Când vântul a schimbat cursul istoriei: momentele în care vremea a decis soarta războaielor

De la invaziile mongole asupra Japoniei până la debarcarea din Normandia, fenomenele meteorologice au influențat unele dintre cele mai importante conflicte din istorie.

În războaie, victoria este asociată de regulă cu superioritatea militară, strategia sau tehnologia. Istoria arată însă că uneori un factor imposibil de controlat a avut un rol decisiv: vremea.

De-a lungul secolelor, furtunile, taifunurile și schimbările bruște ale condițiilor atmosferice au contribuit la distrugerea unor flote, au împiedicat invazii și au modificat cursul unor campanii militare cu consecințe majore pentru evoluția statelor și imperiilor.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Vântului, marcată anual pe 15 iunie, merită reamintite câteva dintre cele mai cunoscute episoade în care natura a influențat direct istoria militară, scrie focus.ua.

Normandia: prognoza care a făcut posibilă Ziua Z

La începutul lunii iunie 1944, Aliații se pregăteau pentru Operațiunea Overlord, cea mai amplă debarcare amfibie din istorie și începutul eliberării Europei Occidentale de sub ocupația nazistă.

Succesul operațiunii depindea nu doar de pregătirea militară, ci și de condițiile meteorologice. Vântul, starea mării, nivelul mareelor și acoperirea cu nori erau factori esențiali pentru desfășurarea debarcării.

Inițial, atacul era planificat pentru 5 iunie 1944. Însă meteorologul-șef al forțelor aliate, James Stagg, l-a avertizat pe comandantul suprem al operațiunii, generalul Dwight Eisenhower, că asupra Canalului Mânecii se apropia o furtună puternică.

Potrivit estimărilor sale, valurile ridicate și vântul puternic puteau dispersa navele de debarcare și limita sprijinul aerian.

În noaptea de 4 spre 5 iunie, Stagg a identificat însă o scurtă perioadă de aproximativ 24 de ore în care condițiile urmau să se îmbunătățească temporar. După consultări intense, Eisenhower a decis să își asume riscul și a autorizat debarcarea pentru 6 iunie.

Meteorologii germani nu au anticipat această fereastră favorabilă. Convins că vremea rea va continua, o parte a comandamentului german a redus nivelul de alertă. Feldmareșalul Erwin Rommel se afla chiar în Germania în momentul începerii operațiunii.

În dimineața zilei de 6 iunie, aproximativ 156.000 de militari aliați au debarcat pe plajele Normandiei. Mulți istorici consideră și astăzi că prognoza lui James Stagg a reprezentat una dintre cele mai importante decizii meteorologice ale secolului XX.

„Vântul divin” care a salvat Japonia

Dacă în Normandia vremea a contribuit la succesul unei operațiuni militare, în Japonia medievală ea a influențat însăși supraviețuirea statului.

În secolul al XIII-lea, Imperiul Mongol al lui Kublai Han controla cea mai mare parte a Asiei. După cucerirea Chinei, conducătorul mongol și-a îndreptat atenția către Japonia.

Prima invazie a fost lansată în 1274, când o flotă formată din sute de nave și zeci de mii de soldați mongoli, chinezi și coreeni a traversat Marea Japoniei. După succese inițiale, campania a fost întreruptă de o furtună puternică care a provocat pierderi importante și a forțat retragerea invadatorilor.

Kublai Han nu a renunțat însă la planurile sale.

În 1281 a organizat o nouă expediție, considerată una dintre cele mai mari armade ale Evului Mediu. Estimările istorice indică participarea a peste 100.000 de oameni și a mii de nave.

În august 1281, înainte ca forțele mongole să poată finaliza invazia, un taifun devastator a lovit flota. Mii de nave au fost distruse sau grav avariate, iar zeci de mii de soldați au murit.

Arheologii continuă și astăzi să descopere epave și artefacte ale flotei mongole în apropierea golfului Imari.

După acest episod a apărut termenul japonez „kamikaze”, tradus prin „vânt divin”. Potrivit tradiției japoneze, taifunul ar fi fost trimis de zei pentru a proteja țara de invadatori.

