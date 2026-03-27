Un singur război pe patru fronturi! (cum tacticile rusești au ajuns să modeleze strategia iraniană împotriva Americii)

Într-o sală discretă a German Marshall Fund din Washington, joi, 27 martie 2026, o mână de foști oficiali guvernamentali, analiști și jurnaliști au ascultat un briefing care, în orice altă epocă, ar fi părut science fiction.

Militarii ucraineni aflați în vizită — oameni care știu cum arată un câmp de bătălie dominat de drone pentru că l-au trăit zi de zi — nu veniseră să ceară ajutor. Veniseră să avertizeze. Și avertismentul lor era simplu, brutal și foarte concret: ceea ce Rusia a perfecționat deasupra Harkovului și Zaporijia, Iranul aplică acum deasupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Același manual. Aceleași principii. Același scop: nu victoria militară decisivă, ci erodarea lentă, sistematică, a voinței adversarului. „Tacticile lor s-au schimbat din iulie anul trecut până acum", a spus unul dintre ofițerii ucraineni.

„Acum seamănă foarte mult cu ale rușilor împotriva cărora luptăm." Declarația a fost făcută de unul dintre militarii ucraineni aflați în vizită la Washington. Ceea ce știu despre contextul declarației este că: audiența era mică și selectă — foști oficiali guvernamentali, analiști și jurnaliști acreditați. Delegația se afla la Washington de câteva zile și avusese întâlniri separate cu responsabili ai programului „drone dominance" al Pentagonului și cu ofițeri specializați în operațiuni contra-UAS. Briefing-ul de la German Marshall Fund era, prin urmare, una dintre ultimele opriri ale unui turneu discret de consultări militare la nivel înalt.

Programul „Drone Dominance"

Programul „Drone Dominance" reprezintă cel mai ambițios efort american de reînarmare cu sisteme aeriene fără pilot din ultimele decenii și, în același timp, o recunoaștere implicită că Statele Unite au rămas în urmă față de adversarii săi într-un domeniu pe care chiar ele l-au inventat.

Originea și doctrina

Pe 10 iulie 2025, secretarul apărării Pete Hegseth a semnat memorandumul „Unleashing U.S. Military Drone Dominance", avertizând că dronele reprezintă cea mai mare inovație de pe câmpul de luptă dintr-o generație și că adversarii Americii produc colectiv milioane de drone ieftine pe an, în timp ce unitățile americane nu sunt dotate cu dronele letale de mici dimensiuni pe care câmpul de luptă modern le impune. Hegseth a subliniat că „dominanța dronelor este o cursă de proces la fel de mult ca una tehnologică" și că inovația pe câmpul de bătălie modern necesită o strategie de achiziție nouă, care să fuzioneze producătorii cu trupele din linia întâi.

Structura și finanțarea

Programul este organizat în patru faze, fiecare începând cu o competiție denumită „Gauntlet" și terminând cu livrarea completă a sistemelor câștigătoare către unități militare. Bugetul total al programului este de aproximativ 1,1 miliarde de dolari pe parcursul a 18 luni. Faza inițială include aproximativ 150 de milioane de dolari în ordine de livrare de prototipuri, începând cu achiziția a circa 30.000 de drone de atac cu o singură utilizare. Intenția declarată este crearea unei cereri imediate pentru drone produse în America și identificarea limitărilor din lanțul de aprovizionare. Până în 2027, programul intenționează să achiziționeze peste 200.000 de drone capabile să producă efecte letale în cele mai dificile medii de luptă.

Competiția — „Gauntletul"

Primele 25 de companii au fost invitate să-și demonstreze capabilitățile la Fort Benning, Georgia, unde operatori militari au zburat și evaluat dronele cu costuri reduse pentru a decide cine primește comenzi. Câștigătorii urmau să primească ordine pentru un total de 30.000 de drone mici de atac cu o singură direcție, livrate unităților militare pe parcursul a cinci luni.

