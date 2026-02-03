SUA au doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei

SUA au doborât marți o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei , a anunțat armata americană.

Drona iraniană de tip Shahed-139 zbura înspre portavion „cu intenții neclare” și a fost doborâtă de un avion de vânătoare american F-35, scrie The Independent.

Incidentul a avut loc în timp ce diplomații încercau să organizeze negocieri între Iran și Statele Unite. Președintele Donald Trump avertizase că, având în vedere că navele de război americane se îndreaptă spre Iran, probabil se vor întâmpla „lucruri rele” dacă nu se poate ajunge la un acord.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat marți, pentru Fox News, că SUA a doborât o dronă iraniană.

„Un avion de vânătoare F-35C al companiei Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în autoapărare și pentru a proteja portavionul și personalul aflat la bord”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei

Niciun militar nu a fost rănit în timpul incidentului și niciun echipament al SUA nu a fost distrus, au mai precizat oficialii americani.