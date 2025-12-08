Netanyahu se va întâlni cu Trump în SUA pentru a discuta despre planul pentru pace în Fâșia Gaza

Premierul israelian Benjamin Netanyahu va avea o întrevedere cu președintele american Donald Trump pe 29 decembrie, pentru a discuta despre următorii pași ai planului elaborat de SUA pentru pace în Fâșia Gaza.

Potrivit Agerpres, Benjamin Netanyahu va întreprinde o vizită în SUA în perioada 28 decembrie - 4 ianuarie, însă purtătoarea de cuvânt a guvernului israelian a refuzat să confirme această informație.

În urmă cu circa o săptămână, biroul de presă al lui Netanyahu a anunțat că Donald Trump l-a invitat pe premierul israelian la Casa Albă „într-un viitor apropiat”.

Următoarea fază a planului de pace ar urma să înceapă după ce mișcarea islamistă Hamas va preda rămășitele ultimului ostatic israelian în schimbul a 15 trupuri de palestinieni deținute de Israel.

Anterior, pe 4 decembrie, Netanyahu a precizat că încă intenționează să ajungă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat că-l arestează, în baza unui mandat internațional emis pe numele său de către Curtea Penală Internațională (CPI)

„Da, voi veni la New York”, a declarat Netanyahu într-un interviu video acordat Formului Dealbook al cotidianului The New York Times (NYT), miercuri, fără să precizeze vreun eveniment sau vreo dată în vederea unei vizite.

Benjamin Netanyahu a fost întrebat dacă va încerca să se întâlnească cu Zohran Mamdani.

„Dacă își schimbă părerea și ne recunoaște dreptul de a exista, acest lucru va constitui o ocazie bună și începem un dialog”, a răspuns premierul israelian.