Iranul îl trimite pe Donald Trump la culcare: „Închide telefonul, liniștește-te, nu mai posta nimic și blochează-l pe Bibi o săptămână”

Imediat după postarea triumfalistă a lui Donald Trump pe rețelele sociale privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, a venit și replica plină de ironie a Iranului.

În ultima vreme, reacțiile ironice la postările lui Donald Trump au devenit aproape reflexe pe rețelele sociale, unde pe conturi asociate cu Iranul apar constant meme-uri, montaje video sau imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale ironice imediat după mesajele liderului de la Washington.

De această dată, Ambasada Iranului în Zimbabwe a distribuit un mesaj care a devenit rapid viral, după o postare triumfalistă a lui Donald Trump despre situația din Strâmtoarea Ormuz.

„O zi mare și strălucită pentru lume! DTJ”, a scris Donald Trump pe Social Truth pe fondul anunțului privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz pentru perioada de încetare a focului.

Replica ambasadei iraniene a apărut la scurt timp pe platforma X, sub forma unui text structurat în patru puncte, prezentat ca un „set de recomandări” adresate direct liderului american, pe un ton vădit ironic.

* „Încearcă să nu pari așa fericit. Păstrează-ți puțin prestigiul;

* Să nu te gândești nicio clipă - și subliniez, nicio clipă - la noul regim juridic al Strâmtorii Iranului. Ne ocupăm noi de asta;

* Închide telefonul, liniștește-te, nu mai posta nimic și blochează-l pe Bibi (Benjamin Netanyahu – n.r.) pentru o săptămână;

* Mănâncă ceva ușor diseară și odihnește-te”, i-a transmis Iranul lui Donald Trump.

Referirea la „Bibi” face trimitere, evident, la premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar şi la relațiile apropiate dintre acesta şi Donald Trump.

Postarea a generat imediat un val de reacții online, unde utilizatorii au continuat tonul ironic, preluând postarea și transformând-o mesajul într-un nou meme.

* „Are nevoie de tratament serios, nu doar de asta”, a scris un utilizator.

* „Pasul 4 este cel mai important: mănâncă ușor și dormi”, a comentat altul.

* „Blochează-l pe Bibi măcar o lună”, a adăugat un alt utilizator.