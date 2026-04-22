Militari din 30 de state iau parte la discuțiile organizate la Londra privind o misiune de securizare a Strâmtorii Ormuz

Regatul Unit organizează miercuri și joi o reuniune la care participă militari din aproximativ 30 de state, pentru a avansa planurile unei misiuni conduse de Londra și Paris pentru protejarea navigației în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Ministerul britanic al Apărării, citat de AFP.

Întâlnirea urmărește să transforme „consensul diplomatic” obținut săptămâna trecută la Paris într-un plan operațional comun, care să permită redeschiderea strâmtorii imediat ce situația de securitate o va permite, arată aceeași agenție, citată de Agerpres.

Premise pentru „progrese concrete”.

John Healey, ministrul britanic al Apărării, a declarat că există premise pentru „progrese concrete”.

Discuțiile de la Londra vin la scurt timp după reuniunea de la Paris, unde peste 40 de țări au analizat modalități de a asigura libertatea de navigație în această zonă strategică.

Premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron și-au anunțat atunci intenția de a coordona o misiune multinațională cu rol exclusiv defensiv, care ar urma să fie desfășurată doar după instaurarea unui armistițiu durabil în regiune.

SUA și Iranul, părți direct implicate în tensiunile din zonă, nu participă la aceste discuții. Downing Street anunțase anterior organizarea unui summit de planificare militară în această săptămână, fără a oferi detalii suplimentare.