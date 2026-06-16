search
Marți, 16 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Bullying-ul ignorat de școală lasă urme adânci. Ce soluții au găsit părinții când profesorii nu au intervenit

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ce faci când copilul tău vine acasă plângând, spune că este agresat la școală, iar profesorii și conducerea instituției par să nu ia măsuri? De la sesizări oficiale și discuții cu directorii până la schimbarea școlii, apelul la avocați sau chiar mutarea copilului în alt sistem de învățământ, sute de părinți au povestit pe Quora ce au făcut atunci când au simțit că instituțiile care ar fi trebuit să îi protejeze pe cei mici nu au intervenit. Specialiștii avertizează însă că problema nu este doar agresiunea în sine, ci și efectele emoționale pe care le poate avea lipsa de reacție a adulților.

bullying la scoala
Sursă foto: Shutterstock

„Copilul poate învăța că nu este suficient de important pentru a fi protejat”

Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental, explică pentru „Adevărul” că efectele bullying-ului sunt amplificate atunci când adulții responsabili nu intervin eficient.

„Atunci când un copil este agresat în mod repetat la școală iar adulții responsabili de protecția lui nu intervin eficient impactul psihologic poate fi profund și de lungă durată. Dincolo de incidentele punctuale copilul poate învăța o lecție dureroasă: că suferința sa nu este văzută, că nu este protejat și că ajutorul promis de adulți poate să nu vină atunci când are cea mai mare nevoie de el”, detaliază ea.

Potrivit specialistei, agresiunile repetate pot duce la anxietate, depresie, scăderea stimei de sine, dificultăți școlare și retragere socială. În unele situații, copiii pot dezvolta simptome asociate traumei psihologice, precum hipervigilența, tulburările de somn, teama constantă sau evitarea contextelor asociate agresiunii.

Mai mult, spune psihoterapeutul, trauma nu este produsă doar de comportamentul agresorilor, ci și de sentimentul de neputință pe care îl poate trăi copilul atunci când cere ajutor și nu îl primește.

„Mesajul implicit pe care îl poate interioriza este că nu este suficient de important pentru a fi protejat”, subliniază aceasta.

Când profesorii nu reacționează, părinții caută singuri soluții

Pe Quora (platforma de întrebări și răspunsuri), întrebarea „Copilul meu este victima bullying-ului, iar profesorii nu fac nimic. Ce ar trebui să fac?” a adunat sute de răspunsuri.

De pildă, un părinte a povestit că fiul său era agresat de mai mulți colegi, iar profesorii nu reușeau să oprească situația. În cele din urmă, a decis să contacteze direct mama a doi dintre băieții implicați. Femeia le-a cerut explicații propriilor copii și i-a avertizat că vor exista consecințe serioase dacă se confirmă implicarea lor. Potrivit relatării, bullying-ul s-a oprit aproape imediat, iar ani mai târziu, copiii chiar s-au împrietenit.

Nu toate experiențele au avut însă un final atât de simplu.

O utilizatoare a povestit că a fost victima bullying-ului între clasele a V-a și a X-a. Colegele îi aruncau cărțile pe geam, o loveau cu sticle și o insultau constant. Astăzi, spune ea, încă se confruntă cu probleme de încredere în cei din jur și stimă de sine scăzută, pe care le pune pe seama acelor ani.

Aceasta consideră că părinții trebuie să afle rapid ce tip de bullying are loc, unde se produce și ce proceduri există în școală pentru gestionarea situației. În opinia sa, intervenția timpurie este esențială pentru a preveni efectele emoționale pe termen lung.

De la sesizări oficiale la amenințarea cu presa

Mulți părinți spun că au fost nevoiți să insiste luni întregi pentru a obține o reacție din partea conducerii școlii.

Un utilizator a povestit că a trimis o scrisoare oficială directorului, cadrelor didactice, părinților copiilor implicați și membrilor consiliului de administrație. În document erau descrise incidentele și era solicitată intervenția imediată a instituției. Potrivit acestuia, crearea unei documentații complete și a unui istoric al reclamațiilor a schimbat modul în care școala a tratat cazul.

De ce suntem atât de obosiți? Carl Honoré: „Am transformat fiecare zi într-o cursă pe care nu o câștigăm niciodată”

De asemenea, o bunică a relatat că nepoata sa era agresată constant de un grup de fete. După mai multe întâlniri cu profesorii și conducerea școlii, fără rezultate concrete, a decis să contacteze presa locală. Potrivit acesteia, simpla menționare a unui posibil articol despre lipsa de reacție a școlii a dus la măsuri rapide: copilul a fost mutat într-o altă clasă, iar agresorii au început să primească sancțiuni disciplinare.

Schimbarea școlii, o soluție luată în calcul de unele familii

Există și părinți care au ajuns la concluzia că mediul școlar devenise total nepotrivit pentru copil.

O mamă a povestit că și-a retras fiica din școală după ce a aflat că adolescenta era victima bullying-ului atât din partea colegilor, cât și a unui fost iubit. Potrivit acesteia, fata dezvoltase simptome depresive și comportamente de autovătămare. După trecerea la homeschooling, starea emoțională a adolescentei s-a îmbunătățit semnificativ în doar câteva săptămâni.

Laura Găvan subliniază că schimbarea școlii poate fi analizată în anumite situații, împreună cu familia și specialiștii, atunci când aceasta reprezintă o opțiune necesară pentru siguranța și bunăstarea copilului.

Ce pot face părinții

Psihoterapeutul atrage atenția că primul pas este ca cel mic să simtă că este ascultat și crezut.

„Atunci când un copil este victima bullyingului primul pas este să fie ascultat cu răbdare și fără judecată astfel încât să simtă că are un spațiu sigur în care poate vorbi despre ceea ce trăiește”, susține ea.

