Jurnaliști iranieni din Londra, ținta amenințărilor și atacurilor: „Ne-am forțat să ignorăm aceste lucruri, altfel am ajunge la nebuni”

Război în Orientul Mijlociu
Jurnaliștii iranieni care lucrează în Londra pentru instituții media critice la adresa regimului de la Teheran afirmă că se confruntă cu un val de amenințări, intimidări și atacuri fizice, pe care le atribuie autorităților din Iran.

Presiunea psihologică a devenit parte din viața lor de zi cu zi. FOTO: X/@Archange_Shadow

Printre țintele vizate se numără redacții precum Iran International și BBC Persian, publicații considerate de opoziția iraniană ca fiind critice față de regimul de la Teheran.

Tentativă de incendiere la Londra

În această săptămână, sediul Iran International din Londra a fost vizat de o tentativă de incendiere, după ce un recipient aprins a fost aruncat în parcarea unei clădiri aflate în apropiere, potrivit Metropolitan Police.

Incidentul vine pe fondul unor plângeri repetate ale jurnaliștilor privind amenințări constante și tentative de intimidare.

„Ne-am obișnuit cu frica”

Mai mulți angajați ai Iran International spun că presiunea psihologică a devenit parte din viața lor de zi cu zi.

„Ne-am forțat să ignorăm aceste lucruri, altfel am ajunge la spitalul de psihiatrie”, a declarat un jurnalist, descriind un climat permanent de teamă, potrivit The Guardian.

Un alt jurnalist susține că familia sa din Iran a fost amenințată de servicii de securitate, care ar fi transmis mesaje intimidante și fotografii cu locuința sa din Londra.

Amenințări directe și tentative de asasinat

În ultimii ani, mai mulți jurnaliști iranieni din diaspora au fost vizați de tentative de răpire sau atacuri. În 2024, prezentatorul TV Pouria Zeraati a fost înjunghiat în fața locuinței sale din Londra. Acesta a supraviețuit atacului și a fost nevoit să se relocheze pentru siguranță.

Jurnaliștii afirmă că amenințările au escaladat după tensiunile dintre Israel și Iran din iunie 2025 și în contextul protestelor violente din Iran.

Presiune și asupra familiilor din Iran

Mai mulți reporteri BBC Persian spun că autoritățile iraniene ar fi amenințat familiile acestora cu acuzații grave, inclusiv „dușmănie împotriva lui Dumnezeu” – o infracțiune care poate atrage pedeapsa capitală.

„Am plâns trei zile după convorbirile cu familia mea, pentru că eram foarte îngrijorată pentru ei. Aici, la Londra, oricât de atentă ai fi, nu te mai simți în siguranță. Trăiești și lucrezi aici, în Marea Britanie, și brusc descoperi că violența a ajuns și aici. E cu adevărat înfricoșător”, a declarat o jurnalistă.

Avertismente din partea experților

Experți în securitate și organizații pentru drepturile omului avertizează că astfel de cazuri fac parte dintr-un tipar mai larg de „reprimare transnațională”, în care statele ar folosi intermediari pentru a intimida dizidenți în străinătate.

Potrivit cercetătorilor, unii membri ai diasporei ar acționa ca agenți informali ai statului, contribuind la propagarea intimidării în comunități din Europa.

Un activist care sprijină jurnaliștii amenințați spune că mulți dintre aceștia trăiesc permanent sub presiune și se simt nesiguri chiar și în activitățile zilnice, inclusiv atunci când își duc copiii la școală.

„Nu primesc protecția necesară în raport cu nivelul amenințărilor”, a avertizat acesta.

