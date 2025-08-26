search
Ce înseamnă „zâmbetul petrolului" și de ce stârnește atâta îngrijorare în piață

Publicat:

Piața petrolului trece printr-o situație rară, care nu a mai fost întâlnită în ultimii 30 de ani. Curba prețurilor pentru contractele futures ale țițeiului Brent, adică prețurile stabilite în prezent pentru livrări la diferite termene, a luat forma unui zâmbet, așa-numitul „zâmbet al petrolului”.

Sonde de petrol în amurg
Piața petrolului trece printr-o situație rară, care nu a mai fost întâlnită în ultimii 30 de ani

Acest lucru sugerează că piața se află într-o stare de dezechilibru extrem. La prima vedere, pare a fi o problemă tehnică, în realitate însă, poate avea un impact real asupra investitorilor, comercianților și consumatorilor obișnuiți.

Ce este „zâmbetul petrolului”

Piața futures permite tranzacționarea contractelor futures pe petrol cu livrare în diferite perioade de timp. În mod normal, curba prețurilor ia una dintre următoarele două forme.

Prima formă este supranumită „contango”, adică prețurile futures sunt mai mari decât prețurile spot de astăzi. Acest lucru indică, de regulă, o cerere mai slabă în prezent sau o ofertă suficientă pe piață. Contango este considerată o stare obișnuită pentru această piață, deoarece prețul unui contract futures include nu doar prețul spot, ci și costurile asociate transportului și depozitării. Din acest motiv, prețurile futures tind să fie mai ridicate decât cele spot, diferența variind în funcție de momentul livrării, explică analiștii XTB.

A doua formă este „backwardation” și se manifestă atunci când prețurile futures sunt mai mici decât prețurile spot curente. Aceasta sugerează o piață restrânsă și este un fenomen mult mai rar întâlnit decât contango. Traderii pot adopta poziții în condiții de backwardation atunci când anticipează o scădere a prețurilor, scenariu posibil în cazul unei creșteri a ofertei în timp ce cererea rămâne constantă.

În prezent, însă, piața nu prezintă niciunul dintre aceste scenarii clasice. Curba are o formă de zâmbet, ceea ce înseamnă că prețurile de astăzi sunt ridicate, scad pe termen mediu (2025-2026) și apoi cresc din nou spre 2027.

image

Sursa: LSEG; XTB

Ce factori determină această formă neobișnuită

Potrivit analiștilor, „zâmbetul petrolului” reflectă presiunea puternică asupra ofertei din prezent, combinată cu un surplus anticipat pentru anii următori. Estimările arată că producția globală de petrol ar putea crește cu peste 4 milioane de barili pe zi până în 2026, cu cea mai accentuată creștere așteptată în primul trimestru al anului.

În același timp, cererea avansează într-un ritm mult mai lent, ceea ce ar putea duce la un surplus important de petrol, subliniază XTB, companie de investiții pe bursele internaționale. SUA, Canada, Brazilia și țările din OPEC+ se află printre principalii actori care își majorează producțiile și alimentează această dinamică.

La acest fenomen contribuie, de asemenea, și situația geopolitică incertă. SUA îi amenință cu sancțiuni pe cumpărătorii de petrol rusesc, în special India și China. Războaiele comerciale și tarifele impuse de Trump pot compromite cererea globală de petrol, deoarece afectează industria și fluxurile comerciale.

Scenariul ar putea avea consecințe grave

Este o situație extrem de rară, care nu a mai fost văzută de trei decenii, spun analiștii. Dacă previziunile privind surplusul se vor adeveri, piața va trebui să intre într-o fază de contango puternic, iar prețurile ar putea scădea cu mult sub 60 de dolari pe baril. Pentru investitori, acest lucru înseamnă o mare incertitudine pe piață. Acoperirea riscurilor este dificilă, previziunile sunt complexe, iar fluctuații puternice ar putea apărea oricând, se arată în analiza XTB.

Economie

