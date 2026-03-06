Iranul avertizează Europa: Orice țară care se alătură SUA și Israelului în război va deveni „țintă legitimă” pentru represalii

Viceministrul iranian de Externe, Majid Takht-Ravanchi, a avertizat vineri că orice țară care se alătură Statelor Unite și Israelului în conflictul cu Iranul va deveni o „țintă legitimă” pentru represaliile Teheranului. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului francez France24, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Oficialul iranian a afirmat că autoritățile de la Teheran au transmis deja un mesaj clar statelor europene și altor actori internaționali.

„Am informat deja europenii și pe toți ceilalți că trebuie să fie atenți să nu se implice în acest război de agresiune împotriva Iranului”, a declarat Majid Takht-Ravanchi.

Acesta a avertizat că, în cazul în care o țară va decide să sprijine militar Statele Unite sau Israelul, Iranul o va considera parte a conflictului.

„Dacă vreo țară se alătură Americii și Israelului în agresiunea împotriva Iranului, va deveni și ea țintă legitimă pentru represaliile Teheranului”, a spus viceministrul iranian de Externe.

Takht-Ravanchi a susținut că Iranul a negociat „cu bună-credință” cu Statele Unite și că discuțiile diplomatice păreau să avanseze înainte de izbucnirea conflictului. Potrivit acestuia, ultima rundă de negocieri dintre cele două părți, care a avut loc la Geneva săptămâna trecută, a fost una pozitivă.

„Ultima rundă de negocieri de la Geneva, de joi trecută, a fost un succes”, a afirmat oficialul iranian, acuzând însă că „guvernul SUA a început, sâmbătă, cu ajutorul regimului israelian, o agresiune împotriva Iranului”.

Viceministrul a confirmat totodată că Iranul desfășoară atacuri împotriva unor grupări kurde din nordul Irakului, pe fondul informațiilor potrivit cărora serviciile de informații americane și israeliene ar furniza arme acestor grupuri.

„Dacă este necesar să ne protejăm suveranitatea, o vom face cu siguranță”, a declarat Takht-Ravanchi.

Declarațiile oficialului iranian vin în contextul în care mai multe state europene au crescut prezența militară în Orientul Mijlociu. Franța, Grecia și Italia au trimis nave de război în regiune, iar liderii Uniunii Europene au condamnat atacurile iraniene din zonă, solicitând în același timp încetarea conflictului și reluarea negocierilor diplomatice.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul colaborează cu partenerii săi internaționali pentru a găsi o soluție care să pună capăt conflictului cu Iranul, precizând însă că Germania împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.