Un detaliu semnificativ: printre cele 25 de companii selectate se numără și Ukrainian Defense Drones Tech Corp., o companie bazată în Ucraina cu experiență în dezvoltarea de sisteme fără pilot utilizate în medii de luptă reale, inclusiv drone de atac în perspectivă la persoana întâi.

Prezența unei firme ucrainene în competiție ilustrează tocmai contradicția semnalată de delegația militară de la German Marshall Fund: în timp ce Trump a respins politic cooperarea cu Kievul, la nivel tehnic și operațional armata americană continuă să valorifice experiența ucraineană.„Gauntlet" — literal în română: „mănușa" sau, în expresia clasică, „a arunca mănușa" — dar în contextul militar-industrial american termenul capătă o semnificație mult mai dură și mai precisă.

Provine din expresia medievală to run the gauntlet — a trece printre două șiruri de soldați care loveau fără oprire — o probă de rezistență extremă. Prin extensie, termenul a ajuns să desemneze un test sever, eliminatoriu, fără concesii, în care doar cei capabili să reziste merg mai departe. În programul Drone Dominance, „Gauntletul” reprezintă evaluarea operațională reală prin care companiile trebuie să demonstreze că produsele lor funcționează în condiții de luptă, nu doar în prezentări sau teste controlate.

La Fort Benning, Georgia, procesul a fost simplu și brutal în execuție: cele 25 de companii selectate și-au adus dronele direct în poligon, unde au fost operate și evaluate de militari activi, nu de ingineri sau funcționari. Sistemele au fost testate în scenarii reale — atac, recunoaștere, operare sub bruiaj electronic — exact tipul de mediu în care eșecul nu poate fi mascat. Rezultatul nu a lăsat loc de interpretări: cine performează primește contracte, cine nu, iese din joc sau revine pentru o nouă încercare. Această abordare marchează o ruptură clară față de modelul clasic de achiziții militare americane, unde programe de miliarde puteau fi câștigate pe baza specificațiilor tehnice și a promisiunilor din laborator. „Gauntletul” introduce o logică diferită, inspirată direct din realitatea războiului din Ucraina: tehnologia trebuie testată rapid, adaptată constant și abandonată fără ezitare dacă nu livrează rezultate. În esență, nu mai contează ce promite un sistem, ci ce face efectiv pe câmpul de luptă. Gauntletul devine astfel filtrul nemilos care separă tehnologia reală de cea care funcționează doar în PowerPoint.

Contextul geopolitic și criticile

Lansarea programului vine pe fondul unei dezbateri tot mai aprinse la Washington despre dacă Statele Unite sunt pregătite pentru un război de mare amploare cu drone. Președintele Comitetului pentru Servicii Armate al Senatului, Roger Wicker, a declarat că atât industria americană de drone, cât și Pentagonul sunt „cu ani în urmă față de curba" în producerea și utilizarea dronelor (noi români pe unde suntem? ).

El a argumentat și că China a capturat peste 90% din piața globală a dronelor mici nemilitare prin subvenții, presiuni de prețuri și control al lanțului de aprovizionare. Critica cea mai tăioasă a venit din direcție neașteptată. Senatoarea Jeanne Shaheen, care a vizitat recent producătorii ucraineni de drone la Odesa, a reproșat Pentagonului că nu se angajează mai direct cu producătorii ucraineni: „Ei vorbeau de iterarea dronelor la fiecare două săptămâni din cauza războiului. Nu știu cum credem că vom concura dacă vorbim de un calendar de șase luni."

Observația sonatoarei Shaheen atinge miezul problemei strategice: în Ucraina, ciclul de inovație pentru drone se măsoară în săptămâni, nu în luni sau ani — exact ritmul pe care adversarii Americii l-au adoptat și pe care Pentagonul încearcă acum să-l egaleze prin „Drone Dominance". Pe scurt, „Drone Dominance" este recunoașterea că războiul din Ucraina a schimbat definitiv natura conflictului armat— și că America, paradoxal, învață această lecție cu întârziere de la aliatul pe care administrația sa îl tratează cu ambiguitate politică.

De la valul existențial la picătura chineză

Dar să revenim la iranieni. Până în vara anului 2025, doctrina iraniană de răspuns la atacurile americane și israeliene se baza pe un principiu clasic al descurajării prin masă: lansarea simultană a sute de drone și rachete balistice, suficiente pentru a satura sistemele de apărare adversare. În iunie 2025, după loviturile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene, Teheranul a ripostat exact astfel — un val amplu, spectaculos, blocat în proporție covârșitoare de apărările integrate ale SUA și Israelului. Patriot PAC-3, THAAD, interceptoare navale și aviația israeliană au lucrat în concert.

Atacul a eșuat în obiectivele sale militare imediate. Iranul a tras concluziile necesare. Și le-a tras rapid. Începând din toamna lui 2025, modelul s-a schimbat fundamental. În loc de atacuri masive și previzibile, forțele iraniene au trecut la hărțuire continuă: grupuri mici de drone — uneori cinci, alteori douăzeci — lansate repetat, la intervale neregulate, împotriva unei varietăți tot mai largi de ținte: depozite de carburant, instalații portuare, rețele electrice din apropierea bazelor americane, infrastructură civilă pe care sistemele Patriot nu au fost concepute să o protejeze și pe care comandanții americani nu o pot prioritiza față de active militare critice. Este exact logica pe care Rusia a aplicat-o în Ucraina: nu doborârea armatei, ci stingerea luminilor, oprirea trenurilor, înghețarea populației. Institutul pentru Studiul Războiului a documentat această tranziție și a identificat și mecanismul care o face posibilă: Teheranul și-a descentralizat radical lanțul de comandă.

Comandanții de pe teren au primit ordin să „tragă la discreție" — o delegare a autorității operaționale care face atacurile mai greu de anticipat și mai dificil de neutralizat diplomatic. Nu mai există un singur centru de decizie de convins sau intimidat. Nu mai poți să-I asculți numai pe lideri de la Teheran trebuie să-i ascuți și să-i interceptezi pe toți cei 31 de generali care conduc structurile militare din provinciile iraniene.

Mâna Moscovei

Că această transformare doctrinară nu s-a produs în vid ea fiind susținută de surse multiple și convergente. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 15 martie că Rusia furnizase Iranului drone Shahed-136 înaintea atacurilor-surpriză americano-israeliene din februarie — aceleași drone pe care Moscova le folosise masiv împotriva orașelor ucrainene și pe care le-a primit inițial chiar de la Teheran, într-un transfer care s-a întors acum ca un bumerang strategic.

Cercul s-a închis: tehnologia iraniană, perfecționată în teatrul ucrainean de operații, revine acum îmbunătățită și însoțită de know-how rusesc. Mai mult decât hardware, Rusia oferă Iranului ceva mai valoros: informații de lovire. ISW și surse din serviciile de informații americane confirmă că Moscova transmite date de recunoaștere care permit Teheranului să lovească mai precis și mai eficient. Este o formă de război prin procură cu două straturi: Iranul luptă împotriva Americii, iar Rusia conduce din umbră, fără a-și asuma niciun risc direct.

Casa Albă a ales să ignore public această realitate. Președintele Trump a refuzat să denunțe sprijinul rusesc pentru Iran și, mai surprinzător, a respins oferta Ucrainei de a-și pune experiența operațională la dispoziția forțelor americane — o ofertă care venea din partea unor oameni cu experiență directă în contracararea exact a acelorași tactici. Între timp, Washingtonul a suspendat sancțiunile asupra intereselor petroliere rusești și ale unor producători iranieni, consolidând finanțele ambelor puteri cu care se află, direct sau indirect, în conflict. O contradicție strategică greu de explicat și mai greu de justificat.

Ucraina ca laborator și avertisment

Nu toți liderii militari americani împărtășesc reticența politică a Casei Albe. Generalul-locotenent Steven Whitney, directorul Structurii de Forțe al Space Force, a declarat în cadrul unei audieri că inovația ucraineană în domeniul dronelor este „ieșită din comun" — o recunoaștere remarcabilă venită din partea unui general american față de o armată care luptă cu resurse infinit mai mici.

