Video Răsturnare de situație la Londra: Lordul Peter Mandelson, arestat în scandalul Epstein, eliberat pe cauțiune

Fostul ministru laburist și fost ambasador britanic la Washington, Peter Mandelson, a fost arestat luni de Poliția Metropolitană din Londra, într-o anchetă privind presupusa transmitere de informații sensibile către controversatul finanțator american Jeffrey Epstein. Marți, 24 februarie, acesta a fost eliberat pe cauțiune.

Poliția a transmis, fără a-i menționa numele, că „un bărbat de 72 de ani, arestat pentru suspiciuni de abatere în exercitarea unei funcții publice, a fost eliberat pe cauțiune”. Potrivit unor surse citate de presa britanică, este vorba despre lordul Mandelson.

Arestarea a venit la scurt timp după ce autoritățile britanice au deschis oficial o anchetă penală privind posibile „abateri în funcții publice”. Decizia ar fi fost luată după ce guvernul condus de premierul Keir Starmer a pus la dispoziția anchetatorilor conversații purtate între fostul diplomat și Epstein.

Potrivit publicației The Guardian, Mandelson ar fi fost escortat de polițiști din locuința sa din cartierul Camden, nordul Londrei. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind natura exactă a informațiilor care ar fi fost transmise.

Legăturile dintre Mandelson și Epstein nu sunt o noutate. De-a lungul anilor, lordul a recunoscut că l-a cunoscut pe miliardarul american, însă a susținut constant că relația lor a fost una socială și limitată.

Situația s-a complicat după publicarea unor documente de către Departamentul de Justiție al SUA, care au scos la iveală detalii suplimentare despre cercul de influență al lui Epstein. În urma apariției acestor informații, Mandelson a fost demis în septembrie din funcția de ambasador al Regatului Unit în Statele Unite.

Ulterior, el și-a anunțat demisia din Partidul Laburist și din Camera Lorzilor, pe fondul presiunilor politice tot mai intense.

Cine este Peter Mandelson

Lordul Mandelson este considerat unul dintre arhitecții proiectului „New Labour”, alături de fostul premier Tony Blair, contribuind decisiv la victoria istorică a laburiștilor din 1997. De-a lungul carierei sale, a ocupat mai multe portofolii ministeriale și a fost una dintre cele mai influente figuri ale stângii britanice moderne.

Numirea sa ca ambasador la Washington, la finalul anului 2024, a fost interpretată drept o revenire spectaculoasă în prim-planul diplomației britanice. Demiterea și, acum, ancheta penală marchează însă o prăbușire rapidă a carierei sale publice.

Ancheta este în curs, iar autoritățile britanice nu au anunțat până în prezent dacă vor fi formulate acuzații oficiale.