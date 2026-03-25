Iranul percepe taxe navelor pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a început să perceapă taxe pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz de către unele nave comerciale , semn că țara își consolidează controlul asupra acestei rute maritime vitale, a relatat Bloomberg.

Conform surselor, taxa pentru o călătorie poate ajunge până la două milioane de dolari și se percepe o singură dată. Se observă că unele dintre nave au plătit deja pentru călătorie. Cu toate acestea, conform surselor, modul exact în care funcționează acest mecanism - în special, în ce monedă se efectuează plata - este încă neclar.

Plățile arată influența Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, prin care trec zilnic aproximativ o cincime din petrolul și gazele lumii, precum și transporturi mari de alimente, metale și alte bunuri, se arată în publicație. De asemenea, se mai precizează că, având în vedere că războiul din Orientul Mijlociu se află acum în a patra săptămână, este deosebit de important ca unele țări să mențină aprovizionarea cu energie stabilă.

În special, aceste plăți au fost efectuate fără publicitate nejustificată. Potrivit surselor, lipsa informațiilor deschise și incertitudinea cu privire la cine ar putea fi următorul nu fac decât să amplifice tensiunile pe această rută.

De asemenea, se observă că, de la începutul războiului, un număr mic de nave au trecut pe această rută, majoritatea fiind conectate la Iran. Altele, conform datelor disponibile, aleg rute mai apropiate de coasta țării.

India, care a ajutat patru cisterne GNL să părăsească Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat că dreptul internațional garantează libera trecere și nu impune plata pentru utilizarea strâmtorii. Prim-ministrul Narendra Modi a discutat, de asemenea, situația cu Iranul și impactul războiului asupra rutei într-o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, a relatat ziarul.

În special, deși Iranul percepe în prezent o taxă de la caz la caz, țara are în vedere oficializarea acestei taxe ca parte a unei înțelegeri postbelice mai ample. Săptămâna trecută, un parlamentar iranian a declarat că parlamentul promovează o inițiativă de impunere a unei taxe pentru utilizarea Strâmtorii Ormuz ca trecere sigură.

Pentru producătorii arabi din Golful Persic, chiar și o taxă neoficială este inacceptabilă, deoarece le afectează suveranitatea, creează un precedent periculos și le-ar putea permite să utilizeze o rută comercială importantă pentru a pune presiune asupra exporturilor de energie. De asemenea, se observă că Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite depind în mare măsură de această rută pentru a furniza petrol piețelor mondiale, dar acum utilizează parțial conducte alternative pentru a ocoli Strâmtoarea Hormuz și a livra petrol clienților lor.

Administrația Trump a luat în considerare posibilitatea ocupării sau blocării insulei iraniene Kharg pentru a forța Teheranul să restabilească trecerea prin Strâmtoarea Hormuz. Se crede că șeful Casei Albe nu va putea pune capăt conflictului în propriile condiții atâta timp cât Iranul controlează această importantă rută maritimă. Cu toate acestea, după cum au remarcat experții, operațiunea de pe Kharg, care se află la aproximativ 25 km de coastă și prin care este procesat aproximativ 90% din petrolul iranian, ar putea pune armata americană în pericol grav. O astfel de operațiune este planificată doar după o reducere suplimentară a potențialului militar al Iranului în zona strâmtorii.

La rândul lor, oficialii iranieni refuză să discute măcar despre deschiderea strâmtorii și se concentrează doar pe atacurile supraviețuitoare ale forțelor americane și israeliene.