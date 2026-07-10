Măsura prin care Trump pune în pericol alegerile de la jumătatea mandatului. Sunt temeri în SUA privind un posibil „haos”

Donald Trump a revocat ultimii membri rămaşi ai comisiei federale independente care sprijină oficialii electorali din întreaga ţară, cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului, au relatat joi mai multe publicaţii, conform The Guardian.

Cei trei membri rămaşi ai comisiei bipartizane, alcătuită din patru membri, au fost înlăturaţi joi în moduri diferite. Singurul membru numit de Partidul Republican şi-a prezentat demisia, iar ceilalţi doi, numiţi de Partidul Democrat, au fost informaţi prin e-mail de către Biroul pentru Personal Prezidenţial al Casei Albe că mandatele lor au încetat, scrie News.

„În numele preşedintelui Donald J. Trump, vă informez că funcţia dumneavoastră de comisar al Comisiei de Asistenţă Electorală încetează cu efect imediat. Vă mulţumim pentru activitatea depusă”, se arată în e-mailul consultat de Reuters.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Comisia de Asistenţă Electorală (Election Assistance Commission – EAC) funcţionează ca un „centru naţional de informare privind administrarea alegerilor”, acreditând laboratoarele de testare şi certificând sistemele de vot. De asemenea, gestionează formularul naţional de înregistrare a alegătorilor prin corespondenţă, elaborat în baza Legii Naţionale privind Înregistrarea Alegătorilor din 1993, potrivit site-ului instituţiei.

Revocările au loc în contextul în care Trump şi oficiali de rang înalt din administraţia sa promovează modificarea regulilor privind votul prin corespondenţă şi continuă investigaţiile legate de rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, pe care Trump le-a pierdut în faţa democratului Joe Biden.

„Este iresponsabil şi periculos că această administraţie este hotărâtă să provoace haos pentru oficialii electorali din întreaga ţară”, a declarat joi secretarul de stat al statului Arizona, Adrian Fontes, adăugând că „această decizie subminează integritatea administrării nepartizane a alegerilor”.

Legea „Help America Vote Act”, adoptată în 2002 şi prin care a fost înfiinţată comisia, prevede că preşedintele poate numi înlocuitori în cadrul acesteia.

Deocamdată, nu este clar cum intenţionează Donald Trump să procedeze în continuare în privinţa funcţionării comisiei.