Militarii ucraineni aflați la Washington au confirmat că s-au întâlnit cu responsabili ai programului „drone dominance" al Pentagonului și cu ofițeri specializați în operațiuni contra-UAS — dialoguri tehnice care se desfășoară, se pare, în pofida semnalelor politice contrare de la vârful administrației.

Miza acestor schimburi este uriașă. Ucraina a acumulat în trei ani de război o expertiză operațională în domeniul dronelor pe care nicio altă armată din lume nu o posedă în aceeași măsură. A învățat să detecteze, să bruieze, să intercepteze și să distrugă sisteme UAS în condiții de conflict real — nu în poligoane sau simulări. A dezvoltat soluții de război electronic pe care marile puteri le studiază cu interes și le reproduc cu întârziere. A plătit pentru această cunoaștere cu un preț incomensurabil. Tocmai de aceea, avertismentul adresat joi la Washington capătă o greutate aparte. Oamenii care l-au rostit nu sunt teoreticieni. Sunt practicieni ai unui tip de război care s-a extins deja dincolo de granițele Ucrainei și care remodela, în timp real, modul în care state autoritare coordonate lovesc democrațiile occidentale. „Iran, Coreea de Nord, China și Rusia", a spus unul dintre ofițeri înainte de a părăsi sala. „Acesta este un singur război." Nu o metaforă. O evaluare operațională.

Israelul atacă rădăcina, nu ramurile

(Operațiunile nocturne IDF împotriva Iranului: o schimbare de paradigmă strategică)

În timpul nopții, aviația israeliană a executat o dublă lovitură asupra Iranului care, dincolo de comunicatul tehnic și laconic al IDF, semnalează ceva mai profund decât un simplu răspuns militar: o decizie strategică de a trata arsenalul iranian nu ca pe o realitate de gestionat, ci ca pe o problemă de rezolvat definitiv.

Prima linie de efort a vizat infrastructura de producție a armelor, cu accent specific pe rachetele balistice — rădăcina capacității militare iraniene, nu manifestările ei. Iranul și-a construit de-a lungul deceniilor o industrie de rachete remarcabil de rezistentă și dispersată, cu facilități distribuite strategic pe teritoriul său, multe parțial sau integral subterane. Complexe precum cele din apropierea Isfahan-ului, din provincia Alborz sau din zona Parchin au constituit de mult timp ținte de interes pentru serviciile de informații occidentale și israeliene. Un Khorramshahr-4 sau un Fattah-2 lansat din vestul Iranului poate atinge Tel Aviv în aproximativ doisprezece minute. Degradarea liniilor de producție înseamnă că rachetele consumate în atacuri nu pot fi înlocuite la aceeași rată — o ecuație simplă, cu consecințe strategice pe termen lung.

A doua linie de eforta fost operațională și imediată: distrugerea lansatoarelor și depozitelor de rachete din vestul Iranului, înainte ca ele să fie utilizate. Provincia Kermanshah și zonele adiacente frontierelor cu Irakul oferă Gardienilor Revoluției poziții de lansare cu acoperire extinsă asupra Irakului, Siriei, Israelului și bazelor NATO din regiune. Același vest iranian fusese cartografiat de israelieni după valul de atacuri iraniene din aprilie 2024, când Teheranul lansase peste 300 de drone și rachete dintr-o varietate de puncte de pe teritoriul său. Lovitura nocturnă de acum sugerează că acea cartografiere a fost exploatată cu răbdare și precizie. Precedentul direct vine din octombrie 2024, când IDF lovise sisteme de apărare aeriană S-300 și facilități de producție în apropierea Teheranului, demonstrând că poate penetra spațiul aerian iranian fără pierderi și fără a fi interceptat eficient.

