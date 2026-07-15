Amenințare cu moartea din Iran pentru cancelarul Merz

Îngrijorare la Berlin: un important ziar din Iran promite răzbunare pentru uciderea ayatollahului Khamenei. Printre cei vizați se numără cancelarul german Friedrich Merz. Guvernul federal a reacționat cu prudență.

O știre extrem de tulburătoare a apărut la sfârșitul săptămânii trecute în Iran: ziarul ultraconservator Hamshahri a publicat sâmbătă, pe internet, un fel de afiș cu persoane date în urmărire, incluzând portretele a 13 politicieni occidentali care, scria deasupra fotografiilor, vor plăti pentru moartea fostului lider suprem Ali Khamenei. Printre cei 13 se afla și cancelarul federal Friedrich Merz.

Alături de politicianul creștin-democrat din Germania, pe afiș apăreau președintele SUA, Donald Trump, și premierul israelian Benjamin Netanyahu, miniștri din cele două țări dar și lideri ai statelor europene care au sprijinit atacurile lansate asupra Iranului, începând cu sfârșitul lunii februarie, inclusiv prin acordarea dreptului de survol. Printre aceștia, președintele francez Emmanuel Macron sau șefa guvernului italian, Giorgia Meloni. În ilustrațiile prelucrate, toți poartă uniforme portocalii de deținuți, specifice închisorilor americane.

Cancelarul, în martie: regimul mullahilor se apropie de sfârșit

După începerea atacuri americano-israeliene, Merz declara, la începutul lunii martie, că guvernul german este alături de numeroşii iranieni care speră ca regimul mullahilor să se apropie de sfârșit. ”Împărtășim cu Statele Unite și Israelul interesul ca teroarea acestui regim să înceteze, iar periculoasa înarmare nucleară și balistică să fie oprită”.





Regimul nu a ajuns însă, până acum, la sfârșit, chiar dacă, încă de la începutul atacului, liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis. Fiul acestuia, Mojtaba Khamenei, i-a devenit succesor și a anunțat, într-o declarație scrisă, ”represalii” pentru moartea tatălui său.

În articolul publicat online sâmbătă de ziarul cu tiraj mare se putea citi: ”Răzbunarea este inevitabilă. Criminalii vor lua cu ei în mormânt dorința de a avea parte de o moarte pașnică.” Ilustrația nu a apărut și în ediția tipărită de duminică a ziarului Hamshahri. Ulterior, la începutul săptămânii, a fost ștearsă și de pe internet.

Teamă la Berlin de atacuri iraniene

Deși șters, afișul a provocat îngrijorare atât în rândul politicienilor germani din coaliția de guvernare, cât și printre Verzii din opoziție. Marc Henrichmann (CDU), președintele comisiei parlamentare de control care supraveghează serviciile de informații din Germania, este de părere că ”trebuie să presupunem că serviciile secrete iraniene vor acționa și prin atacuri în Europa”. Autoritățile sunt deosebit de preocupate de așa-numiții agenți de unică folosință, recrutați pentru comiterea unui singur atac.

O poziție asemănătoare a exprimat și purtătorul de cuvânt pentru politică internă al grupului parlamentar SPD, Sebastian Fiedler, care a avertizat, într-o declarație preluată de ziarul Die Welt, asupra unui nivel ridicat de amenințare. Situația este de natură ”să radicalizeze emoțional mediile extremiste și să mobilizeze autori individuali”.

Mulți politicieni au subliniat însă că protecția cancelarului federal este deja extrem de strictă și că, în acest moment, nu este necesară sporirea măsurilor de securitate pentru Friedrich Merz.

Regimul iranian nu e străin de amenințarea cu moartea

Vicepreședintele Bundestagului, politicianul ecologist Omid Nouripour, născut în Iran, a amintit pentru DW că Germania ”a avut deja, în trecut, numeroase experiențe cu terorismul de stat exportat de Iran” și a apreciat că ziarul care a publicat această amenințare cu moartea nu o putea face fără acceptul cenzurii, ceea ce înseamnă că regimul și-ar fi putut dori ca acest mesaj să devină public. ”Așadar, trebuie să o luăm în serios. Când un regim îl ia în vizor pe șeful guvernului nostru, acesta este un comportament ostil și trebuie tratat ca atare”.





Guvernul federal a reacționat, inițial, cu o reținere surprinzătoare. La conferința de presă de luni, purtătorul de cuvânt adjunct Steffen Meyer s-a limitat să spună că autoritățile au luat act de apel, dar nu a dorit să comenteze suplimentar.

Posibili teroriști pe teritoriul Germaniei

Experții în securitate nu mai exclud de mult posibile activități teroriste iraniene în Germania. Autoritățile vorbesc despre aproximativ 180 de persoane care activează în Germania fie pentru puternicii Gardieni ai Revoluției, fie pentru serviciile secrete iraniene.

Într-un răspuns oferit în luna mai portalului online Euractiv, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției a precizat că serviciul secret iranian este de mult pregătit să folosească metode echivalente cu terorismul de stat. ”Acestea variază de la amenințări împotriva anumitor persoane până la măsuri de supraveghere menite să pregătească posibile atentate”, a transmis instituția.

Oficiul pentru Protecția Constituției a mai precizat că, în prezent, aparatul iranian de securitate este considerabil slăbit de atacurile care continuă în interiorul țării. Există însă temerea că Teheranul și-ar putea redirecționa activitățile în străinătate de îndată ce presiunea asupra regimului va scădea, după o eventuală încheiere oficială a războiului.

Jens Thurau - DW