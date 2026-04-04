NATO împlinește 77 de ani. Testul de supraviețuire pe care îl dă cel mai puternic tratat de apărare colectivă din lume

În urmă cu 77 de ani, pe 4 aprilie 1949, a fost semnat un acord de apărare istoric între 12 țări, care a pus bazele NATO (Organizația Tratatului Atlanticului de Nord).

În cei 77 de ani de existență, NATO a devenit cel mai puternic și unul dintre cele mai longevive tratate de apărare reciprocă din lume. Apărarea colectivă este principiul fundamental al NATO. Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord prevede că un atac armat împotriva unui membru NATO va fi considerat un atac împotriva tuturor.

Deși alianța militară a fost inițial înființată ca răspuns direct la amenințarea reprezentată de expansionismul sovietic asupra Europei democratice, tratatul a supraviețuit prăbușirii Uniunii Sovietice.

După dezintegrarea Uniunii Sovietice și prăbușirea comunismului în Europa de Est la începutul anilor 1990, mulți s-au întrebat dacă NATO și-a pierdut relevanța și rațiunea de a fi, scrie The Eurasian Times.

Cu toate acestea, departe de a se prăbuși, NATO a ieșit mai puternică.

În anii 1980, NATO avea 16 membri. Cu toate acestea, până în 2024, numărul membrilor s-a dublat, ajungând la 32 de țări. România a aderat în 2004, în cadrul celui mai mare val de extindere din istoria Alianței, alături de alte șase state: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia.

Deși extinderea NATO în Europa de Est și în statele din fosta Uniune Sovietică a generat noi conflicte, precum războiul din Ucraina, aceasta a dus, de asemenea, la o nouă etapă de extindere a NATO.

În 2023, Finlanda a aderat la NATO, urmată de Suedia în 2024.

Cu toate acestea, în ciuda acestei extinderi fără precedent, NATO traversează cea mai critică etapă din istoria sa.

Războiul din Ucraina și cel din Iran pun la încercare NATO, cea mai mare, mai puternică și mai veche alianță militară din lume, ca niciodată până acum, până în punctul în care mulți experți în securitate se întreabă dacă aceasta va putea supraviețui acestei provocări.

NATO a reușit să supraviețuiască Uniunii Sovietice și Războiului Rece, dar războiul Rusiei în Ucraina și cel al Statelor Unite în Orientul Mijlociu i-au scos la iveală numeroasele vulnerabilități și schisma profundă din interiorul său.

Deși NATO s-a extins la 32 de țări și a decis să aloce pentru apărare o sumă fără precedent de 5% din PIB-ul său, organizația se află, probabil, în cel mai slab moment din istoria sa.

Impactul NATO de-a lungul a 77 de ani este profund și multilateral.

Pace prin Descurajare

Poate cea mai mare realizare a NATO este ceea ce nu s-a întâmplat: un al treilea război mondial. Prin menținerea unui factor de descurajare credibil, NATO a contribuit la prevenirea confruntării militare directe între marile puteri în timpul Războiului Rece.

Apartenența la NATO a fost adesea legată de reformele democratice. Țările care aspiră să adere la alianță au fost încurajate să își consolideze instituțiile, să susțină drepturile omului și să asigure controlul civil asupra armatei.

Gestionarea crizelor și intervențiile umanitare: Din Balcani până în Afganistan, NATO a jucat un rol în gestionarea conflictelor și reconstrucția societăților sfâșiate de război. Deși nu au avut întotdeauna succes, aceste intervenții reflectă o înțelegere în evoluție a securității, care include și bunăstarea umană.

Războiul cu Iranul și liniile de fractură emergente ale NATO

În ultimele șapte decenii, articolul 5 al NATO a fost invocat o singură dată, în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie asupra SUA din 2001.

Președintele SUA, Donald Trump, se aștepta să invoce clauza de securitate colectivă a NATO și în războiul cu Iranul; cu toate acestea, el s-a confruntat cu o opoziție concertată din partea țărilor europene, expunând liniile de fractură emergente din cadrul alianței transatlantice.

