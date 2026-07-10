search
Vineri, 10 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Măsura prin care Trump pune în pericol alegerile de la jumătatea mandatului. Sunt temeri în SUA privind un posibil „haos”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Donald Trump a revocat ultimii membri rămaşi ai comisiei federale independente care sprijină oficialii electorali din întreaga ţară, cu doar câteva luni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului, au relatat joi mai multe publicaţii, conform The Guardian.

Donald Trump, președinte SUA
Donald Trump, președinte SUA FOTO: Getty Images

Cei trei membri rămaşi ai comisiei bipartizane, alcătuită din patru membri, au fost înlăturaţi joi în moduri diferite. Singurul membru numit de Partidul Republican şi-a prezentat demisia, iar ceilalţi doi, numiţi de Partidul Democrat, au fost informaţi prin e-mail de către Biroul pentru Personal Prezidenţial al Casei Albe că mandatele lor au încetat, scrie News.

„În numele preşedintelui Donald J. Trump, vă informez că funcţia dumneavoastră de comisar al Comisiei de Asistenţă Electorală încetează cu efect imediat. Vă mulţumim pentru activitatea depusă”, se arată în e-mailul consultat de Reuters.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Comisia de Asistenţă Electorală (Election Assistance Commission – EAC) funcţionează ca un „centru naţional de informare privind administrarea alegerilor”, acreditând laboratoarele de testare şi certificând sistemele de vot. De asemenea, gestionează formularul naţional de înregistrare a alegătorilor prin corespondenţă, elaborat în baza Legii Naţionale privind Înregistrarea Alegătorilor din 1993, potrivit site-ului instituţiei.

Revocările au loc în contextul în care Trump şi oficiali de rang înalt din administraţia sa promovează modificarea regulilor privind votul prin corespondenţă şi continuă investigaţiile legate de rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020, pe care Trump le-a pierdut în faţa democratului Joe Biden.

„Este iresponsabil şi periculos că această administraţie este hotărâtă să provoace haos pentru oficialii electorali din întreaga ţară”, a declarat joi secretarul de stat al statului Arizona, Adrian Fontes, adăugând că „această decizie subminează integritatea administrării nepartizane a alegerilor”.

Legea „Help America Vote Act”, adoptată în 2002 şi prin care a fost înfiinţată comisia, prevede că preşedintele poate numi înlocuitori în cadrul acesteia.

Deocamdată, nu este clar cum intenţionează Donald Trump să procedeze în continuare în privinţa funcţionării comisiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Noua Axă a Răului: Pactul secret”. Vladimir Putin și Xi Jinping pun la cale neutralizarea Starlink și un scut comun antirachetă
digi24.ro
image
O angajată a găsit o geantă cu 7.000 de dolari pe un vaporaș din Veneția, apoi a returnat-o. Ce a decis instanța după doi ani
stirileprotv.ro
image
Fiul unuia dintre cei mai temuți interlopi români a fost păcălit de un grup de escroci. Ar fi vorba despre o cantitate importantă de metal prețios
gandul.ro
image
PERFORMANȚĂ! Cum au ajuns niște liceeni din București să IMPRESIONEZE lumea roboticii
mediafax.ro
image
Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
fanatik.ro
image
Dmytro Kuleba, fost ministru de Externe al Ucrainei, despre dronele rusești ajunse pe teritoriul României: „Există o soluție la această problemă”
libertatea.ro
image
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aeronavele străine, nu poate zbura pe frig sau caniculă
digi24.ro
image
Apropiatul lui Mureșan, informații tulburătoare: „A sărit în lac după saună. Au încercat să-l resusciteze, chiar a răspuns un pic”
gsp.ro
image
"E clar că Mondialul este aranjat!" Reacții virulente, după scenele din Franța - Maroc 2-0
digisport.ro
image
Incendiu devastator la o fabrică de încălțăminte din China. Cel puțin 28 de oameni și-au pierdut viața
click.ro
image
Cum a murit Gabi Mureșan: Fostul fotbalist se afla la o petrecere și a fost dat dispărut. Filmul tragediei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
observatornews.ro
image
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
cancan.ro
image
Care pensionari au primit deja pensia pe card? Din ce orașe sunt? La ce bănci au cont?
newsweek.ro
image
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
prosport.ro
image
Cele mai mari greșeli pe care le fac românii în vacanță cu banii lor. La ce să fii atent în restaurante și când faci cumpărături
playtech.ro
image
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
fanatik.ro
image
Plan ca Ilie Bolojan să rămână premier până în 2028: „Un guvern interimar timp de doi ani ar fi o utopie și o contraperformanță fără precedent”
ziare.com
image
FIFA a luat decizia în cazul lui Istvan Kovacs, "sărit" de 16 zile la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Plantele de apartament care iubesc umbra. Rezistă în cele mai întunecate colțuri ale casei și sunt extrem de ușor de îngrijit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul în care locuiește Getuța Sterp. Sora lui Culiță și soțul ei au o casă care se învârte după soare. Plus că au și o curte uriașă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 10 iulie. Ziua care schimbă destine! O zodie primește vestea pe care o aștepta de luni întregi, iar alta trebuie să fie atentă la o decizie crucială
mediaflux.ro
image
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”
click.ro
image
Luis Gabriel, dezamăgit de fiul său de doar 3 ani! Bursucu l-a pus imediat la punct: „Ești nebun?”
click.ro
image
Un chirurg cunoscut din Cluj-Napoca a ajuns în arest la domiciliu. Este acuzat că ar fi agresat și amenințat un jandarm
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum l-au poreclit copiii pe Cabral Ibacka? Prezentatorul a aflat abia după despărțirea de Andreea: „A început negocierea”
image
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, imagine rară cu cei nouă copii. „Pentru unii e nebunie”

OK! Magazine

image
Bucurie imensă la Palat! Surpriză nebănuită, Prințesa este din nou însărcinată, iar Regina însăși a făcut anunțul

Click! Pentru femei

image
Vedeta care n-a avut niciodată card bancar și n-a plătit nicio factură când a trăit soțul ei

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime