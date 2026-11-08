Liderul unei secte, condamnat la 200 de ani de închisoare după ce și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-l „întâlni pe Iisus”

Liderul unei secte evanghelice din Kenya a fost găsit vinovat de uciderea a 190 de copii și a unui adult, după ce și-a îndemnat adepții să moară de foame pentru a-l „întâlni pe Iisus”. Acesta a fost condamnat vineri, 6 noiembrie, la 200 de ani de închisoare.

Paul Mackenzie Foto: Captură video Youtube/BBC

Potrivit Le Figaro, sute de cadavre au fost descoperite în 2023, în interiorul țării, în apropierea plajelor din Malindi, în sudul Kenyei. Presa a numit rapid acest caz „masacrul din pădurea Shakahola”, una dintre cele mai grave tragedii provocate de derapajele unei secte, care a traumatizat țara din Africa de Est.

Luna trecută, tribunalul din orașul-port Mombasa, situat pe țărmul Oceanului Indian, l-a găsit vinovat pe pastorul autoproclamat Paul Mackenzie, alături de 28 de complici, de uciderea a 190 de copii și a unui adult, în perioada ianuarie 2021 – septembrie 2023.

Judecătoarea Diana Kavedza Mochache l-a condamnat la câte 100 de ani de închisoare pentru fiecare dintre cele 183 de victime care au murit de foame și la o pedeapsă similară pentru alte opt persoane care au murit în urma unor „omoruri directe”.

Judecătoarea a stabilit ca pedepsele să fie executate simultan, pentru a „rezulta o pedeapsă totală de 200 de ani de închisoare”.

Dintre cei 28 de coinculpați, 26 au primit pedepse cuprinse între 100 și 160 de ani de închisoare, iar doi au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare.

La începutul săptămânii, procurorii solicitaseră pedeapsa cu moartea pentru liderul sectei, o sancțiune prevăzută de legislația kenyană. Cu toate acestea, ultima execuție din această țară a avut loc în 1987.

Potrivit mărturiilor, Paul Mackenzie ar fi impus o ordine a postului în care copiii erau primii care trebuiau să moară, urmați de adolescenți, femei și bărbați.

Un bunic care și-a pierdut doi nepoți în tragedie a declarat că nicio pedeapsă nu îi poate alina durerea și că spera ca liderul sectei să fie condamnat la moarte.

Un alt nepot al său, care are acum 11 ani, ar fi ținut post timp de opt zile înainte de a fi salvat, în martie 2023, potrivit documentelor judiciare. Băiatul a povestit că frații săi, în vârstă de 2 și 5 ani, au murit după ce părinții le-au interzis să mănânce și să bea, la ordinul liderului sectei.

În timpul procesului, martorii au descris o mișcare care denunța învățământul formal drept „satanic”, considera medicina modernă și spitalele instrumente ale diavolului și le cerea adepților să se retragă din societate, într-o fermă de 325 de hectare din pădurea Shakahola, o vastă zonă cu vegetație de tip savană și tufișuri de pe coasta kenyană.

Paul Mackenzie a fost arestat în aprilie 2023, după descoperirea unor gropi comune în pădurea Shakahola.

Bilanțul tragediei a ajuns la 429 de morți, potrivit autorităților kenyene, iar alte 52 de cadavre au fost descoperite în ianuarie, într-un sat din apropiere.

Liderul sectei înființase în 2003 „Biserica Internațională a Bunei Vestiri”, deschizând filiale în Nairobi și de-a lungul coastei kenyene, care au atras mii de adepți înainte ca acesta să dispună închiderea lor, în 2019.

Numeroși kenyeni au cerut introducerea unor reglementări mai stricte pentru organizațiile religioase, însă fără rezultat.

Solicitările au devenit mai insistente după ce s-a aflat că Paul Mackenzie fusese arestat de două ori în trecut, dar eliberat ulterior.