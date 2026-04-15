Nave „fantomă” în Strâmtoarea Ormuz: tactici de evitare a blocadei americane amplifică haosul din regiune

Un nou tipar de comportament suspect în rândul unor nave din apropierea Strâmtorii Ormuz ridică semne de întrebare în rândul experților în securitate maritimă. Potrivit acestora, blocada impusă de Statele Unite asupra transporturilor din și către porturile iraniene începe să schimbe modul în care operează vasele asociate Teheranului.

Nave în Strâmtoarea Ormuz/FOTO:X
Nave în Strâmtoarea Ormuz/FOTO:X

Specialiștii în informații maritime semnalează o creștere a cazurilor în care navele încearcă să evite detectarea, fie prin oprirea sistemelor de identificare, fie prin utilizarea unor date false. Fenomenul a fost observat în special după intrarea în vigoare, luni, a blocadei americane, scrie The New York Times.

„Vedem tot mai multe nave care dispar de pe radar sau folosesc identități false ori aleatorii”, a declarat Ami Daniel, directorul companiei de analiză maritimă Windward.

Dacă în săptămânile care au urmat atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, exporturile iraniene au continuat fără întreruperi majore, fără a fi necesare astfel de manevre, în ultimele 24 de ore situația pare să se fi schimbat. Tot mai multe nave ar manipula sistemele globale de monitorizare, într-un semn că operatorii devin mai precauți.

Conform legislației maritime internaționale, majoritatea navelor comerciale mari sunt obligate să utilizeze transpondere care transmit automat informații esențiale — inclusiv poziția, ruta și un cod unic de identificare. Acest sistem funcționează ca o „amprentă digitală” a fiecărui vas.

Totuși, unele nave din Orientul Mijlociu ar recurge acum la metode similare celor folosite de așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, utilizată pentru a ocoli sancțiunile impuse după invazia Ucrainei în 2022.

Aceste tactici includ modificarea numerelor de identificare, falsificarea datelor de origine sau destinație și chiar asumarea identității altor nave. În unele cazuri, vasele își opresc temporar transponderele, „dispărând” dintr-o zonă și reapărând în alta, uneori cu date modificate.

Astfel de metode au permis Rusiei să își mențină exporturile energetice, generând venituri estimate la până la 100 de miliarde de dolari anual. Potrivit experților, practici similare ar fi acum adoptate și de navele legate de Iran.

Un raport recent al companiei Windward arată că unele vase au dispărut complet din sistemele de monitorizare, în timp ce altele, deși sancționate sau înregistrate sub pavilion fals, continuă să opereze.

„Operatorii testează în timp real limitele aplicării blocadei”

„Operatorii testează în timp real limitele aplicării blocadei”, se arată în raport.

Această proliferare a navelor „fantomă” riscă să complice și mai mult situația din Strâmtoarea Ormuz, o zonă deja tensionată, transformând-o într-un adevărat câmp de confruntare informațională.

„Strâmtoarea a devenit acum un mediu contestat din punct de vedere informațional”, a explicat Erik Bethel, investitor în tehnologie maritimă.

Tacticile de evitare a detectării pot îngreuna misiunile de interceptare, întrucât eficiența unei blocade depinde în mare măsură de calitatea informațiilor disponibile.

În plus, sistemul maritim global este extrem de complex: o navă poate fi deținută de o companie dintr-o țară, închiriată de alta și operată sub pavilionul unui al treilea stat. Acest lucru face dificilă identificarea responsabililor reali.

Pentru a compensa aceste limitări, autoritățile și companiile de analiză folosesc o combinație de tehnologii — de la sateliți optici și radar, până la monitorizarea semnalelor radio sau chiar a dispozitivelor personale utilizate de echipaje.

Cu toate acestea, experții consideră că opțiunile navelor sunt limitate. Traversarea Strâmtorii Ormuz, un culoar maritim îngust și intens monitorizat, rămâne dificilă fără a fi detectată.

Potrivit unui oficial american, peste 12 nave militare ale SUA sunt desfășurate în apele internaționale din Golful Oman. În plus, Comandamentul Central al SUA a anunțat că mai multe nave comerciale au fost deja întoarse din drum, la solicitarea forțelor americane.

„Nu cred că există o modalitate reală de a sparge această blocadă”, a concluzionat Ami Daniel.

Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați"
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
mediafax.ro
image
Anunțul momentului: Marius Șumudică, aproape de revenire! Decizia se ia joi
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Joia Luminată sau ”Joia Necurată”. Ce este total interzis astăzi
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Cum au comentat Teo Trandafir și Ilinca Vandici dezvăluirile Mihaelei Rădulescu despre părinții lui Felix Baumgartner: „Ce faci? Pui bodyguard la ușă?”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regula alimentară clară impusă de Regele Charles întregii familii! Nimeni n-are voie să n-o respecte, în spatele ușilor închise
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
