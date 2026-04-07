Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Războiul cu Iranul: un sistem de crize interconectate cu impact global

Război în Orientul Mijlociu
Războiul SUA–Iran a depășit logica unui conflict bilateral clasic, transformându-se într-un sistem de crize interconectate în care Iranul nu urmărește victoria militară, ci epuizarea adversarilor prin costuri globale crescânde, în timp ce Rusia câștigă în tăcere, iar lumea plătește prețul.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran a intrat într-o nouă fază, una care depășește cu mult granițele unui război regional clasic. Ceea ce a început ca o campanie militară americano-israeliană împotriva capacităților nucleare și militare iraniene s-a transformat, treptat dar ireversibil, într-un sistem de crize interconectate care afectează simultan piețele energetice globale, securitatea maritimă internațională și echilibrele geopolitice ale marilor puteri.

Strâmtoarea Hormuz: geografie transformată în armă

În centrul crizei se află Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează aproximativ 20 la sută din petrolul mondial. Iranul nu a închis complet această arteră vitală — o astfel de decizie ar fi echivalată cu un act de război total, declanșând o reacție militară imediată și covârșitoare. În schimb, Teheranul practică ceea ce analiștii numesc o strategie de „strangulare controlată": face strâmtoarea suficient de riscantă pentru navigație fără a o bloca definitiv, crescând astfel costurile globale zi de zi.

Efectele se resimt deja în lanț. Asigurările maritime au explodat, fluxurile comerciale s-au redus, iar prețurile la energie cresc constant. Chiar și perturbări minore ale traficului prin Hormuz sunt suficiente pentru a genera unde de șoc pe piețele globale. Europa, vulnerabilă energetic după anii de dezintoxicare de gazul rusesc, resimte presiunea din plin. Asia, dependentă critic de importurile din Golf, este și ea în alertă. Statele Unite, relativ mai protejate prin producția internă, nu sunt nici ele imune la efectele indirecte.

Discuțiile despre escortarea militară a navelor comerciale prin strâmtoare — opțiune luată tot mai serios în calcul la Washington — sunt ele însele un semnal că situația rămâne profund instabilă și că nicio soluție diplomatică rapidă nu este în vedere.

Campanie sistemică, nu doar bombardament

Evaluările militare și de intelligence descriu industria iraniană ca fiind „funcțional înfrântă". Loviturile americane și israeliene au vizat nu doar capacitățile militare directe, ci infrastructura care le susține: producția energetică, logistica industrială, rețelele de aprovizionare. Este o campanie sistemică de dezactivare a statului iranian — energie, industrie, logistică, armată — cu efect cumulativ, nu instantaneu.

Modelul nu este nou. Irakul din 1991 și Serbia din 1999 au cunoscut strategii similare. Diferența critică, însă, este că Iranul este o entitate incomparabil mai mare, mai rezilientă și mai capabilă să răspundă asimetric. Rezultatul probabil nu este o capitulare rapidă, ci un conflict prelungit, cu costuri crescânde pentru toate părțile implicate — inclusiv pentru cele care nu sunt direct pe câmpul de luptă.

Iranul nu încearcă să câștige militar

Aceasta este, poate, ideea cea mai importantă pentru înțelegerea dinamicii actuale: Iranul nu urmărește victoria militară în sensul clasic al termenului. Strategia Teheranului este de a face războiul atât de costisitor pentru adversari și pentru economia globală, încât presiunea internațională să forțeze o soluție negociată în termeni acceptabili pentru regim.

De aceea, Iranul respinge acordurile parțiale și cere un aranjament „total" — o recunoaștere implicită că miza nu este o retragere tactică, ci redefinirea statutului său regional și internațional. Fiecare zi de criză este, din perspectiva Teheranului, o zi în care costul războiului crește pentru Washington, Tel Aviv, Bruxelles și Tokyo.

Rusia: câștigătorul tăcut

Paradoxal, cel mai mare beneficiar al acestui conflict nu se află nici la Washington, nici la Ierusalim, nici la Teheran. Se află la Moscova.

Rusia câștigă pe trei planuri simultan. Financiar: creșterea prețurilor la petrol aduce venituri suplimentare substanțiale unui buget de război deja suprasolicitat. Strategic: atenția militară și diplomatică a Occidentului s-a mutat parțial din Ucraina, reducând presiunea pe frontul estic. Politic: fragmentarea atenției occidentale slăbește coeziunea răspunsului față de agresiunea rusă și oferă Kremlinului un argument retoric — dacă SUA bombardează infrastructura civilă iraniană, Moscova poate justifica atacurile asupra rețelei electrice ucrainene ca practică curentă în timp de război.

Este exact scenariul pe care Moscova l-a dorit: crize simultane care diluează capacitatea de răspuns a lumii democratice.

Riscul unei escaladări în lanț

Pericolul cel mai acut în acest moment nu este continuarea conflictului la nivelul său actual, ci escaladarea sa necontrolată. Coordonarea dintre Iran, Hezbollah și grupările Houthi din Yemen creează premisele unui conflict multi-front, cu atacuri sincronizate și riscul unor răspunsuri disproporționate. Un incident naval în Hormuz — o coliziune, o eroare de calcul, o provocare deliberată — ar putea declanșa o confruntare directă între SUA și Iran cu consecințe imprevizibile. Un atac masiv asupra Israelului ar putea transforma conflictul bilateral într-un război regional generalizat.

Concluzie: o nouă geopolitică a crizelor interconectate

Ceea ce trăim nu mai este un simplu „război SUA–Iran". Este un sistem de crize interconectate — energetică, maritimă, prin proxy, de competiție între marile puteri — care se alimentează reciproc și care nu are un mecanism simplu de dezamorsare.

Comunitatea internațională se confruntă cu o realitate dură: nu există câștigători rapizi în această ecuație. Există doar grade diferite de pierdere, distribuite inegal între actorii implicați și economiile lumii. Iar atâta timp cât Iranul reușește să mențină războiul „suficient de scump pentru toți ceilalți", fiecare zi care trece consolidează, paradoxal, poziția sa de negociere.

