Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Iranul a lovit o gamă mai largă de active militare ale SUA din Orientul Mijlociu decât raportat, arată o analiză a imaginilor prin satelit

Război în Orientul Mijlociu
Lovituri aeriene atribuite Iranului au avariat sau distrus cel puțin 228 de structuri și echipamente la bazele militare ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu de la începutul războiului, potrivit unei analize realizate de The Washington Post pe baza imaginilor din satelit. Nivelul distrugerilor este considerabil mai mare decât cel recunoscut public de autoritățile americane sau raportat anterior.

Pagube la o bază americană din Golf FOTO Arhivă

Potrivit analizei, au fost lovite hangare, cazărmi, depozite de combustibil, aeronave, precum și sisteme esențiale de radar, comunicații și apărare antiaeriană. Din cauza riscului ridicat de atacuri, unele baze americane au fost considerate prea periculoase pentru a funcționa la capacitate normală, iar o mare parte din personal a fost relocată în afara razei de acțiune a forțelor iraniene, potrivit unor oficiali.

De la începutul conflictului, la 28 februarie, șapte militari americani au murit în atacuri asupra facilităților din regiune - șase în Kuweit și unul în Arabia Saudită - iar peste 400 au fost răniți până la sfârșitul lunii aprilie, conform datelor armatei SUA. Majoritatea răniților s-au întors rapid la serviciu, însă cel puțin 12 cazuri au fost clasificate drept grave.

Accesul la imagini satelitare comerciale de înaltă rezoluție este limitat în prezent, după ce doi mari furnizori au restricționat publicarea acestora la solicitarea guvernului american. În schimb, agenții de presă apropiate de statul iranian au publicat constant imagini care ar arăta pagubele provocate bazelor americane.

The Washington Post a analizat peste 100 de imagini satelitare publicate de surse iraniene și a verificat autenticitatea a 109 dintre ele comparându-le cu imagini furnizate de sistemul european de sateliți Copernicus și alți operatori. 19 imagini au fost excluse din analiză din cauza faptului că au fost neconcludente, însă nu au fost identificate dovezi de manipulare.

În total, publicația americană a identificat 217 structuri și 11 echipamente distruse sau avariate la 15 baze militare americane din regiune. Experții care au analizat datele consideră că amploarea pagubelor sugerează o subestimare a capacităților de lovire ale Iranului și o adaptare insuficientă la noile forme de război, inclusiv utilizarea dronelor.

Atacurile au vizat echipamente critice, dar și ținte soft precum spații comune, spun experții

„Iranienii au vizat în mod deliberat clădirile de cazare din mai multe locații, cu intenția de a provoca victime în masă”, a comentat William Goodhind, cercetător în cadrul proiectului de cercetare  Contested Ground”, care a analizat imaginile. „Nu sunt vizate doar echipamentele, depozitele de combustibil și infrastructura bazelor aeriene, ci și ținte vulnerabile, precum sălile de sport, cantinele și clădirile de cazare.”

Printre obiectivele afectate se numără instalații de comunicații prin satelit din Qatar, sisteme de apărare Patriot în Bahrain și Kuweit, precum și facilități energetice și depozite de combustibil.

Peste jumătate din pagubele analizate de WP au avut loc la sediul Flotei a 5-a și la cele trei baze din Kuweit - Baza Aeriană Ali al-Salem, Camp Arifjan și Camp Buehring. Camp Arifjan este sediul regional al Armatei SUA.

Cum a reușit Iranul să lovească unde americanii păreau invincibili. Adevărul incomod pentru Trump: „Asta arată o evaluare greșită”

Unele țări din Golful Persic au refuzat să permită armatei americane să desfășoare operațiuni ofensive de la bazele lor. Un oficial american a declarat că bazele din Bahrain și Kuweit au fost printre cele mai afectate, probabil pentru că au permis atacuri de pe teritoriul lor, inclusiv utilizarea sistemelor de rachete de artilerie de înaltă mobilitate (HIMARS), care pot lansa rachete la distanțe de peste 310 mile.

Comandamentul Central al SUA a refuzat să comenteze concluziile analizei, contestând însă caracterizarea distrugerilor ca fiind extinse și subliniind complexitatea evaluării pagubelor în astfel de situații.

Costuri ridicate în materie de interceptoare

Experții apreciază că, deși atacurile au fost precise, acestea nu au afectat semnificativ capacitatea militară a SUA de a desfășura operațiuni aeriene în Iran. Totuși, costurile ridicate ale interceptării rachetelor și dronelor, precum și vulnerabilitatea infrastructurii fixe, ridică semne de întrebare privind strategia militară pe termen lung.

Atacurile au fost extrem de precise, a remarcat Mark Cancian, consilier la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale și colonel în retragere al Corpului Pușcașilor Marini. „Iranienii au lovit cu precizie. Nu există cratere aleatorii care să indice rateuri”, spune el.

Apărarea aeriană a reușit să intercepteze multe dintre aceste atacuri, însă acest succes a venit cu un cost ridicat, consumând un număr mare de interceptoare, spun experții. Conform unei estimări a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, armata SUA a folosit cel puțin 190 de interceptoare THAAD și 1.060 de interceptoare Patriot între 28 februarie și 8 aprilie, reprezentând 53%, respectiv 43% din stocurile de dinainte de război ale acestora.

În plus, analiștii consideră că vulnerabilitatea bazelor americane a fost amplificată de lipsa unor adăposturi suficient de fortificate și de adaptarea insuficientă la utilizarea dronelor de atac, un tip de armament care s-a dovedit dificil de interceptat. Un expert militar, Decker Eveleth, analist  la Centrul pentru Analize Navale, a subliniat că aceste sisteme „au încărcături mici, dar sunt mult mai precise și mai greu de interceptat, ceea ce le face o amenințare mult mai mare pentru forțele americane.”

Experții au afirmat că vulnerabilitatea bazelor militare în fața atacurilor Iranului este probabil consecința mai multor factori.

Printre aceștia, experții au menționat în primul rând faptul că forțele iraniene s-au dovedit a fi mai rezistente decât ar fi anticipat administrația Trump. Kelly Grieco, cercetător principal la Stimson Center, un think tank, a subliniat că planurile de a distruge forțele iraniene de rachete și drone suficient de repede pentru a le împiedica să provoace daune serioase au subestimat „adâncimea informațiilor de țintire prepoziționate ale Iranului asupra infrastructurii fixe a SUA”.

Unele atacuri par să fi exploatat și vulnerabilități structurale, cum ar fi amplasarea aeronavelor în același loc. Într-un caz, un avion de comandă și control ar fi fost distrus după ce a fost parcat în mod repetat în aceeași zonă neprotejată.

Un oficial american a declarat că pagubele de la sediul Flotei a 5-a din Bahrain sunt „extinse” și că activitățile au fost relocate în Statele Unite, la baza MacDill din Florida, sugerând că o revenire rapidă a personalului în regiune este puțin probabilă. Alte surse militare au indicat că unele baze ar putea să nu mai fie utilizate la scară largă în viitor.

