search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul avertizează Europa: Orice țară care se alătură SUA și Israelului în război va deveni „țintă legitimă” pentru represalii

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a avertizat vineri că orice țară care se alătură Statelor Unite și Israelului în conflictul cu Iranul va deveni o „țintă legitimă” pentru represaliile Teheranului. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului francez France24, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi: FOTO: X
Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi: FOTO: X

Oficialul iranian a afirmat că autoritățile de la Teheran au transmis deja un mesaj clar statelor europene și altor actori internaționali.

„Am informat deja europenii și pe toți ceilalți că trebuie să fie atenți să nu se implice în acest război de agresiune împotriva Iranului”, a declarat Majid Takht-Ravanchi.

Acesta a avertizat că, în cazul în care o țară va decide să sprijine militar Statele Unite sau Israelul, Iranul o va considera parte a conflictului.

„Dacă vreo țară se alătură Americii și Israelului în agresiunea împotriva Iranului, va deveni și ea țintă legitimă pentru represaliile Teheranului”, a spus viceministrul iranian de Externe.

Takht-Ravanchi a susținut că Iranul a negociat „cu bună-credință” cu Statele Unite și că discuțiile diplomatice păreau să avanseze înainte de izbucnirea conflictului. Potrivit acestuia, ultima rundă de negocieri dintre cele două părți, care a avut loc la Geneva săptămâna trecută, a fost una pozitivă.

„Ultima rundă de negocieri de la Geneva, de joi trecută, a fost un succes”, a afirmat oficialul iranian, acuzând însă că „guvernul SUA a început, sâmbătă, cu ajutorul regimului israelian, o agresiune împotriva Iranului”.

Viceministrul a confirmat totodată că Iranul desfășoară atacuri împotriva unor grupări kurde din nordul Irakului, pe fondul informațiilor potrivit cărora serviciile de informații americane și israeliene ar furniza arme acestor grupuri.

„Dacă este necesar să ne protejăm suveranitatea, o vom face cu siguranță”, a declarat Takht-Ravanchi.

Declarațiile oficialului iranian vin în contextul în care mai multe state europene au crescut prezența militară în Orientul Mijlociu. Franța, Grecia și Italia au trimis nave de război în regiune, iar liderii Uniunii Europene au condamnat atacurile iraniene din zonă, solicitând în același timp încetarea conflictului și reluarea negocierilor diplomatice.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul colaborează cu partenerii săi internaționali pentru a găsi o soluție care să pună capăt conflictului cu Iranul, precizând însă că Germania împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se BUCURE că sunt lângă RĂZBOI. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
gandul.ro
image
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
mediafax.ro
image
Cu ce „mașină” se deplasează scriitorul Radu Paraschivescu. Răspunsul dat lui Ilie Dumitrescu: ”Am un 335 / Doamne apără și păzește”
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Oraşul din România care vrea să facă un "cartier roşu" la periferie. Acolo se vor muta jocurile de noroc
observatornews.ro
image
Predicția îngrijorătoare făcută de 'noul Nostradamus' s-a îndeplinit! Previziunile lui Athos Salomé pentru 2026 😲
cancan.ro
image
300 dosare de pensii ajung lunar la CCR. Formula de recalculare a pensiei poate fi declarată neconstituțională
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât înseamnă un baril în litri. Preţul petrolului continuă să crească, avertismentul specialiştilor
playtech.ro
image
Ședință foto incendiară cu una din cele mai frumoase prezentatoare din lume. E însărcinată a doua oară, dar nu a ținut cont de asta
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Detaliul scăpat de multă lume. Titi Aur a spus ce l-a influențat pe Kader Keita să nu calce frâna
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Circulație OPRITĂ pe A7! Accident CUMPLIT acum... Vezi mai mult
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Secretul bine ascuns de Donald Trump. De ce i-au făcut pastorii creștini slujbă la Casa Albă VIDEO
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta a ajuns în România. Prin ce mijloace a a reușit fiica de 17 ani a lui Ponta să ajungă în țară
actualitate.net
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
FotoJet (61) jpg
Sydney Sweeney, cod roșu de erotism! Sânii mari, naturali și fermi n-au lăsat-o niciodată în anonimat
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii lasă ghinionul în urmă. După o perioadă dificilă și plină de provocări, nativii vor fi răsplătiți: bani, relații și împlinire
image
Brenciu își lasă familia în Kuala Lumpur. De ce se întoarce singur în România: „Nu vreau să dau sfaturi celor care au rămas blocați, prin lume, din cauza războiului”

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal