protecția împotriva minelor și a dispozitivelor explozive improvizate, completată de sistemul de protecție activă Iron Fist.

Iron Fist APS asigură o acoperire de 360° și face față la amenințări multiple cu ajutorul senzorilor electro-optici, a radarului și a suitei de reacție. Este înarmat cu o turelă de 30 mm, o stație de armament de la distanță cu o mitralieră grea de 0,5 inch și o mitralieră de 7,62 mm montată pe pivoți și poate atinge viteze de peste 56 mph.

Generalul de brigadă Guy Paglin, șeful Direcției Vehicule Blindate din cadrul Ministerului Apărării, a declarat: "Nu este o mașină de luptă: "Dezvoltarea de noi arme ne permite să înlocuim tehnologiile vechi și mai puțin avansate, promițând astfel că soldații noștri sunt dotați cu cel mai bun și mai avansat echipament de apărare pentru toate scenariile de luptă", conform The Israel Times.

Israelul a desfășurat o invazie terestră în Gaza și o campanie intensă de bombardamente aeriene în urma atacurilor teroriste ale Hamas din 7 octombrie, care au ucis aproximativ 1.200 de persoane.