Exprimându-și frustrarea față de țările europene, Trump a declarat că refuzul NATO de a coopera cu operațiunile militare americane în Iran a fost un „test” pentru alianța de securitate și că va „ține minte” răspunsul acestora.

„De aceea sunt atât de dezamăgit de NATO. Pentru că acesta a fost un test pentru NATO”, a declarat Trump pe 26 martie, în timpul unei ședințe a Cabinetului la Casa Albă. „Vom ține minte.”

Trump a mai afirmat că a solicitat în mod expres partenerilor din NATO să contribuie la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, această cale navigabilă crucială prin care se transportă aproape 20% din petrolul brut și gazul natural la nivel mondial, care a rămas blocată de la începutul războiului.

„Nu au vrut să se implice, și cred că asta îi va costa scump”, a spus el.

Recent, Trump a calificat NATO drept un „tigru de hârtie”.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a condiționat asistența Washingtonului în războiul din Ucraina, pe care multe țări europene îl consideră o luptă existențială pentru supraviețuirea și viitorul lor, de asistența Europei în războiul cu Iranul.

Criticând liderii europeni care au afirmat că conflictul din Strâmtoarea Ormuz „nu este războiul Europei”, Rubio a spus: „Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru, și totuși am contribuit mai mult la acea luptă decât oricine altcineva.”

El a afirmat că Statele Unite au asumat o parte disproporționată din responsabilitățile legate de securitatea globală, în timp ce partenerii săi s-au arătat reticenți să intervină atunci când Washingtonul avea nevoie de sprijin. „Statele Unite sunt solicitate în mod constant să ofere ajutor în războaie, iar noi am făcut-o”, a spus Rubio. „Dar când noi am avut nevoie, nu am primit răspunsuri pozitive din partea NATO.”

Împreună, declarațiile președintelui Trump și ale lui Rubio reflectă o adâncire a prăpastiei dintre cele două maluri ale Atlanticului în ceea ce privește prioritățile de securitate și principalele amenințări la adresa păcii și stabilității internaționale.

Pentru Europa, agresiunea Rusiei în Ucraina reprezintă o amenințare majoră și existențială la adresa sa și, prin urmare, la adresa NATO; cu toate acestea, administrația Trump nu împărtășește această viziune apocaliptică asupra Moscovei și este dispusă să încheie un acord cu președintele Putin, chiar cu prețul sacrificării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

Pe de altă parte, pentru SUA, programul de rachete balistice al Iranului, programul său nuclear și sprijinul acordat actorilor nestatali din regiunea Golfului, inclusiv Hamas, Hezbollah și Houthi, constituie cea mai imediată și urgentă amenințare la adresa păcii și stabilității internaționale.

Această viziune divergentă asupra priorităților de securitate și a evaluării amenințărilor poate duce la destrămarea alianței de securitate vechi de șapte decenii, un proces deja în curs de desfășurare și evident în declarațiile lui Trump și Rubio.

Articolul 5 al NATO, sau clauza de apărare reciprocă, este inima NATO și este inutil dacă statele membre nu împărtășesc aceeași evaluare a amenințărilor sau au priorități de securitate ireconciliabile.

Nu este singura provocare cu care se confruntă NATO

Potrivit experților în domeniul apărării, pe lângă prioritățile de securitate divergente, alianța se confruntă și cu epuizarea resurselor, extinderea strategică excesivă și diviziuni interne.

Epuizarea resurselor NATO și extinderea strategică excesivă au fost, de asemenea, exacerbate de două războaie simultane: unul în Ucraina și unul cu Iranul.

Pe 28 martie, s-a raportat că SUA ia în considerare mutarea unor mijloace de apărare aeriană, inclusiv sisteme de rachete Patriot, din Ucraina în Orientul Mijlociu.

Acest lucru poate agrava și mai mult divergențele dintre SUA și aliații săi europeni din NATO.

Făcând referire la divergențele ireconciliabile dintre SUA și partenerii săi europeni, Edward Lucas, jurnalist specializat în probleme de securitate la ziarul The Times, a avertizat pe 26 martie că „NATO se destramă sub ochii noștri”.

