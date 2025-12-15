search
Mossadul suspectează o legătură iraniană în atacul terorist de la Sydney

Autoritățile israeliene suspectează o celulă teroristă susținută de Iran în spatele atacului armat de la Sydney, cu prilejul unei sărbători evreiești.

image

Oficialii au menționat Iranul drept principal suspect și au declarat că sunt investigate și posibile legături cu grupări precum Hezbollah, Hamas și Lashkar-e-Taiba din Pakistan, potrivit presei israeliene.

Cel puțin 15 persoane au fost ucise în cel mai grav atac armat în masă din țară din ultimele decenii, care a vizat o adunare a comunității evreiești pentru sărbătoarea Hanuka, festivalul luminilor.

Surse din serviciile de informații au declarat că atacul de la Bondi Beach a fost un act sofisticat și bine planificat și poarta marca Unității 910, temuta ramură de operațiuni externe a Hezbollah.

Atacul s-ar înscrie într-un tipar de activități teroriste conectate cu Iranul

O conexiune iraniană cu atacul ar urma un tipar de comploturi și atacuri care au avut loc în Australia în ultimii ani.

Serviciile secrete israeliene Mossad au dezvăluit în octombrie că au dejucat zeci de atacuri teroriste în întreaga lume asupra unor ținte evreiești și israeliene după atacul din 7 octombrie 2023, în țări precum Grecia, Germania, Belgia, Suedia și Australia.

În august, Australia a cerut ambasadorului Iranului să părăsească țara după ce a susținut că Teheranul a ordonat atacuri împotriva unor ținte evreiești din Sydney și Melbourne, un atac  asupra unei cafenele din Sydney în octombrie 2024 și un altul asupra unei sinagogi din Melbourne în decembrie.

Mike Burgess, șeful Organizației Australiene de Informații de Securitate (Asio), a declarat la acea vreme că echipele sale au descoperit legături „între presupusele crime și comandanții Corpului Gardianilor Revoluției Islamice din Iran, IRGC”.

Serviciile de informații au mai dezvăluit că au găsit dovezi că Iranul se află probabil în spatele altor incidente antisemite din Australia, inclusiv atacuri asupra școlilor, locuințelor, vehiculelor și sinagogilor evreiești de la atacul din 7 octombrie asupra Israelului de către Hamas, susținut de Iran, și războiul ulterior din Gaza.

Danny Citrinowicz, expert în Iran de la Institutul de Studii de Securitate Națională din Israel, a declarat că este „prea devreme pentru a trage concluzii pripite”, dar a adăugat: „Având în vedere scurta istorie a activității iraniene și a atacului de tip 9/10 în Australia, aceștia sunt cu siguranță suspecți și se află sus pe listă”.

Celule adormite ale Iranului în Australia

„Australia este cunoscută de multă vreme ca fiind un hub pentru celulele adormite ale Hezbollah și Iranului, așa că e posibil să fie chiar o operațiune comună Hezbollah - Forța Quds”, a speculat Ronen Solomon, expert în Hezbollah în cadrul serviciilor israeliene de informații, pentru The Telegraph.

„Dar asta înseamnă că va fi foarte dificil să le atribuim vina pentru acest incident, deoarece Iranul va dori să mușamalizeze situația ca fiind un incident antisemit. Dacă ancheta incriminează Iranul sau Hezbollah, Israelul va răspunde, ceea ce va complica și mai mult lucrurile.”

Analistul a explicat că atacatorii au reușit să ocolească forțele de securitate locale, adunând informații detaliate despre țintă și planificând temeinic modalitatea de atac.

Mossad a dejucat atacuri finanțate de Iran în Brazilia

Înainte de atacul de duminică, site-ul web al guvernului australian dedicat securității naționale a calificat amenințarea din partea Hezbollah pe teritoriul australian ca fiind „probabilă”, scriind că „este posibil ca interesele australiene să fie afectate de atacuri viitoare”.

În noiembrie 2023, la doar câteva săptămâni după izbucnirea războiului din Gaza, Mossad-ul a emis o declarație în care susținea că a dejucat un complot Hezbollah „dirijat și finanțat de regimul iranian” care viza ținte israeliene și evreiești din Brazilia.

„Având în vedere contextul războiului din Gaza împotriva organizației teroriste Hamas, Hezbollah și regimul iranian continuă să opereze în întreaga lume având ca scop atacul asupra unor ținte israeliene, evreiești și occidentale”, avertiza declarația la acea vreme.

Citrinowicz, care a condus filiala iraniană a serviciilor secrete israeliene pentru apărare, a adăugat: „De asemenea, este posibil să angajeze persoane interpuse, infractori sau persoane din comunitatea locală, acesta fiind modul de operare al Iranului. Dar implicarea Iranului în vizarea instalațiilor evreiești din Sydney și Melbourne indică într-adevăr această pistă.”

„Nu putem exclude însă sunniții. Știm că Al-Qaeda și Statul Islamic au fost active și în Australia. Nu va fi o anchetă ușoară dacă este vorba de Iran sau Hezbollah, întrucât își vor acoperi urmele foarte bine.”

El a spus că atacul de duminică părea sofisticat și bine planificat, spre deosebire de o crimă oportunistă. „Nu este ceva ce faci «din când în când» și se pare că erau foarte capabili să-și folosească armele. Pare foarte organizat.”

O sursă din serviciile de informații israeliene, care a cerut să nu fie numită, a declarat pentru The Telegraph că oficialii sunt deschiși față de orice posibilitate, dar operațiunea pare să aibă caracteristicile unui eveniment sponsorizat de stat.

„A fost extrem de bine organizat de un grup coordonat și cu mult timp înainte, iar cantitatea de muniție și arme cu rază lungă de acțiune indică acest lucru”, a declarat sursa.

Mossad a declarat în octombrie că l-a identificat pe comandantul superior al Forței Quds, generalul Ammar, drept creierul din spatele unei rețele transnaționale responsabilă de atacuri antisemite în mai multe țări occidentale, inclusiv în Australia.

Spionajul israelian a atras atenția că rețeaua și-a intensificat activitățile în urma atacului terorist al Hamas din 7 octombrie, vizând situri evreiești și israeliene din întreaga lume.

Atacul a fost declarat incident terorist de către Australia. Victimele aveau vârste cuprinse între 10 și 87 de ani. Una dintre acestea era un supraviețuitor al Holocaustului care a murit în timp ce își proteja soția de gloanțe.

Suspecții sunt tată și fiu și au fost identificați de presa australiană ca fiind Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, și fiul său, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani. Tânărul s-a născut în Australia, în timp ce tatăl său, care a fost ucis la fața locului, a imigrat în țară în 1998.

Potrivit televiziunii publice ABC, serviciile de informații australiene l-au anchetat în 2019 pe fiul lui Naveed Akram, suspectat de legături cu un membru al grupării Stat Islamic.

El a intrat în atenția Organizației Australiene de Informații de Securitate (ASIO), care a petrecut șase luni evaluând legăturile sale cu alte persoane aflate pe radarul lor în 2019.

„S-a evaluat că nu există indicii privind vreo amenințare imediată sau amenințarea că acesta se va angaja în acte de violență”, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese în cadrul unei conferințe de presă de luni.

