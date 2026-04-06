Oraș important din Israel, atacat cu rachete lansate din Iran. Bilanțul provizoriu indică două persoane omorâte

Luni dimineață, serviciile de urgență israeliene (Magen David Adom și Pompierii) au raportat că două rachete lansate din Iran au lovit orașul Haifa. Conform presei locale, atacul a cauzat moartea a cel puțin două persoane și distrugerea unui imobil de locuințe.

Echipele de intervenție au extras două trupuri neînsuflețite de sub ruinele clădirii lovite de racheta balistică, relatează The Times of Israel.

Reprezentanții Serviciului de Pompieri și Salvare au precizat că, după mai multe ore de căutări efectuate alături de Comandamentul Frontului Intern, forțele „au recuperat două persoane blocate care au fost găsite sub dărâmături fără semne de viaţă”.

În prezent, misiunea continuă pentru localizarea eventualelor victime rămase sub resturile construcției:

„Operaţiunile şi încercările de salvare sunt încă în curs în acest moment, în efortul de a ajunge la alte două persoane blocate/dispărute”, au adăugat autoritățile.