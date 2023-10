Israelienii de rând se înarmează până în dinți, îngroziți de masacrul Hamas din 7 octombrie: „Să fiu în siguranță“

Îngroziţi după atacul şoc al Hamas în aşezări din sudul ţării, în care au fost ucise în jur de 1.400 de persoane, şi îngrijoraţi de reacţia lentă a armatei, israelienii se înarmează acum în număr record, cu binecuvântarea guvernului, scrie joi Reuters.

„Am şase copii şi, după incidentul din 7 octombrie, am înţeles că trebuie să mă protejez eu însămi. Nopţile sunt foarte înfricoşătoare, aşa că am vrut să iau permis pentru o armă, să fiu în siguranţă, să-mi protejez copiii”, a spus o mamă dintr-o aşezare israeliană din Cisiordania ocupată, Shimrit Ben Arosh, care, după atacul Hamas, a condus până la un poligon de tragere din Kfar Saba pentru un antrenament cu armă de foc.

Magazinele de arme şi poligoanele de tragere lucrează peste program pentru a face faţă creşterii bruşte a cererii, iar printre noii clienţi se află şi unii foşti avocaţi ai controlului mai strict al armelor de foc, relatează Agerpres.

Potrivit televiziunii Canal 13, au fost înregistrate 150.000 de cereri pentru permise de port-armă după data de 7 octombrie, comparativ cu doar 42 anul trecut în acelaşi interval de timp. Vânzările de arme de foc sunt puternic restricţionate în Israel, iar obţinerea unei arme de foc civile nu este un lucru simplu. Aprobarea unei cereri poate dura uneori luni de zile.

O precauţie împotriva oricărei repetări a confruntărilor interne

Unii dintre supravieţuitorii atacului pun faptul că se află în viaţă pe seama armelor pe care le aveau la îndemână, cu care spun că şi-au apărat casele până când au sosit forţele de securitate - adesea cu întârziere de mai multe ore.

Ministrul securităţii interne, Itamar Ben-Gvir, un extremist de dreapta, a descris posesia unei arme private drept o precauţie împotriva oricărei repetări a confruntărilor interne dintre minoritatea arabă din Israel şi majoritatea evreiască, care au însoţit precedentul război din Gaza, în 2021.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul se află într-un război total împotriva Hamas. Aceasta include „încurajarea civililor şi ajutarea lor să se înarmeze ei înşişi pentru autoapărare”, a afirmat el miercuri, într-un discurs televizat.

Poligoanelee de tir angajează noi instructori

Dacă procesarea cererilor de permise de port-armă - în general, pistoale, mai degrabă decât puşti - dura înainte luni, acum ele pot fi obţinute online în doar câteva zile. Înainte, cei care se calificau erau mai ales veterani din unităţi militare de luptă sau locuitori din aşezările din linia întâi. Acum, poate fi suficient un an de serviciu naţional civil, afirmă Ministerul Securităţii Interne.

Cetăţenii arabi din Israel, dintre care mulţi se identifică drept palestinieni, sunt în general exceptaţi de la serviciul militar obligatoriu şi e posibil să nu obţină permis.

Înainte de 7 octombrie, poligonul de tir din Kfar Saba ţinea doar un curs de antrenament pe zi, acum ţine între trei şi patru şi angajează noi instructori pentru a face faţă cererii.

Susţinătorii controlului armelor spun însă că a face armele de foc prea uşor disponibile creşte riscul de împuşcări accidentale, crime şi sinucideri.

„Un răspuns neantrenat în cazul unei percepţii subiective a pericolului este susceptibil să provoace moartea inutilă a unor nevinovaţi”, a avertizat un grup israelian de activişti, intitulat „Pistol pe masa din bucătărie”.