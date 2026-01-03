Nicolás Maduro, autocratul unui regim izolat, nu ia în calcul capitularea. „Aici nu se predă nimeni”

În cercurile puterii de la Caracas se vorbește, în șoaptă, despre o teamă care nu a mai fost resimțită până acum. Nicolás Maduro, succesorul lui Hugo Chávez și liderul unui regim tot mai izolat pe scena internațională, trăiește de luni bune cu spectrul unei intervenții americane. Pentru prima dată de la preluarea puterii, președintele Venezuelei pare confruntat cu o amenințare reală la adresa supraviețuirii sale politice.

Palatul Miraflores, sediul guvernului și reședința oficială a lui Maduro, se află în stare de alertă maximă. Cei din anturajul său spun că liderul chavist este convins că „ceva s-a schimbat” și că presiunea externă a trecut într-o nouă fază. Exploziile înregistrate sâmbătă dimineață la Caracas și în alte regiuni ale țării au amplificat această stare de tensiune. Originea lor rămâne neclară, însă regimul le atribuie fără ezitare unei agresiuni externe, scrie El Pais.

„Au fost lovite mai multe puncte, în Caracas, Aragua și Miranda”, afirmă un oficial de rang înalt al regimului, apropiat de președinte. Tonul este calm, dar mesajul transmis este unul de mobilizare. Guvernul de la Caracas a vorbit despre atacuri asupra unor obiective civile și militare și a cerut susținătorilor să iasă în stradă, în timp ce Maduro a ordonat activarea tuturor planurilor de apărare națională și a declarat „stare de perturbare externă”.

În spatele ușilor închise, un lucru este limpede: Nicolás Maduro nu are intenția de a face vreun pas înapoi. Potrivit celor care au avut acces direct la el în ultimele luni, președintele venezuelean respinge categoric ideea unui acord cu Washingtonul care să implice retragerea sa de la putere. „Aici nu se predă nimeni”, ar fi transmis el cercului său apropiat.

Tentativele de negociere au fost limitate și strict tactice

Deși adesea perceput ca liderul unei puteri fragmentate, Maduro conduce în realitate un sistem extrem de centralizat. Diosdado Cabello, numărul doi al regimului, controlează aparatul de partid și bazele chaviste, dar decizia finală îi aparține întotdeauna președintelui. Nu există o conducere colectivă, ci o putere concentrată aproape exclusiv în mâinile lui Maduro.

Tentativele de negociere au fost limitate și strict tactice. Jorge Rodríguez, principalul operator politic al regimului, a încercat să deschidă canale punctuale de comunicare cu administrația Trump, inclusiv prin intermediul trimisului special Richard Grenell. Toate aceste demersuri s-au soldat însă cu eșecuri.

Între timp, tensiunile au escaladat periculos. Oficiali americani au confirmat că președintele Donald Trump a autorizat lovituri militare asupra Venezuelei, inclusiv asupra capitalei Caracas. Exploziile au fost auzite în toiul nopții, iar martorii vorbesc despre avioane care au zburat la joasă altitudine, coloane de fum și panică în rândul populației. Unele instalații militare ar fi rămas fără electricitate, iar presa internațională a relatat despre un posibil atac asupra unui fort care găzduiește Ministerul Apărării.

Washingtonul nu a oferit detalii oficiale, însă surse citate de presa americană susțin că o parte dintre atacuri ar fi fost opera CIA, vizând infrastructuri folosite de rețele de trafic de droguri. Donald Trump a evitat să confirme explicit implicarea agenției, dar a lăsat să se înțeleagă că operațiunile pe teritoriul venezuelean au început deja.

Caracasul a transmis că ar fi dispus să negocieze cu SUA pe tema combaterii traficului de droguri

Președintele american a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea unor lovituri terestre, considerându-le „mai ușoare” decât operațiunile maritime desfășurate până acum în Caraibe și Pacific. De altfel, administrația Trump susține că a intensificat atacurile asupra navelor suspectate de trafic de droguri, ca parte a unei strategii mai ample de presiune asupra regimului Maduro.

În acest context exploziv, Caracasul a transmis, paradoxal, că ar fi dispus să negocieze cu Statele Unite pe tema combaterii traficului de droguri. Este însă o deschidere limitată, care nu atinge miezul problemei: viitorul politic al lui Nicolás Maduro, inculpat în Statele Unite pentru narco-terorism.

Pentru moment, liderul venezuelean pare decis să reziste cu orice preț, mizând pe mobilizarea internă și pe discursul confruntării cu „imperialismul”. Rămâne de văzut cât timp va mai putea un regim izolat, sub sancțiuni și presiune militară, să își mențină echilibrul într-un joc geopolitic tot mai periculos.