Kuweit, țintă a atacurilor iraniene: complexe guvernamentale și centrale electrice lovite cu drone și rachete

O nouă serie de atacuri iraniene asupra țărilor din Golf a vizat în mod direct Kuweitul în noaptea de sâmbătă spre duminică, provocând pagube semnificative la un complex guvernamental, centrale electrice și instalații de desalinizare a apei, informează AFP.

Ministerul Finanțelor kuweitian a transmis că „un complex guvernamental din orașul Kuweit a fost vizat de o dronă ostilă, ca parte a odioasei agresiuni iraniene”. Incidentul a cauzat daune materiale importante, însă nu s-au înregistrat victime. Toate vizitele la complex au fost suspendate, iar funcționarii au lucrat de la distanță.

Mai târziu, Ministerul Electricității, Apei și Energiei Regenerabile a precizat că două centrale electrice și de desalinizare au fost atacate de drone, provocând „pagube materiale semnificative și oprirea a două unități de generare a energiei electrice”, fără victime. Kuweitul acuză frecvent Iranul că vizează infrastructura de desalinizare, esențială pentru aprovizionarea cu apă a statelor din Golf.

Armata kuweitiană a confirmat luni că statul a fost ținta unor atacuri cu rachete și drone. „Orice explozie auzită este rezultatul interceptării unor ținte ostile de către sistemele de apărare antiaeriană”, a precizat armata pe rețeaua X, menționând că au fost raportate și alte alerte în noaptea de duminică spre luni.

Emiratele Arabe Unite și Kuweitul au declarat că sistemele lor de apărare aeriană au interceptat rachete și drone lansate din Iran. Zgomotele puternice resimțite de locuitori au fost generate de operațiunile de interceptare. Până acum nu au fost raportate victime sau daune suplimentare.

Autoritățile au îndemnat cetățenii și rezidenții străini să urmeze instrucțiunile oficiale de securitate și să rămână în interior până la noi precizări.