Ninsorile din ultimele zile au produs degradări pe Autostrada Lugoj – Deva, în special în județul Hunedoara, pe valea Mureșului. Numeroase gropi au apărut în asfalt, iar angajații de la întreținerea autostrăzii au fost nevoiți să intervină.

Tronsoanele din Hunedoara ale Autostrăzii A1 Lugoj – Deva au fost deschise circulației în 2019, însă ninsorile abundente din ultimele zile au afectat vizibil starea carosabilului. Numeroase gropi s-au format în asfalt, în special pe valea Mureșului, între Deva și Holdea.

Iarna produce daune pe autostradă

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a informat că angajații Centrelor de Întreținere și Coordonare (CIC) au intervenit în aceste zile pe mai multe segmente ale „Autostrăzii Vestului”, unde au apărut degradări, însă soluțiile de acoperire a gropilor sunt provizorii.

→ Imaginea 1/8: Autostrada Lugoj Deva in reparații Foto DRDP Timișoara (2) jpg

„Fenomenul este specific sezonului rece, când ciclurile îngheț–dezgheț accelerează uzura asfaltului. Reparațiile sunt temporare, folosind mixtură stocabilă, singura soluție tehnică posibilă în sezonul rece pentru menținerea siguranței traficului și limitarea extinderii degradărilor. Lucrările definitive vor fi realizate atunci când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor cu asfalt la cald”, a informat DRDP Timișoara.

Șoferii care circulă pe Autostrada Vestului sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să circule cu prudență.

Autostrada Vestului așteaptă completarea cu tuneluri

Autostrada Lugoj – Deva, cu o lungime de 100 de kilometri, traversează județele Timiș și Hunedoara. Proiectată în anii 2000 și construită între 2011 și 2019, aceasta a rămas incompletă pe un segment de peste nouă kilometri, la limita județelor Hunedoara și Timiș.

Până în septembrie 2026, constructorii celor 9,5 kilometri ai așa-numitei „autostrăzi cu tuneluri” din vestul României au termen de finalizare a segmentului dintre localitățile Holdea și Margina, la care se adaugă și o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina). Lucrările pe tronsonul împărțit între județele Hunedoara și Timiș au demarat la începutul anului 2024, iar pe secțiunea dificilă, de 4,5 kilometri, în toamna anului 2024. Această secțiune cuprinde două tuneluri, ale căror patru galerii însumează 4,6 kilometri, și trei pasaje, unul dintre acestea depășind un kilometru.

La finalul anului 2025, progresul pe șantierul Margina – Holdea, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva, a ajuns la 50%, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Odată finalizat, segmentul Margina – Holdea din Autostrada Vestului va permite circulația exclusiv pe autostradă de la frontiera de vest până în centrul țării, pe traseul de 360 de kilometri al A1 Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sebeș – Sibiu – Boița.