Douglas Macgregor, colonel în rezervă al Armatei SUA, fost consilier al secretarului apărării la Pentagon și analist militar, a calificat în repetate rânduri războiul din Ucraina drept o utilizare abuzivă a NATO, care a epuizat și a discreditat alianța militară.

El consideră, de asemenea, că NATO nu va supraviețui crizei din Ucraina.

Scott Ritter, fost inspector ONU pentru arme, fost ofițer de informații al Corpului de Marină al SUA și analist geopolitic, consideră că o înfrângere în Ucraina va destrăma alianța.

„Victoria Rusiei în conflictul din Ucraina va duce la prăbușirea efectivă a NATO” din cauza combinației de eșecuri strategice din Afganistan și Ucraina, a avertizat Ritter în ianuarie anul acesta.

Prof. John Mearsheimer, politolog la Universitatea din Chicago, a lansat un avertisment similar.

El susține că o victorie a Rusiei ar fi o „înfrângere devastatoare pentru NATO”, întrucât alianța a purtat efectiv război împotriva Rusiei prin intermediul Ucrainei, ceea ce a dus la acuzații reciproce și la pierderea credibilității.

Herbert Wulf, profesor de relații internaționale și fost director al Centrului Internațional pentru Studii de Conflict din Bonn, a susținut într-un articol publicat luna trecută, intitulat „NATO se destramă; UE se clatină – Bine!”, că atât NATO, cât și UE „trebuie să se reinventeze și să se elibereze de influența SUA”.

La fel ca Mearsheimer, și Wulf crede că războiul din Ucraina va duce la destrămarea NATO; totuși, pentru Wulf, aceasta este o eliberare binevenită, deoarece el consideră că Europa era în mod evident dependentă de SUA și nu ar fi putut scăpa de influența americană în cadrul structurii NATO.

„Este timpul să acționăm pentru a obține independența europeană prin construirea unei alianțe europene de apărare. O astfel de alianță nu ar trebui să fie ghidată de rivalități geopolitice sau de ambiții imperialiste cultivate sub diverse forme de SUA, China și Rusia.”

Chiar și după războaiele din Ucraina și Iran, NATO ar putea continua să existe ca alianță formală; cu toate acestea, putem observa deja că și-a pierdut coeziunea și viziunea unitară asupra lumii.

O înfrângere fie în Ucraina, fie în Iran ar putea accelera și mai mult acest proces.

Administrația Trump dorește să se îndepărteze de Europa și să se concentreze în schimb pe Asia-Pacific și Orientul Mijlociu. Europa consideră că SUA o trădează în momentul cel mai critic, când are cea mai mare nevoie de ajutor.

La 77 de ani de existență, NATO este atât un produs al istoriei, cât și un agent al schimbării

Traseul său reflectă natura evolutivă a securității - de la apărarea teritorială la provocări complexe și multidimensionale. Totuși, întrebarea mai profundă nu este doar despre viitorul NATO, ci despre tipul de lume pe care aspirăm să o construim.

Securitatea este doar absența războiului sau cuprinde ea dreptatea, demnitatea și oportunitățile? Pot alianțele înrădăcinate în forța militară să devină și platforme pentru cooperare globală și progres uman? Răspunsurile la aceste întrebări vor modela nu doar traiectoria NATO, ci și arhitectura mai largă a relațiilor internaționale, se arată în analiza The Asian Age.

A 77-a aniversare a NATO este o reamintire a faptului că instituțiile dăinuie nu pentru că sunt perfecte, ci pentru că se adaptează. Necesitatea NATO de astăzi nu constă doar în capacitățile sale militare, ci și în potențialul său de a evolua într-o alianță mai incluzivă, mai receptivă și mai orientată spre viitor.

Într-o eră a incertitudinii, în care vechile certitudini s-au estompat și apar noi provocări cu o viteză tulburătoare, NATO rămâne un pilon: imperfect, contestat, dar indispensabil. Influența sa viitoare va depinde de posibilitatea de a-și transcende originile fără a le uita; de capacitatea de a echilibra puterea cu principiile; și dacă poate servi nu doar membrilor săi, ci și cauzei mai largi a păcii globale. În acest sens, NATO, la 77 de ani, nu este doar o aniversare - este un test.