Operațiunea nocturnă descrisă acum continuă aceeași logică, dar cu o miză considerabil mai mare. Împreună, cele două lovituri compun un mesaj strategic coerent: Israelul a renunțat la descurajarea clasică — amenințarea cu represalii pentru a inhiba acțiunea adversarului — și a trecut la degradare sistematică, adică reducerea treptată și ireversibilă a capacității iraniene de a produce și lansa rachete balistice, indiferent de voința politică a Teheranului. Aritmetica acestei strategii este simplă și brutală: un Iran cu jumătate din capacitatea de producție de rachete balistice este, pe termen mediu, un Iran cu jumătate din puterea de intimidare regională. Comunicatul IDF a fost laconic. Mesajul strategic, însă, nu putea fi mai clar.

Post Scriptum 1: sunt ucrainenii în Golf? Răspunsul scurt este: da, există ucraineni în zonă, în număr semnificativ și cu misiuni operaționale precise. 228 de specialiști pe frontul tăcut al dronelor Președintele Volodimir Zelenski a declarat în fața Parlamentului Regatului Unit că 201 de experți militari ucraineni se află deja în regiunea Golfului, cu alți 34 pregătiți să fie desfășurați. Ulterior, cifrele au continuat să crească. Zelenski a precizat că echipele ucrainene au fost trimise în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuwait și Iordania — state care s-au aflat sub focul iranian — și că 228 de specialiști se aflau deja în regiune.

Ce fac concret acești specialiști? Rolul lor este de a oferi sprijin operațional în detectarea și interceptarea dronelor de atac cu o singură utilizare, valorificând experiența de luptă a Kievului împotriva muniției folosite de tip Shahed, utilizată de Rusia. În loc să se bazeze pe sisteme costisitoare de rachete, forțele ucrainene folosesc drone interceptor de mici dimensiuni pentru a neutraliza amenințările venite de la drone. Zelenski a explicat că unitățile de apărare antiaeriană locale se ocupă de rachetele balistice, în timp ce specialiștii ucraineni se concentrează pe valurile de drone Shahed iraniene. Este o diviziune a muncii logică: americanii și sistemele Patriot gestionează amenințările de mare altitudine, ucrainenii gestionează amenințările joase, ieftine și saturante — exact categoria pentru care experiența lor este unică în lume. Care este argumentul economic — de ce ucrainenii și nu americanii?

Acesta este poate cel mai convingător argument strategic. Interceptoarele balistice americane costă până la 10 milioane de dolari per lovitură, față de aproximativ 3.000 de dolari pentru o dronă interceptor ucraineană, pentru a doborî o dronă Shahed de 50.000 de dolari. Zelenski a declarat că Ucraina este capabilă să producă cel puțin 2.000 de interceptoare eficiente și testate în luptă în fiecare zi — are nevoie de aproximativ 1.000 pe zi pentru propria apărare și poate furniza cel puțin alte 1.000 zilnic aliaților săi. Asta ca să înțelegeți ce piesă jucăm!

Ce exemple concrete de capabilități ucrainene utilizate în Golf avem? La începutul lunii martie 2026, CENTCOM a confirmat primele victime americane ale conflictului cu Iranul: un atac cu dronă la Port Shuaiba în Kuwait a ucis șase militari americani. Acest incident a accelerat cererea pentru soluțiile ucrainene. Sistemele de interceptare ucrainene costă între 800 și 3.000 de dolari per dronă, fiind potrivite pentru utilizare susținută împotriva amenințărilor produse în masă. Rapoartele de pe teren indică probabilități de interceptare de aproximativ 50% sau mai mult pentru echipaje antrenate. Pe 3 martie 2026, comandantul suprem ucrainean Oleksandr Sirski a declarat că dronele interceptor au efectuat aproximativ 6.300 de misiuni în februarie și au distrus peste 1.500 de drone rusești de diverse tipuri, mai mult de 70% din dronele de tip Shahed din zona Kievului fiind doborâte de drone interceptor.

Interesul din Golf — și obstacole. Arabia Saudită a trecut deja la achiziționarea de capabilități ucrainene contra-dronă, inclusiv sisteme interceptor, printr-un intermediar local, în timp ce discuțiile privind un acord mai amplu continuă. Marko Kushnir, șeful de comunicații al companiei General Cherry, unul dintre cei mai mari producători ucraineni de drone, a declarat că „aproape fiecare națiune din Orientul Mijlociu pe care Iranul o atacă — adică aproape fiecare — încearcă să ia legătura" cu producătorii ucraineni, venind prin canale complet diferite: companii private, fonduri, reprezentanți guvernamentali, ONG-uri.

Există însă o frână instituțională importantă. De la începutul invaziei ruse la scară largă, Ucraina a menținut controale la export asupra armamentului intern, controlate de administrația Zelenski. Producătorii primesc cereri constante, dar problema rămâne în mâinile guvernului. Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a condus o delegație în Orientul Mijlociu și Golf și a confirmat că unitățile de interceptare ucrainene protejează infrastructura civilă și critică, lucrând la extinderea ariei de acoperire.

Concluzia strategică

Ironia istoriei este completă: dronele Shahed pe care Iranul le-a vândut Rusiei în 2022 și cu care Moscova a bombardat Ucraina timp de patru ani au generat, prin forța lucrurilor, cea mai bună armată anti-Shahed din lume. În fapt Iranul a exportat în Rusia arma cu care și-a fabricat cel mai periculos dușman. Ucraina a doborât peste 44.700 de drone de tip Shahed de-a lungul războiului cu Rusia — un număr care nu are echivalent în nicio altă armată de pe planetă. Acum, această experiență se întoarce împotriva Iranului, exportată în statele pe care Teheranul le atacă. Este, cum spunea Zelenski, „o răzbunare indirectă" — și una extrem de practică.

Post Scriptum 2: Statele Unite au introdus discret în teatrul de operații împotriva Iranului o nouă categorie de mijloace navale: ambarcațiuni rapide fără echipaj, controlate de la distanță sau complet autonome. Pentagonul a confirmat oficial utilizarea acestora pentru misiuni de patrulare — prima recunoaștere publică a implicării unor astfel de platforme într-un conflict activ. Desfășurarea acestor sisteme, capabile atât de supraveghere, cât și de lovituri de tip kamikaze, nu fusese raportată anterior. Momentul este semnificativ: vine după ani de dificultăți ale Marinei SUA în dezvoltarea unei flote operaționale de nave de suprafață fără echipaj, un program marcat de întârzieri, costuri ridicate și rezultate inegale. Contextul strategic explică însă accelerarea adoptării.

Războiul din Ucraina a demonstrat eficiența ambarcațiunilor autonome încărcate cu explozibili, care au reușit să lovească infrastructură și nave ale Flotei ruse din Marea Neagră. Iranul, la rândul său, a integrat drone maritime în arsenalul său asimetric, folosindu-le pentru atacuri asupra petrolierelor din Golf în ultimele săptămâni. Chiar dacă, potrivit oficialilor americani, platformele desfășurate nu au fost utilizate pentru misiuni ofensive, simpla lor prezență indică o schimbare doctrinară: extinderea controlului maritim prin sisteme autonome, cu risc redus pentru personal și costuri operaționale mai mici.

Confirmarea a venit din partea lui Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, care a precizat că ambarcațiunile — produse de compania BlackSea din Maryland și cunoscute sub numele de Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) — sunt integrate în „Operațiunea Epic Fury”, campania militară americană împotriva Iranului.

Pe termen scurt, aceste platforme sunt multiplicatori de forță în misiuni de supraveghere și securizare a rutelor maritime. Pe termen lung, ele semnalează direcția clară a războiului naval: mai puțini oameni pe mare, mai multe sisteme autonome în linia întâi. „Forțele americane continuă să utilizeze sisteme fără echipaj în regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv drone de suprafață de tip GARC. Această platformă a acumulat cu succes peste 450 de ore de navigație și peste 2.200 de mile nautice în cadrul patrulelor maritime în sprijinul Operațiunii Epic Fury", a declarat Hawkins într-un comunicat. Hawkins a refuzat să numească celelalte sisteme fără echipaj desfășurate. Compania BlackSea a refuzat să comenteze informațiile.