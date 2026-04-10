Lordul Mandelson, fost ambasador britanic în SUA al cărui nume apare în dosarul Epstein, amendat după ce a urinat pe stradă în Londra

Imaginile publicate anul trecut îl arătau pe fostul ambasador britanic în SUA „ușurându-se” sprijinit de un perete din Londra.

Peter Mandelson va fi amendat cu până la 300 de lire sterline după ce a fost fotografiat urinând pe stradă anul trecut.

Orașul Regal Kensington și Chelsea (RBKC) a confirmat că intenționează să emită amenda fixă ​​odată ce va găsi o adresă potrivită pentru nobilul căzut în dizgrație, scrie The Independent.

Imaginile publicate inițial de Daily Mail îl arătau pe fostul ambasador american ușurându-se lângă un perete în Notting Hill, vestul Londrei, cu puțin timp înainte de ora 23:00, pe 12 noiembrie.

Lordul Mandelson se confruntă, de asemenea, cu o anchetă separată a poliției privind legăturile sale cu pedofilul condamnat Jeffrey Epstein.

Potrivit legii britanice, persoanele sunt pasibile de o amendă de 300 de lire sterline dacă sunt prinse urinând în locuri publice în cartier, dar amenda poate fi redusă la 150 de lire sterline dacă este plătită în termen de două săptămâni.

Când imaginile cu Lord Mandelson urinând pe stradă au fost publicate pentru prima dată anul trecut, acesta a oferit „scuze profunde”.

Mandelson a fost demis anul trecut după ce noi dezvăluiri despre profunzimea și amploarea relației sale cu Epstein au apărut în presă, ridicând semne de întrebare cu privire la decizia lui Sir Keir Starmer de a-l numi în funcție.

Atât Mandelson, cât și Andrew Mountbatten-Windsor, fostul Duce de York, au fost arestați luna trecută sub suspiciunea de abatere în funcție publică din cauza legăturilor lor cu finanțatorul pedofil. Ambii au fost eliberați ulterior.