Planul Israelului de colonizare a Cisiordaniei, respins de 21 de țări, Se cere ridicarea „restricțiilor financiare impuse Autorității Palestiniene”

Planul major al Israelului de colonizare a Cisiordaniei a fost respins de 21 de țări, fiind considerat „inacceptabil” şi o „încălcare a legii internaţionale”. Şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas este una dintre semnatarii textului.

„Condamnăm această decizie şi cerem ncu cea mai mare fermitate ca ea să fie imediat anulată”, denunță cele 21 de ţări.

Semnatarii cer Guvernului israelian „să pună capăt construirii de colonii” şi „să ridice restricţiile financiare impuse Autorităţii Palestiniene”.

Măsurile adoptate de către Guvernul lui Benjamin Netanyahu „ne compromit voinţa comună de a asigura securitatea şi prosperitatea în Orientul Mijlociu”, denunţă şefii diplomaţiilor celor 21 de ţări, între care se află Canada, Spania şi Italia.

Acest plan al Israelului a fost denunţat miercuri de către ONU.

Miercuri, 20 august, Israelul a dat undă verde unui plan amplu de colonizare în Cisiordania ocupată, ce prevede ridicarea a 3.400 de locuințe. Proiectul, extrem de controversat, riscă să divizeze teritoriul palestinian și să blocheze posibilitatea formării unui stat palestinian viabil, avertizează criticii.

„Sunt bucuros să anunţ că, în urmă cu doar o oră, administraţia civilă a aprobat planificarea pentru construirea cartierului E1!”, a declarat într-un comunicat Guy Yifrah, primarul coloniei israeliene Maale Adoumim.

Bezalel Smotrich, ministrul israelian de finanțe și lider de extremă dreapta, a cerut accelerarea implementării planului și anexarea oficială a Cisiordaniei, teritoriu ocupat de Israel în 1967. „Aceasta trebuie să fie răspunsul nostru la intenția mai multor țări de a recunoaște statul Palestina”, a afirmat Smotrich, citat de Agerpres.

La rândul său, organizația israeliană „Pacea acum”, care militează împotriva colonizării, a avertizat că proiectul reprezintă „un plan fatal pentru viitorul Israelului și pentru orice șansă a unei soluții cu două state” în conflictul israelo-palestinian.

În afara Ierusalimului de Est, teritoriu anexat de Israel, în Cisiordania trăiesc aproximativ trei milioane de palestinieni, alături de circa 500.000 de coloniști israelieni. ONU consideră aceste colonii ilegale din perspectiva dreptului internațional.