BNR avertizează asupra unui document fals care circulă online și poartă sigla instituției

Banca Națională a României (BNR) atrage atenția publicului că un document intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, datat 4 februarie 2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals.

Potrivit BNR, instituția nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu are atribuții legale de a emite avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. Documentul utilizează nume și funcții reale ale unor reprezentanți BNR, precum Leonardo Badea, prim-viceguvernator, dar acestea au fost folosite fără acordul instituției, cu scopul de a induce publicul în eroare.

Banca centrală reamintește că toate comunicatele oficiale sunt publicate exclusiv pe site-ul BNR și pe canalele sale oficiale de comunicare (X, YouTube, LinkedIn, Instagram, Bluesky). Orice document atribuit BNR și care circulă în afara acestor canale trebuie tratat cu maximă prudență.

BNR avertizează că transmiterea, reproducerea sau distribuirea documentelor false constituie infracțiuni de fals și uz de fals, conform Codului penal, și solicită publicului să nu dea curs, să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals.