Vineri, 6 Februarie 2026
Cum plănuiește Iranul să câștige un eventual război cu Statele Unite?

Publicat:

Un plan prezentat de presa apropiată Gardienilor Revoluției descrie o confruntare în mai multe etape, menită să provoace pierderi militare și economice majore.

Iranul spune că va riposta în caz de atac american/FOTO:EPA/EFE
Iranul spune că va riposta în caz de atac american/FOTO:EPA/EFE

Iranul a conturat public, pentru prima dată la un asemenea nivel de detaliu, modul în care ar putea aborda un conflict militar cu Statele Unite, într-un scenariu care mizează pe lovituri regionale, război cibernetic și perturbarea gravă a economiei globale, scrie The Telegraph.

Planul a fost prezentat de agenția de presă Tasnim, afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), și descrie o strategie în cinci etape care pornește de la un atac american și ajunge până la blocarea comerțului mondial cu petrol. Potrivit autorilor, geografia Orientului Mijlociu ar oferi Iranului avantaje capabile să compenseze superioritatea tehnologică a SUA.

Publicarea documentului vine într-un context tensionat. Deși Iranul și Statele Unite au convenit să reia discuțiile în Oman, președintele Donald Trump a avertizat recent că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar trebui să fie „foarte îngrijorat”, alimentând temerile privind o nouă escaladare.

Etapa unu: un atac american

Scenariul iranian pornește de la lovituri aeriene și cu rachete lansate de Statele Unite asupra instalațiilor nucleare, bazelor militare și pozițiilor IRGC, multe dintre acestea situate în zone dens populate.

Potrivit analizei, atacurile ar putea fi lansate de pe portavioane americane aflate în regiune, de bombardiere strategice sau din baze ale aliaților SUA. Pentagonul dispune de planuri detaliate pentru astfel de operațiuni, iar administrația Trump a amenințat în repetate rânduri cu noi lovituri.

Iranul recunoaște că nu ar putea preveni distrugerile inițiale, dar susține că și-a dispersat infrastructura militară, a construit facilități subterane și a creat structuri de comandă redundante pentru a putea răspunde rapid.

„Suntem pregătiți pentru orice acțiune a inamicilor”, a declarat recent șeful Statului Major iranian, generalul Abdolrahim Mousavi, afirmând că doctrina militară a Iranului s-a orientat spre răspunsuri ofensive și asimetrice.

Etapa a doua: riposta regională

Răspunsul Iranului ar urma să depășească rapid granițele sale. Planul prevede lansarea de rachete balistice și drone asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, inclusiv în Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Irak și Siria.

Iranul mizează pe atacuri de saturație – lansarea simultană a sute sau mii de proiectile – pentru a depăși sistemele de apărare antirachetă americane. Deși multe ar fi interceptate, Teheranul consideră că unele ar produce pierderi și daune semnificative.

Strategia se bazează și pe activarea aliaților regionali ai Iranului. Hezbollah în Liban, rebelii houthi din Yemen și grupări armate din Irak ar putea deschide mai multe fronturi, punând presiune pe forțele americane și pe aliații acestora, în special Israelul.

Experții avertizează însă că această abordare presupune un nivel ridicat de coordonare și ignoră slăbirea recentă a unor grupări pro-iraniene în urma operațiunilor militare israeliene. În plus, statele gazdă ar putea încerca să împiedice folosirea teritoriului lor pentru atacuri.

Etapa a treia: războiul cibernetic

O altă componentă cheie a strategiei este războiul cibernetic. Iranul ar viza infrastructura critică a SUA și a aliaților săi – transporturi, energie, sisteme financiare și comunicații militare – pentru a crea haos și a complica operațiunile logistice.

Iranul a demonstrat anterior capabilități în acest domeniu, inclusiv atacul cibernetic asupra companiei petroliere saudite Aramco în 2012. Totuși, experții subliniază că Statele Unite dispun de capacități cibernetice mult superioare și ar putea riposta lovind infrastructura iraniană, mult mai vulnerabilă.

Etapa a patra: blocarea petrolului

Cea mai puternică pârghie a Iranului este considerată a fi Strâmtoarea Hormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel global. Iranul a amenințat de mai multe ori că va bloca acest culoar strategic.

Planul ar include minarea apelor, atacarea petrolierelor cu drone și rachete și tactici de hărțuire navală. Un asemenea scenariu ar putea duce la creșteri dramatice ale prețului petrolului și la tulburări economice globale majore.

Statele Unite au planuri pentru menținerea deschisă a strâmtorii, dar chiar și perturbări parțiale ar putea avea efecte semnificative asupra piețelor. Totuși, o astfel de măsură ar afecta grav și economia Iranului, dependentă de exporturile de petrol.

Etapa finală: calculul politic

În esență, strategia Iranului nu mizează pe o victorie militară clasică, ci pe creșterea costurilor conflictului până la un nivel pe care Washingtonul să îl considere inacceptabil.

Teheranul pariază pe faptul că Statele Unite au o toleranță limitată pentru războaie prelungite, după experiențele din Irak și Afganistan, și că presiunea economică globală ar forța o dezescaladare.

Rămâne însă o strategie riscantă. Orice calcul greșit ar putea declanșa o reacție militară americană mult mai amplă. Chiar și autorii planului sugerează, implicit, că speră ca acest scenariu să rămână unul teoretic, nu o realitate.

