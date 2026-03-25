Iranul a lansat rachete balistice către portavionul Abraham Lincoln

Iranul a lansat un atac cu rachete de croazieră asupra unui portavion american din Marea Arabiei, escaladând tensiunile în ciuda declarațiilor președintelui american Donald Trump că au început discuțiile pentru încheierea conflictului, relatează The Telegraph.

Potrivit armatei iraniene, loviturile au silit portavionul USS Abraham Lincoln să-și schimbe poziția, oficialii avertizând că vor urma alte „lovituri puternice” odată ce nava va reintra în raza de acțiune a Iranului. Mass-media de stat iraniană a publicat, de asemenea, imagini despre care susține că surprind momentul lansării rachetelor către portavion.

Evoluțiile au loc pe fondul unor semnale contradictorii privind posibile progrese diplomatice. Mai devreme miercuri, un oficial iranian de rang înalt a confirmat că Teheranul a primit o propunere de pace din partea SUA prin intermediul Pakistanului. Administrația Trump ar face presiuni pentru organizarea unor discuții la Islamabad joi, vicepreședintele JD Vance urmând să conducă negocierile.

Planul din 15 puncte transmis de Statele Unite marți cere Iranului să renunțe la programul său nuclear, să înceteze finanțarea grupărilor proxy precum Hezbollah și să accepte limitarea programului său de rachete balistice. În schimb, SUA ar ridica complet sancțiunile și ar oferi sprijin Iranului pentru dezvoltarea programului nuclear civil al țării.

Totuși, oficialii iranieni au respins afirmațiile privind existența unor negocieri directe. Răspunzând Washingtonului, Teheranul a declarat: „Negociați cu voi înșivă.”

Ministerul iranian de Externe și-a exprimat, de asemenea, scepticismul profund față de diplomația americană, invocând acțiunile militare recente. Purtătorul de cuvânt Esmail Baghaei a catalogat conflictul în curs, intrat în în a patra săptămână, drept o „trădare a diplomației”.

„Am clarificat ieri că nu există discuții sau negocieri între Iran și SUA. Am avut o experiență foarte catastrofală, aș spune, cu diplomația americană”, a declarat el.

„Am fost atacați de două ori într-un interval de nouă luni, în timp ce ne aflam în plin proces de negociere pentru rezolvarea problemei nucleare. Așadar, a fost o trădare a diplomației”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

Armata SUA publică un videoclip ce surprinde bombardamente asupra „infrastructurii militare” a Iranului

Comandamentul Central al SUA a anunțat că forțele sale efectuează lovituri care vizează ceea ce a descris ca fiind „infrastructura și capacitățile militare ale regimului iranian”, care constituie amenințări la adresa soldaților și partenerilor SUA din regiune.