„Femeia” perfectă din telefonul adolescenților. De ce se refugiază tinerii în relații virtuale

Specialista recomandă validarea emoțiilor copilului și transmiterea clară a mesajului că nu este vinovat pentru comportamentul agresorilor. De asemenea, părinții pot documenta incidentele, pot nota datele și circumstanțele în care acestea au avut loc și pot solicita măsuri concrete din partea școlii.

Sprijinul unui psiholog sau al unui consilier școlar poate fi de asemenea important, mai ales atunci când apar semne de anxietate, retragere socială, tulburări de somn sau alte dificultăți emoționale.

Bullying-ul nu este o etapă normală a copilăriei

Laura Găvan consideră că responsabilitatea nu ar trebui să cadă exclusiv pe umerii familiei.

Potrivit acesteia, prevenirea bullying-ului necesită politici clare, proceduri de intervenție și formarea continuă a personalului școlar. Școlile care promovează o cultură a respectului și a siguranței emoționale reușesc să reducă semnificativ frecvența comportamentelor agresive.

„Bullyingul nu este o etapă normală a copilăriei și nici un simplu conflict între copii. Este o experiență care poate lăsa urme emoționale persistente mai ales atunci când este ignorată,” subliniază ea.

Din perspectivă psihologică, concluzionează specialista, una dintre cele mai eficiente strategii rămâne intervenția timpurie, combinată cu educația copiilor, a părinților și a profesorilor și cu construirea unui mediu în care fiecare elev să se simtă ascultat, protejat și valorizat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă
stirileprotv.ro
image
Războiul tarifelor UE-SUA a luat sfârșit. UE a aprobat acordul comercial semnat de Trump și von der Leyen acum un an. Ce înseamnă pentru România
gandul.ro
image
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
mediafax.ro
image
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
fanatik.ro
image
Țările sărace, care au poluat cel mai puțin, plătesc prețul climatic pentru emisiile de carbon ale marilor puteri economice
libertatea.ro
image
Doi pensionari au devenit milionari în euro după ce au dat statul în judecată în urma unor lucrări împotriva inundațiilor
digi24.ro
image
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
gsp.ro
image
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
digisport.ro
image
Cum prepari ouă ochiuri perfecte. Trucul simplu care le transformă gustul și textura
click.ro
image
Surse: Ce au discutat, în secret, Bolojan, Kelemen Hunor şi Fritz. Cele două soluţii pe care i le propun împreună lui Nicuşor Dan
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
"O casă pentru fiecare". În cartierul care se voia "al doilea Dorobanţi" oamenii trăiesc ca la sat
observatornews.ro
image
ULTIMUL mesaj al Mariei, tânăra de 21 de ani care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță. Și-ar fi prevestit moartea 😲
cancan.ro
image
Avalanșă de cereri la Casa de Pensii pentru recuperea CASS la pensie. De ce fac pensionarii acest lucru?
newsweek.ro
image
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
prosport.ro
image
Românii care pot circula fără centură în 2026. Lista completă a bolilor acceptate prin lege, aşa nu primesc amendă
playtech.ro
image
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
fanatik.ro
image
Cea mai bogată australiancă a cumpărat acțiuni SpaceX de 1 miliard de dolari
ziare.com
image
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, a răbufnit în ședință la Minsk: ”Începem să ne prăbușim”
digisport.ro
image
Cele mai bune și cele mai proaste ore pentru a lua masa. Ce spune un medic renumit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lux, de un milion de euro, a lui Serghei Mizil. În living are o statuie cu tatăl său, iar bucătăria e plină de sticle de băutură scumpă: Asta e familia mea, fiecare are vila sa, 3 case una lângă alta / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scad facturile la gaze naturale. Noile tarife aprobate de la 1 iulie 2026
mediaflux.ro
image
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
VIDEO Un adolescent de 14 ani, aproape de comă alcoolică pe plaja din Constanța. Cum a fost salvat de la moarte: „Toți erau mangă”
actualitate.net
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”
click.ro
image
Lora, mărturisiri cutremurătoare despre o fostă relație: „A încercat să mă abuzeze”
click.ro
image
Ce spune Oana Roman despre viața fără partener: „Este o libertate extraordinară, nu trebuie să dau socoteală nimănui”
click.ro
Sinuciderea Cleopatrei, pictură de Giovanni Francesco Guerrieri profimedia 0706001352 jpg
Regina avea un fetiș uimitor în dormitor. I s-a dus vestea, dar bărbații nu se înghesuiau s-ajungă în ”catalogul amanților”
okmagazine.ro
Bruce Willis cu soția foto Profimedia jpg
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?
clickpentrufemei.ro
Mocănița Văii Hârtibaciului din Sibiu Foto Asociația Prietenii Mocăniței Facebook
Mocănița a revenit pe Valea Hârtibaciului. Calea ferată îngustă lega odinioară orașele Sibiu și Sighișoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Codruța Filip a dat uitării trecutul. Motivul pentru care fosta soție a lui Valentin Sanfira a ars rochia de mireasă. „Vreau să mă bucur de mine”
image
Cornel Ilie, noi dezvăluiri după aproape 6 ani de la divorțul de Eliza Suditu: „Zara a descoperit întâmplător, de pe net”

OK! Magazine

image
Prințesa Diana făcuse o pasiune nebună pentru acest actor celebru? Au fost descoperite scrisorile erotice pe care i le-a trimis

Click! Pentru femei

image
Soția lui Bruce Willis clarifică situația actorului afectat de demență. Vorbește, merge, mai are memorie?

Click! Sănătate

image
Crude sau gătite: cum sunt mai sănătoase roşiile?