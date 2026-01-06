search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Autostrada Lugoj - Deva s-a umplut de gropi. Reparații de urgență în miezul iernii

0
0
Publicat:

Ninsorile din ultimele zile au produs degradări pe Autostrada Lugoj – Deva, în special în județul Hunedoara, pe valea Mureșului. Numeroase gropi au apărut în asfalt, iar angajații de la întreținerea autostrăzii au fost nevoiți să intervină.

Gropile au fost astupate provizoriu. Foto: DRDP Timișoara.
Gropile au fost astupate provizoriu. Foto: DRDP Timișoara.

Tronsoanele din Hunedoara ale Autostrăzii A1 Lugoj – Deva au fost deschise circulației în 2019, însă ninsorile abundente din ultimele zile au afectat vizibil starea carosabilului. Numeroase gropi s-au format în asfalt, în special pe valea Mureșului, între Deva și Holdea.

Iarna produce daune pe autostradă

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a informat că angajații Centrelor de Întreținere și Coordonare (CIC) au intervenit în aceste zile pe mai multe segmente ale „Autostrăzii Vestului”, unde au apărut degradări, însă soluțiile de acoperire a gropilor sunt provizorii.

Autostrada Lugoj Deva in reparații Foto DRDP Timișoara (2) jpg
Imaginea 1/8: Autostrada Lugoj Deva in reparații Foto DRDP Timișoara (2) jpg
Autostrada Lugoj Deva in reparații Foto DRDP Timișoara (2) jpg
Autostrada Lugoj Deva in reparații Foto DRDP Timișoara (1) jpg
Autostrada Lugoj Deva in reparații Foto DRDP Timișoara (3) jpg
Zona Holdea de pe Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Zona Holdea de pe Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) JPG
Zona Holdea de pe Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Zona Holdea de pe Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Zona Holdea de pe Autostrada Lugoj Deva Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG

„Fenomenul este specific sezonului rece, când ciclurile îngheț–dezgheț accelerează uzura asfaltului. Reparațiile sunt temporare, folosind mixtură stocabilă, singura soluție tehnică posibilă în sezonul rece pentru menținerea siguranței traficului și limitarea extinderii degradărilor. Lucrările definitive vor fi realizate atunci când condițiile meteo vor permite reluarea lucrărilor cu asfalt la cald”, a informat DRDP Timișoara.

Șoferii care circulă pe Autostrada Vestului sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să circule cu prudență.

Autostrada Vestului așteaptă completarea cu tuneluri

Autostrada Lugoj – Deva, cu o lungime de 100 de kilometri, traversează județele Timiș și Hunedoara. Proiectată în anii 2000 și construită între 2011 și 2019, aceasta a rămas incompletă pe un segment de peste nouă kilometri, la limita județelor Hunedoara și Timiș.

Până în septembrie 2026, constructorii celor 9,5 kilometri ai așa-numitei „autostrăzi cu tuneluri” din vestul României au termen de finalizare a segmentului dintre localitățile Holdea și Margina, la care se adaugă și o porțiune de patru kilometri (Secțiunea D, în zona Margina). Lucrările pe tronsonul împărțit între județele Hunedoara și Timiș au demarat la începutul anului 2024, iar pe secțiunea dificilă, de 4,5 kilometri, în toamna anului 2024. Această secțiune cuprinde două tuneluri, ale căror patru galerii însumează 4,6 kilometri, și trei pasaje, unul dintre acestea depășind un kilometru.

La finalul anului 2025, progresul pe șantierul Margina – Holdea, singurul segment nefinalizat din Autostrada A1 Lugoj – Deva, a ajuns la 50%, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Odată finalizat, segmentul Margina – Holdea din Autostrada Vestului va permite circulația exclusiv pe autostradă de la frontiera de vest până în centrul țării, pe traseul de 360 de kilometri al A1 Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sebeș – Sibiu – Boița.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
digi24.ro
image
Cod galben de ploi, ninsori, polei și vânt puternic în aproape toată țara. Temperaturile scad până la -15 grade. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”
gandul.ro
image
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
mediafax.ro
image
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu trebuie să se cufunde în haos sau instabilitate”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie în 2026. Soluții legale dacă ai lucrat la fabrici închise sau la angajatori neserioși
playtech.ro
image
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă din America de Sud”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost numit "cerșetor" și și-a strigat marele regret
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
wowbiz.ro
image
Se închid şcolile, vacanţă prelungită pentru elevi din cauza ninsorilor abundente!
romaniatv.net
image
Să înțelegem lumea de pe canapea: cum traducem afirmația lui Trump: „ne ocupăm de Groenlanda” și de ce Groenlanda ar putea fi cheia înțelegerii dintre SUA și Rusia
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Lecții de viață pe care le înțelegem prea târziu. Ce trebuie să faci ca să trăiești fericit
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Trufe de cafea si ciocolata Sursa foto shutterstock 2109306257 (1) jpg
Trufe cu cafea şi ciocolată. Sunt gata în 30 de minute
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat

OK! Magazine

image
Regulile de aur ale bonei regale pentru George, Charlotte și Louis! Cât de strictă e Maria Teresa Turrion Borrallo

Click! Pentru femei

image
2026 n-a început bine pentru Will Smith! Actorul e acuzat de hărțuire sexuală. De un bărbat!

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare