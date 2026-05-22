De ce este esențial Right to Repair și cum a salvat OnLaptop peste 30.000 de echipamente

Dreptul de a repara propriile dispozitive nu mai este doar o idee filozofică — devine legislație europeană și o decizie practică pe care tot mai mulți utilizatori o iau în fiecare zi. Iată ce înseamnă cu adevărat Right to Repair și de ce contează mai mult decât crezi.

Uniunea Europeană pune tot mai mult accent pe conceptul de „Right to Repair" — dreptul utilizatorilor de a repara mai ușor dispozitivele electronice și de a le folosi mai mult timp înainte de a fi înlocuite. Într-o perioadă în care multe produse sunt construite pentru a fi schimbate rapid, nu reparate, tot mai mulți utilizatori încep să își dorească transparență, acces la piese și libertatea de a decide cât timp își folosesc propriul echipament.

La OnLaptop, acest principiu face parte din filosofia noastră de ani de zile. Credem că foarte multe laptopuri și telefoane considerate „de aruncat" pot fi salvate prin intervenții tehnice realizate corect, diagnosticare profesionistă și acces la componente compatibile. Până astăzi, echipa OnLaptop a contribuit la readucerea în funcțiune a peste 30.000 de echipamente, prelungind durata de viață a acestora și reducând cantitatea de deșeuri electronice generate inutil.

Dar dincolo de cifre, întrebarea rămâne aceeași: de ce ajung atât de multe dispozitive perfect reparabile la coșul de gunoi? Și cine câștigă din asta?

De ce sunt dispozitivele moderne tot mai greu de reparat

Faptul că dispozitivele moderne devin tot mai greu de reparat nu este o întâmplare. Este direcția în care merge industria tech. Mulți utilizatori observă că laptopul sau telefonul începe să meargă mai greu după câțiva ani, bateria nu mai ține, iar costurile de reparație sunt atât de mari încât un model nou pare o alegere mai simplă.

În spatele acestei situații există și motive tehnice. Mulți producători aleg design-uri compacte, unde componentele sunt lipite sau integrate direct pe placa de bază. Asta înseamnă că upgrade-urile sau reparațiile devin dificile ori foarte costisitoare. De exemplu, unele laptopuri moderne au RAM-ul și SSD-ul sudate direct pe placă, fără posibilitatea de înlocuire. În cazul telefoanelor, anumite componente funcționează corect doar împreună cu software-ul original al producătorului, iar construcțiile premium din sticlă și metal fac reparațiile mai scumpe decât în trecut.

Desigur, nu toate aceste decizii sunt luate intenționat împotriva utilizatorului. Unele ajută la obținerea unor dispozitive mai subțiri, mai performante sau rezistente la apă. Totuși, efectul final este același: produsele devin mai greu de reparat, iar mulți oameni ajung să le înlocuiască mai repede decât și-ar dori..

Ce înseamnă Right to Repair în practică, dincolo de declarații politice

Regulamentul european privind dreptul la reparare — intrat în vigoare în 2024 — obligă producătorii să pună la dispoziție piese de schimb, instrumente și informații tehnice pentru categorii extinse de produse electronice. Ideea nu este nouă, dar acum are forță juridică.

Concret, asta înseamnă că un centru independent de service laptop din București ar trebui să poată accesa aceleași piese și documentații tehnice ca un service autorizat. Utilizatorul ar trebui să poată alege unde își repară dispozitivul fără să piardă garanția legală din cauza acestei alegeri.

În teorie, sună bine. În practică, implementarea este lentă și inegală. Unii producători respectă litera legii, dar nu spiritul ei: furnizează piese la prețuri prohibitive sau documentații tehnice incomplete. Alții — în special în segmentul enterprise, cu ThinkPad-uri sau Dell Latitude — au o tradiție mai lungă de reparabilitate și oferă manuale de service detaliate disponibile public.

Ce se schimbă cel mai important nu este documentul legislativ în sine, ci mentalitatea utilizatorului. Dreptul la reparare funcționează cu adevărat atunci când utilizatorul știe că are această opțiune și o alege activ.

Ce vedem frecvent în service: dispozitive care nu trebuiau înlocuite

Vine cineva cu un laptop care „nu mai pornește". A stat câteva luni într-un sertar, pentru că li s-a spus că „nu merită reparat". Uneori este o problemă de alimentare — un condensator umflat, un circuit de încărcare defect, o conexiune mecanică cedată. Intervenție de câteva ore, dispozitiv funcțional. Alteori este mai complex.

Vine cineva cu un telefon cu ecranul spart care „oricum nu mai funcționa bine". Bateria era la 60% capacitate după doi ani de utilizare. Schimbi ecranul, schimbi bateria — telefonul funcționează ca nou. Costul total: o fracțiune din prețul unui model nou.

Vine cineva cu un Nintendo Switch care „nu mai încarcă". Portul USB-C este uzat mecanic — lucru extrem de frecvent la consolele folosite intens în mod portabil. Nu este o defecțiune catastrofală. Este o componentă care cedează prin uzură normală și care se poate înlocui.

Ce au în comun toate aceste situații? Utilizatorul a primit undeva, la un moment dat, mesajul că dispozitivul nu mai poate fi salvat. Uneori mesajul venea de la un service care nu avea echipamentul necesar. Alteori venea chiar de la producător, prin lipsa accesului la piese.

Din experiența noastră, o mare parte din dispozitivele aduse cu eticheta „defect total" au o problemă specifică, identificabilă prin diagnostic corect. Diagnosticul nu este un formalism — este pasul care separă o decizie informată de o cheltuială inutilă.

Când reparația merită și când nu — o perspectivă sinceră

Right to Repair nu înseamnă că orice dispozitiv trebuie reparat cu orice preț. Înseamnă că decizia trebuie să fie informată, nu influențată de lipsa accesului la piese sau informații.

Există situații în care reparația nu merită economic: un laptop vechi cu placă de bază defectă și procesor din generații depășite, unde costul reparației depășește valoarea reală a dispozitivului. Un telefon low-end cu display spart și carcasă deteriorată, unde piesele costă aproape cât un model echivalent nou. O consolă PlayStation 4 cu probleme multiple suprapuse.

Există și situații în care disponibilitatea pieselor schimbă calculul. Unele modele de telefoane mid-range au ecrane greu de găsit sau disponibile doar la prețuri care nu justifică reparația. Alteori, exact aceleași piese sunt disponibile în variante multiple — originale, OEM, refurbished, pull OEM — iar diferența de preț și calitate între ele este semnificativă.

Principiul care funcționează în practică: piesa aftermarket nu este prin definiție proastă. Problema este calitatea ei și potrivirea cu situația concretă a dispozitivului. Un ecran aftermarket de calitate bună pe un telefon folosit zilnic în condiții normale funcționează excelent. Același ecran de calitate slabă cedează în câteva luni sau afectează comportamentul touchscreen-ului.

De aceea, diagnosticul și consultarea înainte de reparație nu sunt opționale — sunt esențiale pentru a lua decizia corectă.

Infrastructura care face posibilă reparabilitatea reală

Right to Repair ca principiu legislativ funcționează doar dacă există centre tehnice capabile să execute reparațiile respective. Nu orice service poate rezolva orice problemă — și asta nu este o critică, ci o realitate tehnică.

Repararea unui circuit OLED cu trasee ITO deteriorate necesită echipament laser specializat. Reballing-ul unui cip BGA — operațiunea prin care un procesor sau un cip de memorie este demontat, curățat și reconnectat pe placă cu bile de cositor noi — necesită stații de rework profesionale și experiență practică, nu doar instrucțiuni de pe YouTube. Diagnosticarea unui scurtcircuit pe placa de bază necesită surse de laborator, osciloscoape și, uneori, analiză termică pentru a localiza zona afectată.

Aceste capabilități nu sunt disponibile la orice service de cartier. Și asta este unul dintre motivele pentru care mulți utilizatori primesc răspunsul „nu se poate repara" — nu pentru că dispozitivul este ireparabil, ci pentru că service-ul respectiv nu are echipamentul sau experiența necesară.

Right to Repair nu înseamnă că oricine poate repara orice. Înseamnă că există undeva cineva care poate — și că utilizatorul are dreptul să ajungă la acea persoană.

Deșeuri electronice: un cost real, nu o metaforă

România generează anual mii de tone de deșeuri electronice. O parte semnificativă din ele conțin materiale rare sau toxice — litiu, cobalt, mercur, plumb — care necesită procesare specializată pentru a fi eliminate fără daune de mediu. O altă parte conțin date personale ale utilizatorilor, șterse superficial sau deloc.

Fiecare dispozitiv salvat printr-o reparație este, concret, mai puțin metal, plastic și substanțe chimice care nu ajung într-un depozit de deșeuri. Nu este o concluzie idealistă — este aritmetică simplă.

Peste 30.000 de echipamente readuse în funcțiune înseamnă, în termeni practici, mii de kilograme de materiale care nu au intrat în ciclul de eliminare prematur. Și înseamnă mii de utilizatori care nu au cheltuit bani pe un dispozitiv nou înainte să fie necesar.

Ce poți face concret dacă dispozitivul tău pare „la final"

· Nu lua decizia de înlocuire înainte de un diagnostic real. Simptomele vizibile — ecran negru, baterie care nu ține, laptop care nu pornește — pot avea cauze foarte diferite ca severitate și cost de remediere.

· Dacă un service îți spune că nu se poate repara fără să desfacă dispozitivul sau să facă măsurători, înseamnă că nu a făcut un diagnostic — a făcut o estimare vizuală. Nu sunt același lucru.

· Întreabă despre opțiunile de piese disponibile. Un centru serios îți va explica diferența dintre o piesă originală, OEM și aftermarket și îți va lăsa decizia ție, informată.

· Amânarea reparației poate crește costul. O baterie umflată ignorată poate deteriora carcasa sau ecranul. Un port de încărcare defect solicitează mai mult placa de bază. O problemă de răcire netratată poate duce la defectarea procesorului.

· Datele tale sunt parte din decizie. Înainte de orice intervenție majoră, asigură-te că există un backup sau că service-ul are capabilitatea de a recupera datele dacă ceva merge prost.

Dreptul de a repara este, în fond, dreptul de a decide

Nu toți utilizatorii vor să repare singuri. Nu toți au timp, curiozitate sau toleranță pentru risc. Și nu este nicio problemă în asta.

Dar toți utilizatorii ar trebui să aibă acces la informație corectă, la diagnostic real și la opțiunea de reparare dacă aceasta există. Fără bariere artificiale create de lipsa pieselor, de garanții anulate automat sau de sisteme software care penalizează înlocuirea componentelor cu variante neautorizate.

Right to Repair nu este un moft al unor activiști tech. Este o schimbare de paradigmă despre cine deține cu adevărat dispozitivul pe care l-a cumpărat și cât timp are dreptul să îl folosească. Legislația europeană merge în direcția bună. Rămâne ca utilizatorii să știe că au această opțiune — și să o folosească.

Pot pierde garanția dacă merg la un service independent, neautorizat de brand?

Conform legislației europene actuale, inclusiv directivelor privind dreptul la reparare, producătorii nu pot anula automat garanția legală doar pentru că ai ales un service independent. Garanția comercială oferită de producător poate fi afectată în anumite condiții, dar garanția legală de doi ani — cea prevăzută de legislația UE — nu dispare prin simpla alegere a unui centru de reparații autorizat independent. Dacă există un defect de fabricație, drepturile tale rămân intacte.

Cum știu dacă merită să repar sau să înlocuiesc un dispozitiv?

Nu există o regulă universală, dar există câteva criterii practice: vârsta dispozitivului, costul estimat al reparației față de valoarea lui actuală de piață, disponibilitatea pieselor și dacă mai primește actualizări software relevante. Un diagnostic profesionist îți dă informațiile concrete pe care să le cântărești — fără diagnostic, orice decizie este luată pe informații incomplete.

De ce unele dispozitive nu pot fi reparate, chiar dacă par simple?

Proiectarea modernă a prioritizat subțirimea, autonomia și rezistența la apă în detrimentul reparabilității. Componente lipite direct pe placă, adezivi industriali, șuruburi proprietare și cuplaje software între componente fac unele reparații imposibile tehnic sau economic. Nu este întotdeauna o decizie cinică — uneori sunt compromisuri de design reale. Dar efectul practic este același: dispozitivul este mai greu de reparat.

Ce înseamnă „diagnostic" la un service de laptop sau telefon și de ce contează?

Diagnosticul este procesul prin care un tehnician identifică cu precizie ce componentă sau funcție este defectă și de ce. Nu este o estimare vizuală și nu se face în două minute. Implică măsurători electrice, teste funcționale, uneori inspecție sub microscop sau analiză termică. Un diagnostic corect îți spune exact ce s-a defectat, ce opțiuni de reparare există și care este costul real — nu o aproximare. Fără el, riști să înlocuiești piese care funcționau sau să ratezi defectul real.