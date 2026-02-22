Noi proteste la universitățile din Teheran, pe fondul intensificării prezenței militare americane în regiune

La universitățile din Teheran au avut loc mai multe manifestații pentru a doua zi consecutiv, în contextul tensiunilor crescânde între Iran și Statele Unite.

Mass-media de stat iraniană a relatat proteste atât în sprijinul guvernului, cât și împotriva SUA, după manifestațiile anti-regim de sâmbătă.

Imagini verificate de pe rețelele sociale arată ciocniri între grupuri pro- și anti-regim la Universitatea Amirkabir, duminică.

Hossein Goldansaz, profesor la universitatea din Teheran, a declarat pentru agenția oficială Mehr că activitatea universității a fost afectată de perioada de doliu pentru victimele represiunii din ianuarie. „Unul dintre principalele puncte ale studenților este că plângem oamenii care și-au pierdut viața în aceste evenimente, oameni care ne erau prieteni”, a spus el.

„Le vom permite să desfășoare demonstrațiile pe teritoriul universității și, dacă cineva cere permisiunea, o vom acorda, cu condiția să respecte liniile roșii”, a adăugat Goldansaz. „Studenții trebuie să fie foarte atenți să nu provoace violențe și le-am spus că, dacă se întâmplă așa ceva, nu îi voi susține în niciun fel.”

Sâmbătă, la începutul noului semestru, studenții au protestat la mai multe universități iraniene, unii confruntându-se cu grupuri pro-guvernamentale, a relatat Reuters, citând agenții de știri locale și postări pe rețelele sociale. Protestele au coincis cu ceremoniile tradiționale de 40 de zile de doliu pentru cei uciși de forțele de ordine în timpul demonstrațiilor anti-guvernamentale de luna trecută.

Un videoclip difuzat pe rețelele sociale arată rânduri de manifestanți la Universitatea Tehnologică Sharif, care condamnă liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, drept „conducător criminal” și cer revenirea lui Reza Pahlavi, fiul exilat al șahului Iranului, ca monarh.

Vineri, președintele american Donald Trump a afirmat că 32.000 de persoane și-au pierdut viața în timpul protestelor din luna trecută, un bilanț mult mai mare decât cel raportat anterior.

În ultimele săptămâni, SUA și-au consolidat prezența militară în Orientul Mijlociu, exercitând presiuni crescute asupra Iranului, în timp ce Trump evaluează o eventuală lovitură asupra țării. Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford se îndreaptă către regiune pentru a se alătura altui grup de portavioane, în timp ce zeci de avioane de luptă au fost relocat în zonă.