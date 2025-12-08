search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Netanyahu se va întâlni cu Trump în SUA pentru a discuta despre planul pentru pace în Fâșia Gaza

0
Război în Israel
0
Publicat:

Premierul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întrevedere cu președintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a discuta despre următorii pași ai planului elaborat de SUA pentru pace în Fâșia Gaza.

Benjamin Netanyahu și Donald Trump/FOTO: EPA-EFE
Benjamin Netanyahu și Donald Trump/FOTO: EPA-EFE

Potrivit Agerpres, Benjamin Netanyahu va întreprinde o vizită în SUA în perioada 28 decembrie - 4 ianuarie, însă purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian a refuzat să confirme această informație.

În urmă cu circa o săptămână, biroul de presă al lui Netanyahu a anunțat că Donald Trump l-a invitat pe premierul israelian la Casa Albă „într-un viitor apropiat”.

Următoarea fază a planului de pace ar urma să înceapă după ce mișcarea islamistă Hamas va preda rămășitele ultimului ostatic israelian în schimbul a 15 trupuri de palestinieni deținute de Israel.

Anterior, pe 4 decembrie, Netanyahu a precizat că încă intenționează să ajungă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat că-l arestează, în baza unui mandat internațional emis pe numele său de către Curtea Penală Internațională (CPI)  

„Da, voi veni la New York”, a declarat Netanyahu într-un interviu video acordat Formului Dealbook al cotidianului The New York Times (NYT), miercuri, fără să precizeze vreun eveniment sau vreo dată în vederea unei vizite.

Benjamin Netanyahu a fost întrebat dacă va încerca să se întâlnească cu Zohran Mamdani.

„Dacă își schimbă părerea și ne recunoaște dreptul de a exista, acest lucru va constitui o ocazie bună și începem un dialog”, a răspuns premierul israelian.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
mediafax.ro
image
Ce schimbări face Sorana Cîrstea înainte de a renunța la tenis: ”Am început să fac lucruri în afara terenului”
fanatik.ro
image
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
libertatea.ro
image
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Cristi Chivu: ”Am băut o cafea cu moartea”
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
observatornews.ro
image
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Ce artificii sunt interzise de Revelion: ce înseamnă T1 şi P1, nu mai au voie nici adulţii să le folosească
playtech.ro
image
Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție spectaculoasă a patronului FCSB. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Se închid școlile! Anunțul vine în urma răspândirii unei epidemii de gripă în Marea Britanie
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Alegerile din Capitală zguduie Coaliția. PSD în fața unei decizii majore
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
Charlene, Albert și copiii, felicitarea de Crăciun 2025, Foto Vanessa von Zitzewitz, Palatul Princiar jpg
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Horoscop marți, 9 decembrie. Racii au discuții aprinse în cuplu, iar Peștii vor să fie remarcați la locul de muncă

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă