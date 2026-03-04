Israelul amenință că îi va ucide pe toți succesorii lui Ali Khamenei. Katz: „Am ordonat armatei să se pregătească”

Israelul a transmis miercuri, 4 martie, că orice succesor al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, va fi „o ţintă” destinată asasinării.

„Orice lider numit de regimul terorist iranian va fi o ţintă neechivocă pentru eliminare”, a afirmat Israel Katz, ministrul Apărării, potrivit Agerpres.

„Prim-ministrul şi cu mine am ordonat armatei să se pregătească să acţioneze prin orice mijloace pentru a îndeplini această misiune”, a adăugat el.

Funeraliile naţionale pentru Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de 36 de ani, vor începe miercuri seara şi vor dura trei zile, conform agenţiei de presă oficiale Irna.

„Începând cu ora 22:00 miercuri (18:30 GMT), credincioşii vor putea aduce un ultim omagiu trupului martirului ghid al naţiunii mergând la Marea Moschee Imam Khomeini” din Teheran, a declarat Irna, citând un comunicat al Consiliului islamic de coordonare a dezvoltării.

Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit Israelului marți, 4 martie, uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei.

Donald Trump a afirmat că SUA nu urmăresc schimbarea de regim, dar a îndemnat totuși iranienii la revoltă.

În locul lui Ali Khamenei a fost ales marți Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al defunctului lider.

Anunțul vine după ce Iranul a negat că o reuniune a Adunării Experților ar fi fost vizată de un atac israelian în timpul deliberărilor privind desemnarea unui succesor al Liderului Suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Presa intenațională scrie că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis după ce un bombardament devastator cu 30 de bombe care i-a distrus complexul din Teheran. Fiica, nepotul, nora și ginerele Liderului Suprem au fost, de asemenea, uciși în bombardamentul asupra locuinței sale din Teheran, în primele ore ale zilei de sâmbătă.