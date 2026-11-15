Iranul a păstrat mii de rachete în pofida atacurilor SUA și și-a îmbunătățit precizia loviturilor cu ajutorul informațiilor furnizate de Rusia

Iranul ar dispune în continuare de un arsenal cuprins între 1.500 și 2.500 de rachete, în pofida atacurilor lansate de Statele Unite și Israel asupra infrastructurii sale militare. Stocurile rămase îi permit Teheranului să lovească ținte americane și obiective ale aliaților Washingtonului în cazul reluării unui conflict de amploare, relatează The Wall Street Journal, citând oficiali americani familiarizați cu evaluările serviciilor de informații.

Rachete iraniene Foto: X

Oficialii au precizat că estimarea nu este una exactă, întrucât este dificil de stabilit câte rachete se află în depozite și câte sunt pregătite pentru lansare. Cu toate acestea, datele serviciilor de informații indică faptul că Iranul dispune încă de un arsenal considerabil.

Potrivit surselor citate, Teheranul continuă să își refacă stocurile de rachete, chiar dacă atacurile americane și israeliene au afectat puternic instalațiile de producție. Procesul este însă mai lent decât înainte de război și se bazează în principal pe utilizarea componentelor acumulate anterior. În plus, Iranul păstrează un număr important de drone și rachete cu rază scurtă de acțiune.

Informațiile privind refacerea arsenalului iranian contrastează cu declarațiile reprezentanților administrației președintelui american Donald Trump, inclusiv ale liderului de la Casa Albă, care au susținut că forțele armate ale Iranului au fost aproape complet distruse.

Oficiali americani au indicat că aceste evaluări au contribuit la discuțiile din administrația Trump privind posibilitatea reluării atacurilor comune cu Israelul asupra Iranului.

Simona Ledeen, fost adjunct al secretarului adjunct al apărării al SUA pentru Orientul Mijlociu în primul mandat al lui Donald Trump, a declarat că inclusiv estimarea minimă, de 1.500 de rachete, arată că Iranul și-a refăcut mai mult de jumătate din arsenalul de dinaintea războiului.

Potrivit acesteia, Teheranul ar fi reușit să își refacă integral stocurile de rachete în intervalul dintre războiul de 12 zile din iunie 2025 și începutul actualului conflict, în februarie.

La rândul său, Jim Lamson, fost analist al CIA specializat în forțele armate iraniene și în prezent cercetător asociat la King's College London, a explicat că stabilirea dimensiunii exacte a arsenalului Iranului este extrem de dificilă.

Printre obstacole se numără lipsa de transparență a Teheranului în privința programului său de înarmare, dependența de numeroși producători de rachete și informațiile limitate despre capacitatea țării de a asambla noi arme folosind componente depozitate în instalații subterane.

Lamson a atras atenția și asupra faptului că nici estimările privind arsenalul iranian de dinaintea războiului nu erau foarte precise, ceea ce complică și mai mult evaluarea stocurilor actuale.

Iranul își reface capacitățile militare

La începutul războiului, Statele Unite și Israelul și-au propus să distrugă capacitatea Iranului de a produce și utiliza rachete. După campania comună de atacuri aeriene, ambele țări au anunțat că obiectivul a fost atins.

Cele mai importante întrebări rămase fără răspuns în urma acordului lui Trump cu Iranul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut, în special, că programul de rachete al Iranului a fost distrus, iar stocurile de armament ale țării au fost aproape epuizate.

Cu toate acestea, un oficial militar israelian a declarat că Iranul încearcă să își refacă forțele, să își completeze rezervele de armament și să se pregătească pentru o nouă etapă majoră a confruntărilor.

Mai mult, precizia atacurilor iraniene asupra unor ținte din Orientul Mijlociu s-ar fi îmbunătățit. Acest lucru este atribuit accesului la informații de intelligence mai bune și capacității sporite de identificare a obiectivelor.

În acest proces, Teheranul ar beneficia și de sprijinul unor aliați, printre care Rusia. Totodată, Iranul și-a adaptat tactica militară, combinând atacurile cu rachete cu operațiunile desfășurate cu ajutorul dronelor.

Bilal Saab, director executiv senior al companiei de analiză a riscurilor geopolitice Trends US, cu sediul la Washington, a subliniat că nu doar numărul rachetelor disponibile este important, ci și modul în care sunt utilizate.

Potrivit acestuia, comandanții iranieni au învățat să aplice noi tactici care le permit să desfășoare atacuri mai eficiente.

WSJ amintește că, într-un articol publicat în aprilie, relata despre existența a mii de rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune, depozitate în instalații subterane din Iran.

Deși atacurile americane și israeliene au distrus intrările în unele dintre aceste facilități, imaginile din satelit au arătat ulterior că Teheranul a reușit să elibereze accesul către o parte dintre ele. Potrivit unui oficial israelian, rachetele depozitate în interior ar fi rămas, cel mai probabil, intacte.

Rusia continuă să sprijine capacitățile militare ale Iranului

Agenția Bloomberg a relatat că Iranul ar putea produce aproximativ 50 de rachete balistice pe lună. Potrivit serviciilor de informații occidentale, nivelul reprezintă aproximativ jumătate din capacitatea de producție de dinaintea războiului.

Chiar și așa, aceste capacități i-ar permite Teheranului să lanseze atacuri de represalii în cazul în care Statele Unite și Israelul ar relua bombardamentele asupra teritoriului iranian.

Rezervele de componente pentru rachete îi permit Iranului să continue producția de armament, deși atacurile aeriene americane au redus semnificativ capacitatea țării de a fabrica arme la scară largă.

Tot Bloomberg nota că Rusia a ajutat Iranul să acumuleze armament în perspectiva unei eventuale reluări a campaniei militare americano-israeliene și continuă să îi furnizeze rachete.

Moscova ar fi transferat în secret miliarde de dolari către Iran, pentru a sprijini regimul de la Teheran și a-l ajuta să reziste presiunilor externe, potrivit The Telegraph.