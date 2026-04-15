Nave „fantomă” în Strâmtoarea Ormuz: tactici de evitare a blocadei americane amplifică haosul din regiune

Un nou tipar de comportament suspect în rândul unor nave din apropierea Strâmtorii Ormuz ridică semne de întrebare în rândul experților în securitate maritimă. Potrivit acestora, blocada impusă de Statele Unite asupra transporturilor din și către porturile iraniene începe să schimbe modul în care operează vasele asociate Teheranului.

Specialiștii în informații maritime semnalează o creștere a cazurilor în care navele încearcă să evite detectarea, fie prin oprirea sistemelor de identificare, fie prin utilizarea unor date false. Fenomenul a fost observat în special după intrarea în vigoare, luni, a blocadei americane, scrie The New York Times.

„Vedem tot mai multe nave care dispar de pe radar sau folosesc identități false ori aleatorii”, a declarat Ami Daniel, directorul companiei de analiză maritimă Windward.

Dacă în săptămânile care au urmat atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, exporturile iraniene au continuat fără întreruperi majore, fără a fi necesare astfel de manevre, în ultimele 24 de ore situația pare să se fi schimbat. Tot mai multe nave ar manipula sistemele globale de monitorizare, într-un semn că operatorii devin mai precauți.

Conform legislației maritime internaționale, majoritatea navelor comerciale mari sunt obligate să utilizeze transpondere care transmit automat informații esențiale — inclusiv poziția, ruta și un cod unic de identificare. Acest sistem funcționează ca o „amprentă digitală” a fiecărui vas.

Totuși, unele nave din Orientul Mijlociu ar recurge acum la metode similare celor folosite de așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, utilizată pentru a ocoli sancțiunile impuse după invazia Ucrainei în 2022.

Aceste tactici includ modificarea numerelor de identificare, falsificarea datelor de origine sau destinație și chiar asumarea identității altor nave. În unele cazuri, vasele își opresc temporar transponderele, „dispărând” dintr-o zonă și reapărând în alta, uneori cu date modificate.

Astfel de metode au permis Rusiei să își mențină exporturile energetice, generând venituri estimate la până la 100 de miliarde de dolari anual. Potrivit experților, practici similare ar fi acum adoptate și de navele legate de Iran.

Un raport recent al companiei Windward arată că unele vase au dispărut complet din sistemele de monitorizare, în timp ce altele, deși sancționate sau înregistrate sub pavilion fals, continuă să opereze.

„Operatorii testează în timp real limitele aplicării blocadei”, se arată în raport.

Această proliferare a navelor „fantomă” riscă să complice și mai mult situația din Strâmtoarea Ormuz, o zonă deja tensionată, transformând-o într-un adevărat câmp de confruntare informațională.

„Strâmtoarea a devenit acum un mediu contestat din punct de vedere informațional”, a explicat Erik Bethel, investitor în tehnologie maritimă.

Tacticile de evitare a detectării pot îngreuna misiunile de interceptare, întrucât eficiența unei blocade depinde în mare măsură de calitatea informațiilor disponibile.

În plus, sistemul maritim global este extrem de complex: o navă poate fi deținută de o companie dintr-o țară, închiriată de alta și operată sub pavilionul unui al treilea stat. Acest lucru face dificilă identificarea responsabililor reali.

Pentru a compensa aceste limitări, autoritățile și companiile de analiză folosesc o combinație de tehnologii — de la sateliți optici și radar, până la monitorizarea semnalelor radio sau chiar a dispozitivelor personale utilizate de echipaje.

Cu toate acestea, experții consideră că opțiunile navelor sunt limitate. Traversarea Strâmtorii Ormuz, un culoar maritim îngust și intens monitorizat, rămâne dificilă fără a fi detectată.

Potrivit unui oficial american, peste 12 nave militare ale SUA sunt desfășurate în apele internaționale din Golful Oman. În plus, Comandamentul Central al SUA a anunțat că mai multe nave comerciale au fost deja întoarse din drum, la solicitarea forțelor americane.

„Nu cred că există o modalitate reală de a sparge această blocadă”, a concluzionat Ami Daniel.