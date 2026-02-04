search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

BNR avertizează asupra unui document fals care circulă online și poartă sigla instituției

0
0
Publicat:

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că un document intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 4 februarie 2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.

BNR atrage atenția publicului că un document care circulă online este fals. FOTO: BNR
BNR atrage atenția publicului că un document care circulă online este fals. FOTO: BNR

Potrivit BNR, instituția nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu are atribuții legale de a emite avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. Documentul utilizează nume și funcții reale ale unor reprezentanți BNR, precum Leonardo Badea, prim-viceguvernator, dar acestea au fost folosite fără acordul instituției, cu scopul de a induce publicul în eroare.

Banca centrală reamintește că toate comunicatele oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul BNR și pe canalele sale oficiale de comunicare (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky). Orice document atribuit BNR și care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență.

BNR avertizează că transmiterea, reproducerea sau distribuirea documentelor false constituie infracțiuni de fals și uz de fals, conform Codului penal, și solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pui la 99.90 lei/kg în România. Imagini realizate de o clientă iritată: „Cum să fii de acord cu ce se întâmplă în țara asta?”
gandul.ro
image
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
mediafax.ro
image
Câte kilograme a slăbit Florin Prunea la Desafio. Emisiunea de la Pro TV l-a afectat puternic: ”Somalezule, ce faci, mă?”
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Gata! A plecat din România, la opt zile după accidentul grav de pe "drumul morții"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Primăvară cu zăpadă. Meteorologii anunţă ninsori chiar şi în aprilie
playtech.ro
image
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză! Portughezii au făcut anunțul despre Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Mircea Lucescu va fi... Vezi mai multe
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Iranul, prima reacție după doborârea dronei de către americani! Teheranul cere schimbarea locului desfăşurării negocierilor cu SUA
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor
click.ro
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Viața devine mai ușoară pentru trei zodii, după 4 februarie 2026. Acești nativi iau decizii importante și scapă de probleme
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Mickey Rourke profimedia 0093967193 jpg
În anii ’80, era unul dintre cei mai sexy actori de la Hollywood. Azi, drogurile și alcoolul l-au transformat într-o epavă
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
image
Zodiile care se vor bucura de un succes colosal financiar în vara acestui an. Nimic nu va mai sta în calea reușitelor lor

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței