Iranul blochează Strâmtoarea Ormuz și atacă bazele SUA, după un nou val de lovituri ordonat de Donald Trump

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un punct critic în această dimineață, transformând regiunea într-un adevărat butoi cu pulbere. După o nouă noapte de bombardamente intense lansate de aviația și marina Statelor Unite, Teheranul a reacționat extrem de agresiv: a anunțat închiderea totală a Strâmtorii Ormuz, o arteră vitală pentru comerțul global de petrol, și a lansat atacuri masive cu rachete asupra bazelor militare americane din Iordania, Kuweit și Bahrein.

Președintele american Donald Trump avertizează că represaliile vor continua dacă Teheranul refuză să semneze un acord, în timp ce comandanții iranieni amenință că vor transforma întreaga regiune „într-un iad”.

Strâmtoarea Ormuz, blocată oficial de Teheran: „Orice navă devine o țintă”

Într-o mișcare care riscă să destabilizeze complet piețele energetice internaționale, Comandamentul Central al forțelor armate iraniene („Khatam al-Anbiya”) a decretat închiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru toate tancurile petroliere și navele comerciale.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă pentru traficul tuturor navelor. Orice ambarcațiune care va încerca să traverseze strâmtoarea va deveni o țintă și asupra ei se va deschide focul”, se arată în comunicatul oficial al Teheranului.

Armata iraniană a justificat această măsură radicală acuzând „inamicul american” de încălcarea repetată a acordurilor de încetare a focului. Agenția semioficială Tasnim a raportat deja că forțele iraniene ar fi atacat două nave comerciale care au încercat să tranziteze zona fără autorizație. De cealaltă parte, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a respins parțial afirmațiile Iranului, susținând că navele comerciale continuă să navigheze prin strâmtoare, însă situația de la fața locului rămâne extrem de volatilă.

Al doilea val de atacuri americane: Explozii în lanț în marile orașe din Iran

Decizia Teheranului vine ca replică directă la al doilea val consecutiv de atacuri de precizie lansate de forțele Pentagonului (U.S. Marine Corps, Air Force și Navy). CENTCOM a confirmat că bombardierele și navele americane au lovit obiective strategice pe teritoriul Iranului, vizând în special: sisteme de monitorizare și supraveghere militară, noduri de comunicații strategice, poziții ale sistemelor de apărare aeriană și posturi de pază de coastă ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Deflagrații puternice au zguduit din nou capitala Teheran și localitățile limitrofe (Abyek, Qarchak, Nazarabad, Karaj), dar și puncte cheie din sudul țării, aflate în proximitatea Strâmtorii Ormuz, precum Bandar Abbas și Insula Kharg, un hub petrolier critic.

Ordinul de atac a fost asumat direct de președintele Donald Trump, care s-a arătat profund nemulțumit de ritmul lent al negocierilor. Trump a declarat că Iranul va „plăti prețul” pentru că tărăgănează obținerea unui acord, subliniind că tot ce trebuie să facă oficialii de la Teheran este „să înceapă să semneze niște hârtii”.

Represalii în regiune: Alerte de atac cu rachete în Iordania, Kuweit și Bahrein

Răspunsul militar al Iranului nu s-a lăsat așteptat. Gărzile Revoluționare (IRGC) au lansat o ploaie de rachete balistice și drone asupra bazelor logistice din țările aliate cu SUA.

Iordania

Ambasada SUA la Amman a emis o alertă de securitate de urgență, cerându-le cetățenilor americani și personalului militar să se adăpostească imediat. IRGC susține că a utilizat 12 rachete balistice pentru a lovi baza aeriană Al-Azraq, pretinzând că ar fi distrus facilități și avioane de vânătoare F-35, F-15 și F-16. Totuși, surse din cadrul armatei americane au precizat pentru CNN că majoritatea proiectilelor au fost interceptate și că pagubele nu sunt semnificative.

Kuweit și Bahrein

În Kuweit, sirenele au sunat lung în cursul nopții, iar armata a activat scutul antiaerian pentru a intercepta „obiective ostile”, spațiul aerian fiind temporar închis. Alerte similare de raid aerian au fost raportate și în Bahrein.

Avertismentul Teheranului: „Regiunea va deveni un iad”

Retorica liderilor militari de la Teheran a devenit extrem de agresivă. Generalul Seyed Majid Mousavi, comandantul forțelor aerospațiale ale IRGC, a transmis un avertisment direct Washingtonului:

„Voi transformați strâmtoarea sacră Ormuz într-o zonă nesigură?! Noi vom transforma întreaga regiune într-un iad pentru voi”.