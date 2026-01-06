search
Sorana Cîrstea a demolat-o pe Ostapenko și așteaptă duelul de gală cu marea Aryna Sabalenka

Sorana Cîrstea, aflată la ultimul sezon din carieră, a început perfect noul an. După o victorie lejeră cu Anastasia Pavlyuchenkova în primul tur la Brisbane (500WTA), 6-3, 6-1, runda secundă i-a scos în față româncei un nume și mai mare: Jelena Ostapenko.

Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă pe tărâm australian. Foto EPA EFE
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă pe tărâm australian. Foto EPA EFE

Letona nu i-a făcut însă față jucătoarei noastre în această dimineață. Sorana și-a demolat adversara grație unui serviciu impecabil, astfel că la finalul partidei câștigate cu 6-2, 7-6 și-a trecut în cont nu mai puțin de 11 ași. După acest succes, românca și-a asigurat un cec de 19.909 de dolari și 60 de puncte WTA.

Bilanț echilibrat cu Sabalenka

În optimile de finală ale turneului de la Brisbane, numărul 41 mondial va avea parte de cel mai greu adversar: pe lidera clasamentului WTA, Aryna Sabalenka. Jucătoarea din Belarus s-a impus categoric în turul doi, 6-0, 6-1, cu Cristina Bucşa, în doar 47 de minute (record egalat pentru nr. 1 mondial).

Campioana en titre de la Brisbane pare o sperietoare pentru româncă, având 34 de victorii din 36 de apariții la competițiile australiene, însă la întâlnirile directe Sorana Cîrstea stă foarte bine: din cele două dueluri, sportiva noastră a câștigat unul (6-4, 6-4, Miami 2023), iar adversara sa, pe celălalt (6-4, 6-3, Madrid 2023).

