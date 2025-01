Israelul a lansat o operațiune militară majoră în Cisiordania

Armata israeliană a ucis marți cel puțin 10 palestinieni, inclusiv un copil, în Cisiordania ocupată, după ce Israelul a anunțat o „operațiune militară la scară largă” în orașul Jenin, la doar două zile după armistițiul din Fâșia Gaza a intrat în vigoare, relatează CNN.

Noua campanie militară, în care sunt angajate forțele armate, poliția și agenția de securitate Shin Bet, are drept scop „eradicarea terorismului în Jenin”, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu într-un comunicat, precizând că Operațiunea se numește „Zidul de Fier”.

Hamas a reacționat printr-o declarație în care face apel ca „oamenii din Cisiordania și tinerii săi revoluționari să se mobilizeze și să intensifice ciocnirea cu armata de ocupație în toate punctele de contact cu aceasta”.

Agenția de presă palestiniană Wafa a relatat că avioanele de război israeliene au bombardat Jenin, iar forțele israeliene, inclusiv trăgători și vehicule blindate, au înconjurat tabăra de refugiați, împiedicând accesul ambulanțelor.

Videoclipurile jurnaliştilor locali au surprins un număr mare de vehicule blindate, inclusiv buldozere, în timp ce intrau în Jenin. Ministerul Palestinian al Sănătății a anunțat că cel puțin 10 persoane - nouă bărbați și un adolescent - au fost ucise , iar 40 au fost rănite.

Nu este limpede dacă persoanele ucise erau trecători sau erau angajate în ostilități cu forțele israeliene. Înregistrări de la fața locului par să arate că cel puțin doi dintre ele erau civili care păreau neînarmați. Locuitorii au declarat pentru CNN că un bărbat care a fost împușcat și ulterior declarat mort la spital era civil.

Brigăzile Al Quds, aripa armată a Jihadului Islamic Palestinian, au declarat că luptătorii săi au tras asupra trupelor israeliene care se adunau în preajma taberei de refugiați.

Jihadul Islamic a transmis că operațiunea militară israeliană este o încercare a lui Netanyahu de a-și salva „coaliția guvernamentală precară” și de a ruina „bucuria” după ce deținuți palestinieni au fost eliberați în Cisiordania în urma armistițiului încheiat recent în Gaza între gruparea islamistă Hamas și Israel.

„Facem apel la poporul nostru din toată Cisiordania ocupată să înfrunte această campanie criminală prin toate mijloacele, să-i zădărnicească obiectivele și să consolideze înfrângerea inamicului care urmărește supunerea poporului nostru din Cisiordania și Gaza”, a transmis gruparea militantă într-un comunicat.

Este cea mai recentă ofensivă israeliană, după „Operațiunea Tabăra de vară”, în nordul Cisiordaniei, în august și septembrie.

Un nou „obiectiv de război”

Ministrul israelian de Finanțe Bezalel Smotrich, un naționalist de extremă dreaptă care s-a opus armistițiului din Fâșia Gaza, a anunțat marți că asigurarea securității în Cisiordania face de acum parte din „obiectivele de război” ale Israelului.

„După Gaza și Liban, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am început să schimbăm conceptul de securitate în Iudeea și Samaria și în campania de eradicare a terorismului în regiune”, a spus el, folosind numele biblic prin care israelienii se referă Cisiordania.

Smotrich sugerase public retragerea din guvern, după ce cabinetul a aprobat acordul de încetare a focului în Gaza, dar s-a răzgândit după ce a spus că a primit asigurări de la Netanyahu cu privire la angajamentul acestuia de a continua operațiunile militare ale Israelului.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, duminică, s-a înregistrat o creștere semnificativă a violențelor în Cisiordania ocupată.

Luni, șeful de stat major al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Herzi Halevi, a declarat că armata „trebuie să fie pregătită pentru operațiuni semnificative” în Cisiordania ocupată.

Val de violențe în Cisiordania

Oficiul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR) din Ramallah a declarat luni că este „alarmat” de acest nou val de violențe din partea coloniștilor israelieni și a forțelor de securitate din Cisiordania.

Forțele de securitate israeliene au împușcat mortal duminică un băiat palestinian de 14 ani neînarmat, a anunțat luni OHCHR, precizând că „zeci de coloniști” au luat cu asalt mai multe orașe palestiniene duminică, incendiind case și vehicule, blocând drumuri și aruncând cu pietre.

Atacurile au continuat luni, au declarat pentru CNN locuitorii din Al-Funduq, un oraș la est de Qalqilya. Aceștia au relatat că un grup mare de coloniști înarmați a incendiat vehicule și magazine aruncând cu pietre și trăgând spre case, înainte de a înainta într-un sat vecin, unde au dat foc la două tractoare și unei plantații și au provocat pagube unei case.

SUA, sub administrația Biden, au impus sancțiuni împotriva mai multor coloniști israelieni presupuși răspunzători pentru violențe mortale. Acestea a au fost anulate, o decizie în acest sens făcând parte din seria numeroasă de ordine executive semnate de președintele american Donald Trump la preluarea mandatului, luni. A doua zi, nominalizata lui Trump pentru funcția de ambasador al SUA la ONU, republicana Elise Stefanik, aleasă în New York, a declarat ca este de acord cu punctul de vedere sustinut de un numar de politicieni israelieni de extremă dreaptă, potrivit căruia Israelul are „un drept biblic” de a se anexa Cisiordania.

Așezările evreiești din Cisiordania sunt considerate ilegale conform dreptului internațional, iar instanța supremă a Națiunilor Unite a declarat în iulie că prezența Israelului în Cisiordania și Ierusalimul de Est este ilegală.

În ceea ce privește ultima explozie de violență, grupul israelian pentru drepturile omului B'Tselem a spus că „coloniștii, susținuți, escortați și cu deplină cooperare (a) armatei israeliene”, au atacat comunitățile palestiniene din Cisiordania. Agenția de presă palestiniană Wafa a relatat despre atacurile coloniștilor în mai multe zone.

Poliția a răspuns la rapoartele privind izbucnirea unor revolte în Al-Funduq luni, iar doi coloniști au fost împușcați de poliție, potrivit unui comunicat al poliției.

Serviciul de urgență al Israelului Magen David Adom (MDA) a declarat că a tratat două victime, una în „stare critică” și una în „stare gravă”.

Potrivit unei declarații comune a mai multor comandanți israelieni, marți, ancheta inițială a indicat că „zeci de civili israelieni, dintre care unii erau mascați, au ajuns în zona Al-Funduq, au instigat revolte, au incendiat proprietăți și au provocat pagube”.

Răspunsul IDF la atacul coloniștilor din Al-Funduq a stârnit un nou val de violențe marți. Poliția a declarat că 17 persoane au fost arestate și trei ofițeri de poliție au fost răniți în cursul unui protest față de împușcarea coloniștilor.

Trupele și coloniștii israelieni au ucis cel puțin 851 de palestinieni în Cisiordania și Ierusalimul de Est de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, inclusiv 173 de copii.

2024 a fost al treilea an cel mai mortal pentru israelienii din Cisiordania din 2008, potrivit ONU, care a înregistrat moartea a 34 de israelieni – 15 soldați și 19 civili. Dintre civili, șapte erau coloniști.