search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicolás Maduro, autocratul unui regim izolat, nu ia în calcul capitularea. „Aici nu se predă nimeni”

0
0
Publicat:

În cercurile puterii de la Caracas se vorbește, în șoaptă, despre o teamă care nu a mai fost resimțită până acum. Nicolás Maduro, succesorul lui Hugo Chávez și liderul unui regim tot mai izolat pe scena internațională, trăiește de luni bune cu spectrul unei intervenții americane. Pentru prima dată de la preluarea puterii, președintele Venezuelei pare confruntat cu o amenințare reală la adresa supraviețuirii sale politice.

Nicolas Madură declară urgența națională/FOTO:X
Nicolas Madură declară urgența națională/FOTO:X

Palatul Miraflores, sediul guvernului și reședința oficială a lui Maduro, se află în stare de alertă maximă. Cei din anturajul său spun că liderul chavist este convins că „ceva s-a schimbat” și că presiunea externă a trecut într-o nouă fază. Exploziile înregistrate sâmbătă dimineață la Caracas și în alte regiuni ale țării au amplificat această stare de tensiune. Originea lor rămâne neclară, însă regimul le atribuie fără ezitare unei agresiuni externe, scrie El Pais.

„Au fost lovite mai multe puncte, în Caracas, Aragua și Miranda”, afirmă un oficial de rang înalt al regimului, apropiat de președinte. Tonul este calm, dar mesajul transmis este unul de mobilizare. Guvernul de la Caracas a vorbit despre atacuri asupra unor obiective civile și militare și a cerut susținătorilor să iasă în stradă, în timp ce Maduro a ordonat activarea tuturor planurilor de apărare națională și a declarat „stare de perturbare externă”.

În spatele ușilor închise, un lucru este limpede: Nicolás Maduro nu are intenția de a face vreun pas înapoi. Potrivit celor care au avut acces direct la el în ultimele luni, președintele venezuelean respinge categoric ideea unui acord cu Washingtonul care să implice retragerea sa de la putere. „Aici nu se predă nimeni”, ar fi transmis el cercului său apropiat.

Tentativele de negociere au fost limitate și strict tactice

Deși adesea perceput ca liderul unei puteri fragmentate, Maduro conduce în realitate un sistem extrem de centralizat. Diosdado Cabello, numărul doi al regimului, controlează aparatul de partid și bazele chaviste, dar decizia finală îi aparține întotdeauna președintelui. Nu există o conducere colectivă, ci o putere concentrată aproape exclusiv în mâinile lui Maduro.

Tentativele de negociere au fost limitate și strict tactice. Jorge Rodríguez, principalul operator politic al regimului, a încercat să deschidă canale punctuale de comunicare cu administrația Trump, inclusiv prin intermediul trimisului special Richard Grenell. Toate aceste demersuri s-au soldat însă cu eșecuri.

Între timp, tensiunile au escaladat periculos. Oficiali americani au confirmat că președintele Donald Trump a autorizat lovituri militare asupra Venezuelei, inclusiv asupra capitalei Caracas. Exploziile au fost auzite în toiul nopții, iar martorii vorbesc despre avioane care au zburat la joasă altitudine, coloane de fum și panică în rândul populației. Unele instalații militare ar fi rămas fără electricitate, iar presa internațională a relatat despre un posibil atac asupra unui fort care găzduiește Ministerul Apărării.

Washingtonul nu a oferit detalii oficiale, însă surse citate de presa americană susțin că o parte dintre atacuri ar fi fost opera CIA, vizând infrastructuri folosite de rețele de trafic de droguri. Donald Trump a evitat să confirme explicit implicarea agenției, dar a lăsat să se înțeleagă că operațiunile pe teritoriul venezuelean au început deja.

Caracasul a transmis că ar fi dispus să negocieze cu SUA pe tema combaterii traficului de droguri

Președintele american a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea unor lovituri terestre, considerându-le „mai ușoare” decât operațiunile maritime desfășurate până acum în Caraibe și Pacific. De altfel, administrația Trump susține că a intensificat atacurile asupra navelor suspectate de trafic de droguri, ca parte a unei strategii mai ample de presiune asupra regimului Maduro.

În acest context exploziv, Caracasul a transmis, paradoxal, că ar fi dispus să negocieze cu Statele Unite pe tema combaterii traficului de droguri. Este însă o deschidere limitată, care nu atinge miezul problemei: viitorul politic al lui Nicolás Maduro, inculpat în Statele Unite pentru narco-terorism.

Pentru moment, liderul venezuelean pare decis să reziste cu orice preț, mizând pe mobilizarea internă și pe discursul confruntării cu „imperialismul”. Rămâne de văzut cât timp va mai putea un regim izolat, sub sancțiuni și presiune militară, să își mențină echilibrul într-un joc geopolitic tot mai periculos.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Explozii în capitala Venezuelei! Trump a ordonat atacarea Caracasului! Maduro activează planurile de apărare
gandul.ro
image
Descoperire istorică în medicină: Cercetătorii au creat un plămân uman „care respiră” pe un cip, din celulele unei singure persoane
mediafax.ro
image
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
fanatik.ro
image
Cuplul al cărui club a ars în Crans Montana nu poate „dormi și mânca” în urma tragediei. Anchetatorii iau în considerare acuzația de omor din culpă
libertatea.ro
image
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer negocierile de pace. Când și unde estimează că vor lovi rușii
digi24.ro
image
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
gsp.ro
image
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
El este Nea Miron de la Ferengi, declarat Tezaur Uman Viu după o viață dedicată meșteșugului popular. Lucrează în lemn de 50 de ani
antena3.ro
image
Depozit sau fond de investiții? Cât strângi în 20 de ani cu 250 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
cancan.ro
image
Unde a petrecut Gigi Becali noaptea de Revelion. Ce a cerut de mâncare la primele ore din 2026
prosport.ro
image
Schimbările din sistemul medical în 2026. Tot ce trebuie să ştii despre concediile medicale şi serviciile de urgenţă
playtech.ro
image
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Cea mai mare țeapă!" Turcii n-au mai ținut cont de nimic și au făcut praf un român
digisport.ro
image
Omul care a negociat aderarea României la UE propune un nou proiect de țară: „Cine nu și-ar dori?”
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe trebuie plătite în 2026. Majorările au fost deja aprobate de Guvern
mediaflux.ro
image
Viața preotului singurei biserici românești din Istanbul: „E o icoană cu Sfinții Brâncoveni, donată de Mircea Lucescu”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Surpriză în topul celor mai frumoase plaje din lume în 2026. Locul al doilea este ocupat de o destinație aflată la câteva ore de România
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez sursa foto Profimedia jpg
„Și voi ați sta dezbrăcați dacă...!” Jennifer Lopez, furioasă că i se spune să se îmbrace ca la 56 de ani!
clickpentrufemei.ro
Brusselstown Ring (© Cambridge University Press / Antiquity Publications Ltd)
O nouă descoperire contestă teoria potrivit căreia vikingii întemeiat primele orașe din Irlanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?