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Imperiul Mongol nu a mai încercat niciodată să cucerească Japonia.

Armada Spaniolă și furtunile care au schimbat echilibrul Europei

Un alt episod celebru a avut loc în 1588, când Spania, cea mai puternică putere maritimă a vremii, a încercat să invadeze Anglia.

Regele Filip al II-lea a trimis așa-numita „Armadă Invincibilă”, o flotă de aproximativ 130 de nave și peste 30.000 de oameni, cu scopul de a răsturna regimul protestant al reginei Elisabeta I.

După confruntări cu flota engleză în Canalul Mânecii, planul de invazie a eșuat. Retragerea a adus însă o nouă provocare.

Forțată să navigheze în jurul Insulelor Britanice, flota spaniolă a fost surprinsă de o serie de furtuni violente în largul coastelor Scoției și Irlandei.

Numeroase nave au fost distruse de valuri sau au eșuat pe țărmurile stâncoase. Istoricii estimează că Spania a pierdut între o treime și jumătate din întreaga flotă.

În Anglia, evenimentul a fost interpretat ca o dovadă a protecției divine. Pe medaliile comemorative emise după victorie a fost inscripționată fraza latină: „Flavit Deus et dissipati sunt” – „Dumnezeu a suflat și ei s-au risipit”.

Mulți istorici consideră că eșecul Armadei a contribuit la ascensiunea Angliei ca viitoare mare putere navală.

Taifunul care a lovit flota americană în al Doilea Război Mondial

Chiar și în epoca radarului și a navelor moderne, vremea a continuat să reprezinte o amenințare majoră.

În decembrie 1944, Flota a Treia a Statelor Unite opera în apropierea Filipinelor, sprijinind ofensiva împotriva Japoniei.

La 17 decembrie, forțele americane au intrat în calea unui taifun care avea să fie cunoscut ulterior sub numele de „Taifunul Cobra”.

Vântul depășea 190 km/h, iar valurile atingeau înălțimi comparabile cu cele ale unei clădiri cu mai multe etaje.

În timpul furtunii, trei distrugătoare americane — USS Hull, USS Monaghan și USS Spence — s-au răsturnat și s-au scufundat.

Aproape 800 de marinari și-au pierdut viața, iar aproximativ 80 de aeronave au fost distruse sau grav avariate.

Investigațiile ulterioare au concluzionat că o evaluare meteorologică mai precisă și decizii diferite ale comandamentului ar fi putut reduce amploarea dezastrului.

Evenimentul a determinat Marina SUA să investească semnificativ în dezvoltarea meteorologiei militare moderne.

De la nave cu pânze la drone: de ce vremea rămâne importantă

Tehnologia militară a evoluat radical, însă influența vremii nu a dispărut.

În conflictele contemporane, inclusiv în războiul din Ucraina, condițiile meteorologice continuă să joace un rol important.

Vântul puternic poate afecta precizia dronelor FPV, ceața și plafonul redus de nori limitează activitățile de recunoaștere, iar starea mării influențează operațiunile desfășurate cu drone navale.

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De asemenea, temperatura, presiunea atmosferică, umiditatea și viteza vântului sunt luate în calcul pentru utilizarea armamentului de precizie și a sistemelor de artilerie cu rază lungă.

Armatele moderne folosesc sateliți, radare și modele computerizate avansate pentru prognoze cât mai exacte. Cu toate acestea, factorul de incertitudine nu poate fi eliminat complet.

O constantă a istoriei militare

De la taifunurile care au oprit invaziile mongole până la furtunile care au influențat debarcarea din Normandia sau operațiunile moderne cu drone, istoria oferă numeroase exemple în care natura a avut un impact direct asupra rezultatelor militare.

Tehnologiile se schimbă, armatele evoluează, iar strategiile devin tot mai sofisticate. Însă o lecție rămâne valabilă: chiar și cele mai bine planificate operațiuni pot depinde, uneori, de direcția și intensitatea unui simplu curent de aer.