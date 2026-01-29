search
Japonia construiește cel mai rapid tren din lume. Ar putea circula însă și în Europa?

Publicat:

Japonia lucrează la ceea ce ar putea deveni cel mai rapid tren din lume, capabil să atingă viteze de până la 603,5 km/h. Noul tren, cunoscut sub numele de L0 Series, este un tren cu levitație magnetică (maglev) aflat încă în faza de dezvoltare.

Cel mai rapid tren din lume/FOTO:X
Cel mai rapid tren din lume/FOTO:X

Proiectul este realizat de compania Central Japan Railway Company, care testează în prezent tehnologia. Inițial, trenul ar fi trebuit să intre în exploatare în 2027, însă termenul a fost amânat pentru 2034 sau 2035.

Sistemul maglev permite trenului să se ridice deasupra șinelor cu ajutorul câmpurilor magnetice, reducând frecarea aproape de zero. Propulsia este asigurată de un motor electric, ceea ce face posibile viteze considerate până recent imposibil de atins pe calea ferată convențională.

Până în prezent, costurile proiectului sunt estimate la aproximativ 52 de miliarde de lire sterline.

Călătorii mai rapide ca niciodată

Odată finalizat, trenul L0 Series va transporta pasageri pe noua linie Chuo Shinkansen, aflată în construcție, reducând timpul de parcurs dintre Tokyo și Nagoya la doar 40 de minute. În prezent, aceeași călătorie durează între o oră și 26 de minute și până la două ore și jumătate.

Prin comparație, dacă un astfel de tren ar fi introdus în Regatul Unit, o călătorie între Londra și Edinburgh — care durează în mod obișnuit între patru ore și cinci ore și 45 de minute — ar putea fi redusă la aproximativ o oră.

Ar fi posibil un astfel de tren în Europa?

Potrivit analiștilor citați de Euronews, implementarea unui sistem precum L0 Series în Europa ar fi extrem de dificilă.

În primul rând, trenurile maglev sunt concepute aproape exclusiv pentru viteză și eficiență, în timp ce piața europeană pune un accent mai mare pe confort, accesibilitate și experiența pasagerilor.

În multe regiuni europene, inclusiv în Regatul Unit, călătoriile cu trenul sunt apreciate nu doar pentru rapiditate, ci și pentru peisajele oferite — trasee care traversează coline, sate și zone istorice, unde viteza maximă nu este o prioritate.

De asemenea, trenul L0 Series este mai mic decât trenurile europene obișnuite, are costuri ridicate de operare și necesită infrastructură complet nouă, inclusiv tuneluri dedicate, care ar trebui construite de la zero pentru a putea funcționa pe teritoriul european.

O altă viziune asupra călătoriilor feroviare

În timp ce Japonia mizează pe recorduri de viteză, Europa pare să urmeze o direcție diferită. În Regatul Unit și pe continent sunt dezvoltate noi rute feroviare care pun accent pe călătorii lente, panoramice și de durată.

Un exemplu este extinderea unor trasee turistice spectaculoase, precum Linha do Douro, considerată una dintre cele mai pitorești căi ferate din Europa. Traseul de 160 km leagă orașul Porto de localitatea Pocinho, urmând cursul râului Douro prin regiuni viticole, orașe istorice și podgorii tradiționale.

În acest an, ruta este inclusă într-o călătorie feroviară extinsă care pornește din Londra și se întinde pe 15 zile, traversând trei țări și nouă orașe europene. Călătoria începe din gara London St Pancras, cu trenul Eurostar către Paris, oferind pasagerilor o tranziție lentă și spectaculoasă între peisajele Marii Britanii și cele ale Europei continentale.

